Песни о Победе: артисты в Крыму поддержали акцию "России Сегодня"
В Крыму артисты театра поддержали акцию медиагруппы Россия Сегодня #народныепеснипобеды
13:34 05.05.2023 (обновлено: 14:47 05.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники Крымского академического драматического театра им. М. Горького поддержали песенный флешмоб, запущенный журналистами сайта РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму". Заслуженная артистка Крыма Юлия Островская и артист Андрей Пензин исполнили песню "Случайный вальс" композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского.
"Театр с такой славной героической страницей в истории, как деятельность подпольной группы "Сокол", конечно, не мог остаться в стороне и с радостью согласился принять участие", - сказала руководитель литературно-драматургической части КАРДТ им. М. Горького Людмила Касьяненко.
По ее словам, "Случайный вальс" будет звучать в спектакле, который сейчас готовится к премьере, - это героическая баллада "Рядовые" советского и белорусского драматурга Алексея Дударева.
Песня "Случайный вальс" рождалась прямо на фронте. В феврале 1942 года Евгений Долматовский опубликовал стихи под названием "Танцы до утра" в газете Юго-Западного фронта "Красная Армия". Позже он прочел их Марку Фрадкину, а тот сразу же наиграл на трофейном аккордеоне навеянный стихами мотив вальса. Но работу пришлось отложить, потому что шли тяжелые бои за Сталинград, и перед песенниками была поставлена задача создать песни для поднятия боевого духа. Вальс для этой роли не подходил, поскольку настраивал скорее на романтический лад.
После окончания Сталинградской битвы Долматовского и Фрадкина пригласили на заседание Военного совета Донского фронта, где они оба были награждены орденами Красной звезды. На обратном пути, в поезде Сталинград – Елец, который шел по фронтовым дорогам целых 7 дней, и была завершена песня под названием "Офицерский вальс". А уже после Победы была выпущена грампластинка с этой песней в исполнении Леонида Утесова, под своим нынешним названием.
Идея песенного флешмоба возникла после того, как внучка поэта Евгения Долматовского Татьяна, проживающая сейчас в Великобритании, запретила журналисту Антону Красовскому использовать композицию "Дорога на Берлин" в документальном фильме. Это вызвало протесты у россиян, которые считают песни военных лет всенародным достоянием.
Журналисты предложили читателям спеть любую понравившуюся им песню времен Великой Отечественной войны и прислать видеозапись в Telegram агентства @RIANewsCrimeaBot.
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