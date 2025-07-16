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ФСБ задержала членов колл-центров за сбор денег для ВСУ

ФСБ задержала членов колл-центров за сбор денег для ВСУ - РИА Новости Крым, 16.07.2025

ФСБ задержала членов колл-центров за сбор денег для ВСУ

В Ярославской и Свердловской областях задержаны шесть человек, причастных к деятельности украинских мошеннических колл-центров. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T10:17

2025-07-16T10:17

2025-07-16T10:17

россия

новости

мошенничество

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ярославская область

свердловская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля – РИА Новости Крым. В Ярославской и Свердловской областях задержаны шесть человек, причастных к деятельности украинских мошеннических колл-центров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.По данным спецслужбы, задержанные с помощью GSM-шлюзов или, так называемых, СИМ-боксов осуществляли массовые телефонные мошенничества в России. Как подчеркнули в ФСБ, указанные колл-центры контролируются украинскими спецслужбами, а похищенные у россиян средства направлялись на нужды ВСУ.Силовики установили администраторов СИМ-боксов, продавцов оборудования, курьеров, а также граждан РФ, занимавшихся переводом средств на зарубежные счетаВозбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы, а пособники могут быть привлечены к уголовной ответственности за государственную измену.Ранее сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил к 17 годам лишения свободы 53-летнего жителя Черноморского района, который передавал украинской военной разведке сведения о местоположении российских военных, техники и фортификационных сооружений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФЗадержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к терактуЖитель Херсонской области получил 13 лет заключения за госизмену – ФСБ

россия

ярославская область

свердловская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, мошенничество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ярославская область, свердловская область, всу (вооруженные силы украины)