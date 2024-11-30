https://crimea.ria.ru/20241130/chto-mozhet-pomoch-shkolnikam-opredelitsya-s-buduschey-professiey-1142178096.html

Что может помочь школьникам определиться с будущей профессией

Что может помочь школьникам определиться с будущей профессией - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Что может помочь школьникам определиться с будущей профессией

Выбору профессии может поспособствовать хорошая художественная литература и качественный, прежде всего отечественный продукт киноиндустрии. Такое мнение в эфире РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T21:21

2024-11-30T21:21

2024-11-30T21:21

школа

сергей трофимов

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государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Выбору профессии может поспособствовать хорошая художественная литература и качественный, прежде всего отечественный продукт киноиндустрии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал глава комитета Госсовета Крыма по законодательству, директор крымского филиала Российского государственного университета правосудия Сергей Трофимов.По мнению Трофимова, определиться с профессией школьникам во многом может помочь художественная литература. В частности, произведения, ставшие классикой в своем жанре, развивающие аналитические способности, требующие внимания и погружения. Сам он решил стать юристом благодаря тому, что много читал, и увлекли его детективы.Также, считает Трофимов, увлечься той или иной профессией помогают качественные фильмы и сериалы, прежде всего отечественные, о тонкостях работы специалистов той или иной области."То есть в целом художественная литература и фильмы могут подтолкнуть молодого человека для познания профессии. А дальше уже, конечно, получение определенного задела и заряда в большей степени зависит от него и преподавателей, которые смогут развить у него внутренние желания и потребности и, наверное, самое главное – заложенные в нем человеческие качества", – сказал Трофимов.Ранее замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина высказала мнение, что от мудрости педагога во многом зависит успешность учеников, в том числе их победы на всероссийских конкурсах и поступление в вузы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких учителей не хватает в школах Симферополя Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков Нормальный процесс: Аксенов об импортозамещении американского кино

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, сергей трофимов, образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, общество, профессия, государственный совет рк (госсовет)