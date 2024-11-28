https://crimea.ria.ru/20241128/chto-proiskhodit-v-kurskoy-oblasti---dannye-minoborony-1142213501.html

Что происходит в Курской области - данные Минобороны

Что происходит в Курской области - данные Минобороны - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Что происходит в Курской области - данные Минобороны

В Курской области за прошедшие сутки украинские боевики потеряли до 250 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий сдался в плен. Общие потери ВСУ... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T14:30

2024-11-28T14:30

2024-11-28T14:30

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским

потери всу

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142213383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e62da06141210da51913a8fad6e477f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Курской области за прошедшие сутки украинские боевики потеряли до 250 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий сдался в плен. Общие потери ВСУ превысили 36 тысяч человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" вели боевые действия в районе населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.Авиация и артиллерия нанесли поражение личному составу и технике противника в районах населенных пунктов Ивашковский, 1-й Княжий, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Ворожба, Журавка, Малая Рыбица и Павловка в Сумской области.За время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли более 36 260 военнослужащих, 223 танка, 158 БМП и тысячи единиц другой техники.В зоне специальной военной операции противник потерял более полутора тысяч боевиков. Силами авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИДКрымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под КурскомУдары ATACMS по Курской области – полные данные от Минобороны

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф