В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров - РИА Новости Крым, 22.08.2025
В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров
В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров - РИА Новости Крым, 22.08.2025
В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров
В Крыму задержали организаторов сети узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами в мошеннических целях. Об этом сообщили в УФСБ России по... РИА Новости Крым, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Крыму задержали организаторов сети узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами в мошеннических целях. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Сообщается, что мошенники звонили россиянам из-за границы и представлялись операторами связи, после чего предлагали продлить договор и обманным путем узнавали коды доступа к Госуслугам, а потом оформляли на имя жертвы микрокредиты. В дальнейшем, чтобы вернуть заемные средства, они требовали перевести деньги на якобы безопасные счета. В задачи мошенников также входило обеспечение бесперебойной работы оборудования, покупка SIM-карт и их ежедневная замена и т.д.. За это украинские кураторы платили им 600 долларов еженедельно, а также компенсировали стоимость аренды жилья. Установлены и другие лица, которые обеспечивали работу виртуальных узлов связи. Среди них двое несовершеннолетних 15 и 17 лет. В арендованной злоумышленниками квартире изъяты три 32-портовых SIM-бокса, 11 GSM-шлюзов, два ноутбука, восемь мобильных телефонов и более 800 SIM-карт различных операторов связи. "В настоящее время решается вопрос о привлечении пособников украинских колл-центров к уголовной ответственности, проводятся мероприятия по установлению иных граждан, причастных к противоправной деятельности, в том числе находящихся в других регионах", - добавили в УФСБ.
РИА Новости Крым
2025
РИА Новости Крым
Новости
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, мошенничество, украина, крым, новости крыма, закон и право
В Крыму ликвидировали сеть узлов связи украинских колл-центров

В Крыму задержали организаторов сети связи украинских мошеннических колл-центров

13:12 22.08.2025 (обновлено: 13:28 22.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В Крыму задержали организаторов сети узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами в мошеннических целях. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.
Сообщается, что мошенники звонили россиянам из-за границы и представлялись операторами связи, после чего предлагали продлить договор и обманным путем узнавали коды доступа к Госуслугам, а потом оформляли на имя жертвы микрокредиты. В дальнейшем, чтобы вернуть заемные средства, они требовали перевести деньги на якобы безопасные счета.
"Сотрудниками ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержаны два организатора, прибывших в Крым из Республики Татарстан. Мужчины 1988 и 2005 годов рождения по указанию украинских кураторов арендовали в г. Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России", - говорится в сообщении.
В задачи мошенников также входило обеспечение бесперебойной работы оборудования, покупка SIM-карт и их ежедневная замена и т.д.. За это украинские кураторы платили им 600 долларов еженедельно, а также компенсировали стоимость аренды жилья.
Установлены и другие лица, которые обеспечивали работу виртуальных узлов связи. Среди них двое несовершеннолетних 15 и 17 лет.
В арендованной злоумышленниками квартире изъяты три 32-портовых SIM-бокса, 11 GSM-шлюзов, два ноутбука, восемь мобильных телефонов и более 800 SIM-карт различных операторов связи.
"В настоящее время решается вопрос о привлечении пособников украинских колл-центров к уголовной ответственности, проводятся мероприятия по установлению иных граждан, причастных к противоправной деятельности, в том числе находящихся в других регионах", - добавили в УФСБ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
