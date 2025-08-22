https://crimea.ria.ru/20250822/v-krymu-likvidirovali-set-uzlov-svyazi-ukrainskikh-koll-tsentrov-1148907089.html

В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров

В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Крыму задержали организаторов сети узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами в мошеннических целях. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Сообщается, что мошенники звонили россиянам из-за границы и представлялись операторами связи, после чего предлагали продлить договор и обманным путем узнавали коды доступа к Госуслугам, а потом оформляли на имя жертвы микрокредиты. В дальнейшем, чтобы вернуть заемные средства, они требовали перевести деньги на якобы безопасные счета. В задачи мошенников также входило обеспечение бесперебойной работы оборудования, покупка SIM-карт и их ежедневная замена и т.д.. За это украинские кураторы платили им 600 долларов еженедельно, а также компенсировали стоимость аренды жилья. Установлены и другие лица, которые обеспечивали работу виртуальных узлов связи. Среди них двое несовершеннолетних 15 и 17 лет. В арендованной злоумышленниками квартире изъяты три 32-портовых SIM-бокса, 11 GSM-шлюзов, два ноутбука, восемь мобильных телефонов и более 800 SIM-карт различных операторов связи. "В настоящее время решается вопрос о привлечении пособников украинских колл-центров к уголовной ответственности, проводятся мероприятия по установлению иных граждан, причастных к противоправной деятельности, в том числе находящихся в других регионах", - добавили в УФСБ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

