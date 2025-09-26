https://crimea.ria.ru/20250926/v-krymu-zaderzhali-posobnika-ukrainskikh-moshennikov-1149746587.html
В Крыму задержали пособника украинских мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержали пособника мошенников. Он, приехав в Симферополь, помогал украинским колл-центрам, используя агрегацию сим-карт с их последующей активацией. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По информации правоохранителей, в июле, желая заработать, фигурант списался в мессенджере с анонимным собеседником, который предложил подработку, связанную с эксплуатацией сим-карт, в другом городе. Мужчина согласился, отправив будущему куратору фотографию своего паспорта и видеозапись, на которой подтверждает намерение выполнять его указания.Волк уточнила, что злоумышленник приехал в крымскую столицу, поселился в арендованной специально для него квартире и стал принимать, устанавливать и обслуживать сим-боксы, а также получать сим-карты, заказанные на маркетплейсах. В полученных посылках находились два сим-бокса на 128 слотов под сим-карты, четыре шлюза на 32 слота, ноутбук, камеры, антенны, а также большое количество сим-карт."Мужчина подключил и настроил оборудование, а затем обеспечивал его бесперебойную работу, регулярно заменяя сим-карты. Криминальный заработок составлял 100 долларов в сутки" - сообщила она, добавив, что задержанный также причастен к сложной криминальной схеме в Казани и Набережных Челнах, которая обеспечивала работу технической инфраструктуры для украинских мошеннических кол-центров.Правоохранители пресекли противоправную деятельность пособника мошенников. Оборудование и сим-карты изъяты и проходят проверку. Уже установлено, что с использованием их совершено не менее десяти мошенничеств в отношении россиян, говорится в сообщении.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.В августе в Крыму задержали организаторов сети узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами в мошеннических целях. В июле арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и вымогавших деньги у россиян с использованием возможностей украинских колл-центров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали группу инсценировщиков ДТППерерасчет пенсий и уточнение стажа: как обманывают крымчанДеньги в подушку: мошенники в Крыму изобрели новую схему обмана
"Мои коллеги из Бюро специальных технических мероприятий МВД России совместно УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли деятельность мужчины, которой оказывал содействие мошенникам путем агрегации идентификационных модулей абонентов (сим-карт) и их последующей активации", - написала Волк в своем Telegram-канале.
По информации правоохранителей, в июле, желая заработать, фигурант списался в мессенджере с анонимным собеседником, который предложил подработку, связанную с эксплуатацией сим-карт, в другом городе. Мужчина согласился, отправив будущему куратору фотографию своего паспорта и видеозапись, на которой подтверждает намерение выполнять его указания.
Волк уточнила, что злоумышленник приехал в крымскую столицу, поселился в арендованной специально для него квартире и стал принимать, устанавливать и обслуживать сим-боксы, а также получать сим-карты, заказанные на маркетплейсах. В полученных посылках находились два сим-бокса на 128 слотов под сим-карты, четыре шлюза на 32 слота, ноутбук, камеры, антенны, а также большое количество сим-карт.
"Мужчина подключил и настроил оборудование, а затем обеспечивал его бесперебойную работу, регулярно заменяя сим-карты. Криминальный заработок составлял 100 долларов в сутки" - сообщила она, добавив, что задержанный также причастен к сложной криминальной схеме в Казани и Набережных Челнах, которая обеспечивала работу технической инфраструктуры для украинских мошеннических кол-центров.
Правоохранители пресекли противоправную деятельность пособника мошенников. Оборудование и сим-карты изъяты и проходят проверку. Уже установлено, что с использованием их совершено не менее десяти мошенничеств в отношении россиян, говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
В августе в Крыму задержали организаторов
сети узлов связи, которая использовалась украинскими колл-центрами в мошеннических целях. В июле арестованы 19 членов группы дистанционных мошенников, действовавшей в четырех регионах РФ и вымогавших деньги
у россиян с использованием возможностей украинских колл-центров.
