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Что может помочь школьникам определиться с будущей профессией
Что может помочь школьникам определиться с будущей профессией - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Что может помочь школьникам определиться с будущей профессией
Выбору профессии может поспособствовать хорошая художественная литература и качественный, прежде всего отечественный продукт киноиндустрии. Такое мнение в эфире РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T21:21
2024-11-30T21:21
2024-11-30T21:21
школа
сергей трофимов
образование в крыму и севастополе
высшее образование
образование в россии
общество
профессия
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Выбору профессии может поспособствовать хорошая художественная литература и качественный, прежде всего отечественный продукт киноиндустрии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал глава комитета Госсовета Крыма по законодательству, директор крымского филиала Российского государственного университета правосудия Сергей Трофимов.По мнению Трофимова, определиться с профессией школьникам во многом может помочь художественная литература. В частности, произведения, ставшие классикой в своем жанре, развивающие аналитические способности, требующие внимания и погружения. Сам он решил стать юристом благодаря тому, что много читал, и увлекли его детективы.Также, считает Трофимов, увлечься той или иной профессией помогают качественные фильмы и сериалы, прежде всего отечественные, о тонкостях работы специалистов той или иной области."То есть в целом художественная литература и фильмы могут подтолкнуть молодого человека для познания профессии. А дальше уже, конечно, получение определенного задела и заряда в большей степени зависит от него и преподавателей, которые смогут развить у него внутренние желания и потребности и, наверное, самое главное – заложенные в нем человеческие качества", – сказал Трофимов.Ранее замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина высказала мнение, что от мудрости педагога во многом зависит успешность учеников, в том числе их победы на всероссийских конкурсах и поступление в вузы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каких учителей не хватает в школах Симферополя Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков Нормальный процесс: Аксенов об импортозамещении американского кино
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школа, сергей трофимов, образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, общество, профессия, государственный совет рк (госсовет)
Что может помочь школьникам определиться с будущей профессией
Выбрать профессию помогут хорошие книги и отечественное кино - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым.
Выбору профессии может поспособствовать хорошая художественная литература и качественный, прежде всего отечественный продукт киноиндустрии. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал глава комитета Госсовета Крыма по законодательству, директор крымского филиала Российского государственного университета правосудия Сергей Трофимов.
По мнению Трофимова, определиться с профессией школьникам во многом может помочь художественная литература. В частности, произведения, ставшие классикой в своем жанре, развивающие аналитические способности, требующие внимания и погружения. Сам он решил стать юристом благодаря тому, что много читал, и увлекли его детективы.
"Я активно изучал художественную литературу. В частности, мне нравился Артур Конан Дойл. И мне хотелось в школьные годы искать преступников, устанавливать истину по делу, быть сыщиком, следователем. Дальше расставлялись акценты, но первый шаг был сделан именно благодаря книгам", – поделился он.
Также, считает Трофимов, увлечься той или иной профессией помогают качественные фильмы и сериалы, прежде всего отечественные, о тонкостях работы специалистов той или иной области.
"То есть в целом художественная литература и фильмы могут подтолкнуть молодого человека для познания профессии. А дальше уже, конечно, получение определенного задела и заряда в большей степени зависит от него и преподавателей, которые смогут развить у него внутренние желания и потребности и, наверное, самое главное – заложенные в нем человеческие качества", – сказал Трофимов.
Ранее замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина высказала мнение
, что от мудрости педагога во многом зависит успешность учеников, в том числе их победы на всероссийских конкурсах и поступление в вузы.
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