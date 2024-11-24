https://crimea.ria.ru/20241124/pozhar-voznik-v-priletevshem-iz-sochi-samolete-pri-posadke-v-antale-1142099659.html

Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи

Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Прилетевший из Сочи самолет загорелся при посадке в аэропорту Антальи

Пожар произошел в самолете одной из российских авиакомпаний при посадке в аэропорту Антальи, сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya. РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T22:42

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сочи

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Пожар произошел в самолете одной из российских авиакомпаний при посадке в аэропорту Антальи, сообщает авиационный портал HavaSosyalMedya.Наземные службы аэропорта быстро начали борьбу с огнем. Из-за пожара закрыта взлетно-посадочная полоса, на которую сел самолет, сообщил портал.В Росавиации заявили, что в результате возгорания самолета погибших нет. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что российское посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с властями для содействия россиянам, находившимся в загоревшемся самолете. Дипломаты выехали на место события.Минтранс Турции уточнил, что из загоревшегося самолета эвакуировали 89 пассажиров и 6 членов экипажа, пишет РИА Новости. После возгорания аэропорт Антальи закрыт до 3:00 мск на прилет.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасли соседнее здание: пожар на пивном складе под Симферополем потушили25 жильцов эвакуировали из горящей пятиэтажки на западе КрымаПожар в здании недостроенного детсада в Саках - подробности от СК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, турция, анталья, новости, происшествия, самолет, пожар