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Что происходит в Курской области - данные Минобороны - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Что происходит в Курской области - данные Минобороны
Что происходит в Курской области - данные Минобороны - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Что происходит в Курской области - данные Минобороны
В Курской области за прошедшие сутки украинские боевики потеряли до 250 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий сдался в плен. Общие потери ВСУ... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T14:30
2024-11-28T14:30
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Курской области за прошедшие сутки украинские боевики потеряли до 250 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий сдался в плен. Общие потери ВСУ превысили 36 тысяч человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" вели боевые действия в районе населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.Авиация и артиллерия нанесли поражение личному составу и технике противника в районах населенных пунктов Ивашковский, 1-й Княжий, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Ворожба, Журавка, Малая Рыбица и Павловка в Сумской области.За время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли более 36 260 военнослужащих, 223 танка, 158 БМП и тысячи единиц другой техники.В зоне специальной военной операции противник потерял более полутора тысяч боевиков. Силами авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина отказалась забирать у России более 600 военнопленных – МИДКрымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под КурскомУдары ATACMS по Курской области – полные данные от Минобороны
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Что происходит в Курской области - данные Минобороны

В Курской области ВСУ потеряли уже свыше 36 тысяч человек - Минобороны

14:30 28.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк Российский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области.
 Российский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Курской области за прошедшие сутки украинские боевики потеряли до 250 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий сдался в плен. Общие потери ВСУ превысили 36 тысяч человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" вели боевые действия в районе населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.
Авиация и артиллерия нанесли поражение личному составу и технике противника в районах населенных пунктов Ивашковский, 1-й Княжий, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Ворожба, Журавка, Малая Рыбица и Павловка в Сумской области.
За время боевых действий на территории Курской области ВСУ потеряли более 36 260 военнослужащих, 223 танка, 158 БМП и тысячи единиц другой техники.
В зоне специальной военной операции противник потерял более полутора тысяч боевиков. Силами авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимПотери ВСУВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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