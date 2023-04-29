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"Бессмертный полк-2023": как принять участие

"Бессмертный полк-2023": как принять участие - РИА Новости Крым, 29.04.2023

"Бессмертный полк-2023": как принять участие

Официальное шествие "Бессмертного полка" в этом году отменено, но никто не может запретить людям самостоятельно пойти с портретами ветеранов к памятнику и... РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T18:29

2023-04-29T18:29

2023-04-29T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. Официальное шествие "Бессмертного полка" в этом году отменено, но никто не может запретить людям самостоятельно пойти с портретами ветеранов к памятнику и возложить цветы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал координатор "Бессмертного полка России" по Симферополю и Республике Крым Сергей Мельник.Люди каждый день звонят и обращаются в личку с вопросами, как будет проходить "Бессмертный полк" в этом году, говорит Сергей Мельник. Информацию, что массового шествия не будет, воспринимают в основном спокойно и с пониманием. Потому что понимают, что дело в безопасности.Он рассказал, что принять участие во всенародной акции в этом году можно следующим образом:Координатор "Бессмертного полка" Сергей Мельник также напомнил, что в МФЦ Крыма до 5 мая можно будет абсолютно бесплатно распечатать портрет ветерана для участия в акции "Бессмертный полк".Накануне майских праздников власти Крыма и Севастополя приняли решение отменить массовые мероприятия в связи с террористической опасностью. Несмотря на это, крымчане могут присоединиться к ряду памятных акций, посвященных Дню Победы. В частности, в МВД заявили, что прикрепление портретов своих героев на стекла автомобилей не будут считаться правонарушением.Читайте также на РИА Новости Крым:Без всякой агитации: Новая Каховка поддержала акцию "Георгиевская лента"В Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую ленту"Диктант Победы" в Крыму: где пройдет и как поучаствовать

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

крым, бессмертный полк, 78-я годовщина великой победы, общество, новости крыма, праздники и памятные даты, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, патриотическое воспитание