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ФСБ задержала членов колл-центров за сбор денег для ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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ФСБ задержала членов колл-центров за сбор денег для ВСУ
ФСБ задержала членов колл-центров за сбор денег для ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2025
ФСБ задержала членов колл-центров за сбор денег для ВСУ
В Ярославской и Свердловской областях задержаны шесть человек, причастных к деятельности украинских мошеннических колл-центров. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T10:17
2025-07-16T10:17
россия
новости
мошенничество
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ярославская область
свердловская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля – РИА Новости Крым. В Ярославской и Свердловской областях задержаны шесть человек, причастных к деятельности украинских мошеннических колл-центров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.По данным спецслужбы, задержанные с помощью GSM-шлюзов или, так называемых, СИМ-боксов осуществляли массовые телефонные мошенничества в России. Как подчеркнули в ФСБ, указанные колл-центры контролируются украинскими спецслужбами, а похищенные у россиян средства направлялись на нужды ВСУ.Силовики установили администраторов СИМ-боксов, продавцов оборудования, курьеров, а также граждан РФ, занимавшихся переводом средств на зарубежные счетаВозбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, а пособники могут быть привлечены к уголовной ответственности за государственную измену.Ранее сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил к 17 годам лишения свободы 53-летнего жителя Черноморского района, который передавал украинской военной разведке сведения о местоположении российских военных, техники и фортификационных сооружений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФЗадержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к терактуЖитель Херсонской области получил 13 лет заключения за госизмену – ФСБ
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Новости
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россия, новости, мошенничество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ярославская область, свердловская область, всу (вооруженные силы украины)
ФСБ задержала членов колл-центров за сбор денег для ВСУ

В Ярославской и Свердловской областях члены колл-центров задержаны за сбор денег для ВСУ

10:17 16.07.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКолл-центр
Колл-центр - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля – РИА Новости Крым. В Ярославской и Свердловской областях задержаны шесть человек, причастных к деятельности украинских мошеннических колл-центров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
"ФСБ России во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ на территории Ярославской и Свердловской областей пресечена противоправная деятельность шести членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры", – говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, задержанные с помощью GSM-шлюзов или, так называемых, СИМ-боксов осуществляли массовые телефонные мошенничества в России. Как подчеркнули в ФСБ, указанные колл-центры контролируются украинскими спецслужбами, а похищенные у россиян средства направлялись на нужды ВСУ.
Силовики установили администраторов СИМ-боксов, продавцов оборудования, курьеров, а также граждан РФ, занимавшихся переводом средств на зарубежные счета
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, а пособники могут быть привлечены к уголовной ответственности за государственную измену.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил к 17 годам лишения свободы 53-летнего жителя Черноморского района, который передавал украинской военной разведке сведения о местоположении российских военных, техники и фортификационных сооружений.
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РоссияНовостиМошенничествоФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Ярославская областьСвердловская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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