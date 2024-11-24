https://crimea.ria.ru/20241124/pozhar-voznik-v-priletevshem-iz-sochi-samolete-pri-posadke-v-antale-1142099659.html
Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи
Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи
Пожар произошел в самолете одной из российских авиакомпаний при посадке в аэропорту Антальи, сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya. РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T22:42
2024-11-24T22:42
2024-11-24T23:48
сочи
турция
анталья
новости
происшествия
самолет
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110859/84/1108598442_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_ff3f552976ef6147ca7bfa2b2e22ccb5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Пожар произошел в самолете одной из российских авиакомпаний при посадке в аэропорту Антальи, сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya.Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем. Из-за пожара закрыта взлетно-посадочная полоса, на которую сел самолет, сообщил портал.В Росавиации заявили, что в результате возгорания самолета погибших нет. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российское посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с властями для содействия россиянам, находившимся в загоревшемся самолете. Дипломаты выехали на место события.Минтранс Турции уточнил, что из загоревшегося самолета эвакуировали 89 пассажиров и 6 членов экипажа, пишет РИА Новости. После возгорания аэропорт Антальи закрыт до 3:00 мск на прилет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасли соседнее здание: пожар на пивном складе под Симферополем потушили25 жильцов эвакуировали из горящей пятиэтажки на западе КрымаПожар в здании недостроенного детсада в Саках - подробности от СК
сочи
турция
анталья
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110859/84/1108598442_565:0:2332:1325_1920x0_80_0_0_84713763b6c89b77422eb7756f1e1e39.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, турция, анталья, новости, происшествия, самолет, пожар
Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи
Двигатель загорелся при посадке самолета из Сочи в аэропорту Антальи
22:42 24.11.2024 (обновлено: 23:48 24.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым.
Пожар произошел в самолете одной из российских авиакомпаний при посадке в аэропорту Антальи, сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya
.
"Пожар начался при посадке выполнявшего рейс Сочи – Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. Огонь, предположительно, начался в двигателе", – говорится в сообщении.
Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем. Из-за пожара закрыта взлетно-посадочная полоса, на которую сел самолет, сообщил портал.
В Росавиации заявили, что в результате возгорания самолета погибших нет. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российское посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с властями для содействия россиянам, находившимся в загоревшемся самолете. Дипломаты выехали на место события.
Минтранс Турции уточнил, что из загоревшегося самолета эвакуировали 89 пассажиров и 6 членов экипажа, пишет РИА Новости. После возгорания аэропорт Антальи закрыт до 3:00 мск на прилет.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: