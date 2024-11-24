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Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи
Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи
Пожар произошел в самолете одной из российских авиакомпаний при посадке в аэропорту Антальи, сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya. РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T22:42
2024-11-24T23:48
сочи
турция
анталья
новости
происшествия
самолет
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Пожар произошел в самолете одной из российских авиакомпаний при посадке в аэропорту Антальи, сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya.Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем. Из-за пожара закрыта взлетно-посадочная полоса, на которую сел самолет, сообщил портал.В Росавиации заявили, что в результате возгорания самолета погибших нет. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российское посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с властями для содействия россиянам, находившимся в загоревшемся самолете. Дипломаты выехали на место события.Минтранс Турции уточнил, что из загоревшегося самолета эвакуировали 89 пассажиров и 6 членов экипажа, пишет РИА Новости. После возгорания аэропорт Антальи закрыт до 3:00 мск на прилет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасли соседнее здание: пожар на пивном складе под Симферополем потушили25 жильцов эвакуировали из горящей пятиэтажки на западе КрымаПожар в здании недостроенного детсада в Саках - подробности от СК
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РИА Новости Крым
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96
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сочи, турция, анталья, новости, происшествия, самолет, пожар
Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи

Двигатель загорелся при посадке самолета из Сочи в аэропорту Антальи

22:42 24.11.2024 (обновлено: 23:48 24.11.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Пожар произошел в самолете одной из российских авиакомпаний при посадке в аэропорту Антальи, сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya.

"Пожар начался при посадке выполнявшего рейс Сочи – Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. Огонь, предположительно, начался в двигателе", – говорится в сообщении.

Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем. Из-за пожара закрыта взлетно-посадочная полоса, на которую сел самолет, сообщил портал.
В Росавиации заявили, что в результате возгорания самолета погибших нет. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российское посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с властями для содействия россиянам, находившимся в загоревшемся самолете. Дипломаты выехали на место события.
Минтранс Турции уточнил, что из загоревшегося самолета эвакуировали 89 пассажиров и 6 членов экипажа, пишет РИА Новости. После возгорания аэропорт Антальи закрыт до 3:00 мск на прилет.
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СочиТурцияАнтальяНовостиПроисшествияСамолетПожар
 
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