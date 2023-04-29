"Бессмертный полк-2023": как принять участие
Координатор крымского "Бессмертного полка" Мельник рассказал, как поучаствовать в акции
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Официальное шествие "Бессмертного полка" в этом году отменено, но никто не может запретить людям самостоятельно пойти с портретами ветеранов к памятнику и возложить цветы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал координатор "Бессмертного полка России" по Симферополю и Республике Крым Сергей Мельник.
"Учитывая, что год не ковидный, у нас гораздо больше способов и пойти куда-то, и на машину наклеить эти портреты, и в онлайне принять участие. Кто захочет – тот в окно выставит, вплоть до того, что люди могут бейджики сделать на одежду. Вопрос просто в том, чтобы не давать противнику возможности терракта. Не собираться большими толпами и заранее нигде не публиковать в публичных пространствах, что "а давайте мы соберемся толпой в 20-30-50 человек и куда-нибудь пойдем".
Люди каждый день звонят и обращаются в личку с вопросами, как будет проходить "Бессмертный полк" в этом году, говорит Сергей Мельник. Информацию, что массового шествия не будет, воспринимают в основном спокойно и с пониманием. Потому что понимают, что дело в безопасности.
Он рассказал, что принять участие во всенародной акции в этом году можно следующим образом:
- 1Прикрепить портреты героев к заднему стеклу автомобиля. Это могут сделать не только отдельные граждане и семьи, но и профессиональные коллективы: размещение портретов героев Великой Отечественной войны возможно на служебном и общественном транспорте.
- 2В этом году Бессмертный полк проходит онлайн на сайте polkrf.ru. Для участия можно загрузить фото своего ветерана. Онлайн-трансляция на сайте будет проходить в течение дня, а также изображения будут видны на медиафасадах и светодиодных экранах региона.
- 3В честь праздника действует Всероссийская акция #ОкнаПобеды, в рамках которой можно разместить фотографии участников войны c праздничными поздравлениями, тематические трафареты и флаги на воротах домов, в окнах своего дома, квартиры, класса, школы.
- 4Каждый желающий может поучаствовать в акции "Мой Герой". В социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники" участники поставят на аватар фото члена семьи – участника Великой Отечественной войны.
- 5В сам праздник 9 мая можно прикрепить или нанести на одежду портреты и имена героев своей семьи, сделать фото в оформленной таким образом одежде и выложить их на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #героиснами. Из них будет создан видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах "Бессмертного полка России".
Координатор "Бессмертного полка" Сергей Мельник также напомнил, что в МФЦ Крыма до 5 мая можно будет абсолютно бесплатно распечатать портрет ветерана для участия в акции "Бессмертный полк".
Накануне майских праздников власти Крыма и Севастополя приняли решение отменить массовые мероприятия в связи с террористической опасностью. Несмотря на это, крымчане могут присоединиться к ряду памятных акций, посвященных Дню Победы. В частности, в МВД заявили, что прикрепление портретов своих героев на стекла автомобилей не будут считаться правонарушением.
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