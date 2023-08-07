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Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков

Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков

Те, кто сегодня просят и ждут фильмы или спектакли о специальной военной операции, не понимают, что происходит: все это непременно будет, но сейчас – время... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T20:48

2023-08-07T20:48

2023-08-07T20:22

владимир машков

физкультура

искусство

общество

сво

мнения

севастополь

новости крыма

московский театр олега табакова

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Те, кто сегодня просят и ждут фильмы или спектакли о специальной военной операции, не понимают, что происходит: все это непременно будет, но сейчас – время документалистики и военкоров. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, заявил худрук Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков во время встречи с журналистами в Севастополе."Это очень сложная тема.. И вот эти просьбы о том, когда же будут фильмы (о СВО – ред.) – они от тех, кто еще не понимает, что происходит. Давайте посмотрим в настоящее, здесь и сейчас. Мне кажется, что сейчас время документалистики, время корреспондентов военных, которые будут рассказывать нам о тех людях, которые есть", – сказал Машков.В качестве примера худрук "Табакерки" привел историю подвига экипажа танка "Алеша" на Запорожском направлении – по сути, готового сюжета для фильма о героях, которые войдут в историю. Свое мнение он подкрепил историей о том, как познакомился с 99-летней жительницей Новокузнецка, ветераном войны, упоминание о которой до сих пор ее ранит."Она прошла Великую Отечественную войну зенитчицей. Потом всю жизнь работала на заводе ферросплавов, потом в детском садике. Ее дочь говорит: когда идут фильмы о войне, она уходит в ванную, включает воду и не слушает, когда салют – она затыкает уши", – поделился Машков.Тем не менее, работа над тем, чтобы активизировать в том числе и молодых драматургов, в "Табакерке" уже идет, сказал Машков. И спектакли о СВО, о героях на фронте и в тылу, об этом "великом времени" непременно будут.В Севастополь Владимир Машков привез свой спектакль "Страсти по Бумбарашу" – самую масштабную на сегодня постановку Театра Олега Табакова. Ранее он рассказал, что хотел бы донести до зрителя этой постановкой и почему подготовка ее показа в Севастополе заняла целый год. Читайте также на РИА Новости Крым:Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВО Британский хореограф Кук – о россиянах и своем месте в России Актриса Алферова: русский человек не боится ехать в Крым

https://crimea.ria.ru/20230729/akter-beroev-priekhal-na-kinofestival-v-krym-s-fronta-1130389292.html

севастополь

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владимир машков, физкультура, искусство , общество, сво, мнения, севастополь, новости крыма, московский театр олега табакова