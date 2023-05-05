https://crimea.ria.ru/20230505/pesni-o-pobede-artisty-v-krymu-podderzhali-aktsiyu-rossii-segodnya-1128556156.html

Песни о Победе: артисты в Крыму поддержали акцию "России Сегодня"

Песни о Победе: артисты в Крыму поддержали акцию "России Сегодня" - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Песни о Победе: артисты в Крыму поддержали акцию "России Сегодня"

Сотрудники Крымского академического драматического театра им. М. Горького поддержали песенный флешмоб, запущенный журналистами сайта РИА Новости Крым и радио... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T13:34

2023-05-05T13:34

2023-05-05T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Сотрудники Крымского академического драматического театра им. М. Горького поддержали песенный флешмоб, запущенный журналистами сайта РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму". Заслуженная артистка Крыма Юлия Островская и артист Андрей Пензин исполнили песню "Случайный вальс" композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского.По ее словам, "Случайный вальс" будет звучать в спектакле, который сейчас готовится к премьере, - это героическая баллада "Рядовые" советского и белорусского драматурга Алексея Дударева.Песня "Случайный вальс" рождалась прямо на фронте. В феврале 1942 года Евгений Долматовский опубликовал стихи под названием "Танцы до утра" в газете Юго-Западного фронта "Красная Армия". Позже он прочел их Марку Фрадкину, а тот сразу же наиграл на трофейном аккордеоне навеянный стихами мотив вальса. Но работу пришлось отложить, потому что шли тяжелые бои за Сталинград, и перед песенниками была поставлена задача создать песни для поднятия боевого духа. Вальс для этой роли не подходил, поскольку настраивал скорее на романтический лад.После окончания Сталинградской битвы Долматовского и Фрадкина пригласили на заседание Военного совета Донского фронта, где они оба были награждены орденами Красной звезды. На обратном пути, в поезде Сталинград – Елец, который шел по фронтовым дорогам целых 7 дней, и была завершена песня под названием "Офицерский вальс". А уже после Победы была выпущена грампластинка с этой песней в исполнении Леонида Утесова, под своим нынешним названием.Идея песенного флешмоба возникла после того, как внучка поэта Евгения Долматовского Татьяна, проживающая сейчас в Великобритании, запретила журналисту Антону Красовскому использовать композицию "Дорога на Берлин" в документальном фильме. Это вызвало протесты у россиян, которые считают песни военных лет всенародным достоянием.Журналисты предложили читателям спеть любую понравившуюся им песню времен Великой Отечественной войны и прислать видеозапись в Telegram агентства @RIANewsCrimeaBot.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник без нацизма: как День Победы возвращался на Запорожье"Бессмертный полк-2023": как принять участиеДевять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов

https://crimea.ria.ru/20230419/doroga-na-yaltu-leschenko-obyasnil-pochemu-seychas-vazhna-voennaya-pesnya-1128265655.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сотрудники драмтеатра им. М. Горького в Симферополе поддержали флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" Сотрудники драмтеатра им. М. Горького в Симферополе поддержали флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" и исполнили #народныепеснипобеды 2023-05-05T13:34 true PT2M08S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, общество, крым, культура, день победы, #народныепеснипобеды, эксклюзивы риа новости крым, видео