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"Бессмертный полк-2023": как принять участие - РИА Новости Крым, 29.04.2023
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"Бессмертный полк-2023": как принять участие
"Бессмертный полк-2023": как принять участие - РИА Новости Крым, 29.04.2023
"Бессмертный полк-2023": как принять участие
Официальное шествие "Бессмертного полка" в этом году отменено, но никто не может запретить людям самостоятельно пойти с портретами ветеранов к памятнику и... РИА Новости Крым, 29.04.2023
2023-04-29T18:29
2023-04-29T18:29
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Официальное шествие "Бессмертного полка" в этом году отменено, но никто не может запретить людям самостоятельно пойти с портретами ветеранов к памятнику и возложить цветы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал координатор "Бессмертного полка России" по Симферополю и Республике Крым Сергей Мельник.Люди каждый день звонят и обращаются в личку с вопросами, как будет проходить "Бессмертный полк" в этом году, говорит Сергей Мельник. Информацию, что массового шествия не будет, воспринимают в основном спокойно и с пониманием. Потому что понимают, что дело в безопасности.Он рассказал, что принять участие во всенародной акции в этом году можно следующим образом:Координатор "Бессмертного полка" Сергей Мельник также напомнил, что в МФЦ Крыма до 5 мая можно будет абсолютно бесплатно распечатать портрет ветерана для участия в акции "Бессмертный полк".Накануне майских праздников власти Крыма и Севастополя приняли решение отменить массовые мероприятия в связи с террористической опасностью. Несмотря на это, крымчане могут присоединиться к ряду памятных акций, посвященных Дню Победы. В частности, в МВД заявили, что прикрепление портретов своих героев на стекла автомобилей не будут считаться правонарушением.Читайте также на РИА Новости Крым:Без всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"В Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую ленту"Диктант Победы" в Крыму: где пройдет и как поучаствовать
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крым, бессмертный полк, 78-я годовщина великой победы, общество, новости крыма, праздники и памятные даты, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, патриотическое воспитание
"Бессмертный полк-2023": как принять участие

Координатор крымского "Бессмертного полка" Мельник рассказал, как поучаствовать в акции

18:29 29.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в городах России
Акция Бессмертный полк в городах России - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Официальное шествие "Бессмертного полка" в этом году отменено, но никто не может запретить людям самостоятельно пойти с портретами ветеранов к памятнику и возложить цветы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал координатор "Бессмертного полка России" по Симферополю и Республике Крым Сергей Мельник.
"Учитывая, что год не ковидный, у нас гораздо больше способов и пойти куда-то, и на машину наклеить эти портреты, и в онлайне принять участие. Кто захочет – тот в окно выставит, вплоть до того, что люди могут бейджики сделать на одежду. Вопрос просто в том, чтобы не давать противнику возможности терракта. Не собираться большими толпами и заранее нигде не публиковать в публичных пространствах, что "а давайте мы соберемся толпой в 20-30-50 человек и куда-нибудь пойдем".
Люди каждый день звонят и обращаются в личку с вопросами, как будет проходить "Бессмертный полк" в этом году, говорит Сергей Мельник. Информацию, что массового шествия не будет, воспринимают в основном спокойно и с пониманием. Потому что понимают, что дело в безопасности.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
12 апреля, 10:10
Аксенов пояснил отмену парада Победы и "Бессмертного полка" в Крыму
Он рассказал, что принять участие во всенародной акции в этом году можно следующим образом:
  1. 1
    Прикрепить портреты героев к заднему стеклу автомобиля. Это могут сделать не только отдельные граждане и семьи, но и профессиональные коллективы: размещение портретов героев Великой Отечественной войны возможно на служебном и общественном транспорте.
  2. 2
    В этом году Бессмертный полк проходит онлайн на сайте polkrf.ru. Для участия можно загрузить фото своего ветерана. Онлайн-трансляция на сайте будет проходить в течение дня, а также изображения будут видны на медиафасадах и светодиодных экранах региона.
  3. 3
    В честь праздника действует Всероссийская акция #ОкнаПобеды, в рамках которой можно разместить фотографии участников войны c праздничными поздравлениями, тематические трафареты и флаги на воротах домов, в окнах своего дома, квартиры, класса, школы.
  4. 4
    Каждый желающий может поучаствовать в акции "Мой Герой". В социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники" участники поставят на аватар фото члена семьи – участника Великой Отечественной войны.
  5. 5
    В сам праздник 9 мая можно прикрепить или нанести на одежду портреты и имена героев своей семьи, сделать фото в оформленной таким образом одежде и выложить их на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #героиснами. Из них будет создан видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах "Бессмертного полка России".
Координатор "Бессмертного полка" Сергей Мельник также напомнил, что в МФЦ Крыма до 5 мая можно будет абсолютно бесплатно распечатать портрет ветерана для участия в акции "Бессмертный полк".
Накануне майских праздников власти Крыма и Севастополя приняли решение отменить массовые мероприятия в связи с террористической опасностью. Несмотря на это, крымчане могут присоединиться к ряду памятных акций, посвященных Дню Победы. В частности, в МВД заявили, что прикрепление портретов своих героев на стекла автомобилей не будут считаться правонарушением.
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