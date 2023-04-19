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"Дорога на Ялту": Лещенко объяснил, почему сейчас важна военная песня

"Дорога на Ялту": Лещенко объяснил, почему сейчас важна военная песня - РИА Новости Крым, 19.04.2023

"Дорога на Ялту": Лещенко объяснил, почему сейчас важна военная песня

Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" объединяет тех, кто помнит правду о войне и транслирует ее в России и за рубежом, что особенно важно в... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T20:37

2023-04-19T20:37

2023-04-19T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" объединяет тех, кто помнит правду о войне и транслирует ее в России и за рубежом, что особенно важно в условиях, когда эту правду стараются исказить. Такое мнение РИА Новости Крым выразил глава жюри фестиваля Народный артист РСФСР Лев Лещенко.Сохранить память о войне"Дорога на Ялту" – это движение в сторону того, чтобы мы никогда не забывали и помнили тех, кто отстоял мир и свободу. Это очень важно, чтобы наши люди и люди за рубежом воспринимали это, и старались сохранить память о тех событиях", – убежден Лещенко.Он напомнил, что традиционно участие в фестивале принимают представители пятнадцати стан, и подчеркнул, что, несмотря на сложные политические процессы, в этом году это число остается неизменным, поскольку интерес к военной песне не ослабевает."Интерес к военной песне сохраняется, потому что это искренне, выстрадано. И это такая тема, которая будет неизбежно присутствовать в нашей жизни. Я очень рад, что интерес к фестивалю не ослабевает. По-прежнему будем помнить прекрасные произведения, написанные во время войны и после войны, и останемся этому верны", – сказал народный артист.Где и когда пройдет "Дорога на Ялту"Как сообщают организаторы, пятый юбилейный фестиваль "Дорога на Ялту" будет проходить 29 апреля и 2 мая в Государственном Кремлевском Дворце. Советские песни о Великой Отечественной войне прозвучат в исполнении вокалистов из Германии, США, Франции, Монголии, Италии, Сербии, Индии, Турции, Греции, Израиля, Алжира, Зимбабве, Венгрии, Индонезии и Китая."Всего в этом сезоне организационный комитет получил заявки из 56 стран. Пятнадцать победителей отборочного онлайн-тура исполнят лучшие песни о Великой Отечественной войне на своих родных языках в первый конкурсный день, а в финальном гала-концерте они выступят в дуэтах со звездами российской сцены Зарой, Ярославом Сумишевским, Екатериной Гусевой, Алексеем Маклаковым, Полиной Агуреевой, Алексеем Петрухиным, Ютой, Анной Большовой и другими. Специальный гость из Италии – Пупо", – анонсируют организаторы.Онлайн-трансляции в этом году можно будет увидеть на официальном сайте фестиваля, а также в соцсетях фестиваля и его партнеров. Премьера эфирной версии гала-концерта состоится в канун Дня Победы 8 мая в 19.45 на телеканале "Культура".Музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" проводится с 2019 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, администрации президента РФ, правительства Республики Крым, ВГТРК. Организатор – Фонд "Гуманитарный мир". Первые три года фестиваль проходил в Крыму. В 2022 году впервые открылся в Московском театре мюзикла с прямыми трансляциями на городских экранах Ялты и Симферополя.Сегодня является одним из самых значимых ежегодных культурных событий и ярким телевизионным проектом, посвященным Великой Победе. Сохранить и донести историческую память о Великой Отечественной войне – такую идею заложили в "Дорогу на Ялту" президент фестиваля Андрей Кондрашов и художественный руководитель Эрнест Мацкявичюс. Проводниками этой идеи уже стали 46 зарубежных исполнителей, выступивших на сценах Ялты и Москвы в разные годы. За период существования фестиваля в оргкомитет поступило более 900 заявок от вокалистов из 60 стран, а телевизионные версии и онлайн-трансляции концертов посмотрели десятки миллионов зрителей во всем мире.В этом году победителей определит жюри, в состав которого вошли заслуженные артисты России Денис Майданов, Кай Метов, Зара, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Традиционно возглавлять жюри будет народный артист РСФСР Лев Лещенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля "Дорога на Ялту"Лев Лещенко ответил на вопрос "чей Крым?" - видео"Чей Крым?" и "хотят ли русские войны": высказывания Льва Лещенко

https://crimea.ria.ru/20230419/na-stene-pamyati-memoriala-krasnyy-v-krymu-poyavyatsya-12-novykh-imen-1128266403.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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