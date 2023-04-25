https://crimea.ria.ru/20230425/diktant-pobedy-v-krymu-gde-proydet-i-kak-pouchastvovat-1128362572.html

"Диктант Победы" в Крыму: где пройдет и как поучаствовать

"Диктант Победы" в Крыму: где пройдет и как поучаствовать - РИА Новости Крым, 25.04.2023

"Диктант Победы" в Крыму: где пройдет и как поучаствовать

Акция "Диктант Победы" в Крыму состоится в полдень 27 апреля, она пройдет очно на площадках Крымского федерального университета и детского центра "Артек", а... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T20:47

2023-04-25T20:47

2023-04-25T20:47

радио "спутник в крыму"

мдц "артек"

крым

"диктант победы"

общество

кфу (крымский федеральный университет)

елена губанова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/03/1118690100_0:452:2679:1959_1920x0_80_0_0_b16e0d7a1bafa69acd6c6f2fd486cd2a.jpg

Елена Губанова о "Диктанте Победы" Елена Губанова о "Диктанте Победы" audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Акция "Диктант Победы" в Крыму состоится в полдень 27 апреля, она пройдет очно на площадках Крымского федерального университета и детского центра "Артек", а также в формате онлайн. Об этом рассказала организатор "Диктанта Победы" в КФУ Елена Губанова."Крымский федеральный университет – одна из самых больших региональных площадок республики. Здесь в акции примут участие 250 ребят. И к нам присоединяется казачество Крыма, они напишут диктант на нашей площадке. Также большая площадка будет в лагере "Артек", где напишут диктант около 400 ребят, - рассказала она. – В целом в Крыму будет более 300 площадок, есть на сайте специальная карта площадок написания диктанта и можно выбрать себе конкретное место".Регистрация на "Диктант Победы"Выбрать площадку и пройти процедуру предварительной регистрации для участия в "Диктанте Победы" можно на официальном сайте акции диктантпобеды.рф.Участников ждут 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и пять — по региональной. На их выполнение дается 45 минут.В целом в России откроются 19 тысяч площадок для написания диктанта, ожидается, что всего в акции примут участие более 1,5 млн человек. Проверить свои знания могут как школьники, так и взрослые.Тема "Диктанта Победы"В основу диктанта ляжет базовый курс истории, отметила Губанова. То есть школьной базы для участия в акции достаточно. На каждый вопрос предусмотрен только один ответ, при этом строиться диктант будет в форме тестирования.Однако главная цель акции – привить интерес к истории и героическим событиям нашей Родины, показать важность сохранения памяти и единства народов.Масштабная патриотическая акция "Диктант Победы" была запущена в 2019 году в рамках проекта "Историческая память". Ежегодно на тысячах площадок в России и за рубежом знатоки и любители истории отвечают на вопросы, посвященные событиям Великой Отечественной войны и Великой Победы. С каждым годом количество участников акции растет. Организаторами выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение "Волонтеры Победы" и другие организации и ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Шеф-редактор "Спутника в Крыму" приняла участие в "Диктанте Победы"В Крыму оценили идею ввести контрольные по истории для допуска к ЕГЭ"Дорога на Ялту": Лещенко объяснил, почему сейчас важна военная песня

https://crimea.ria.ru/20230425/my-snova-bemsya-s-natsizmom-v-rf-startuet-aktsiya-georgievskaya-lenta-1128346515.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", крым, "диктант победы", общество, кфу (крымский федеральный университет), елена губанова