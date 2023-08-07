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Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков
Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков
Те, кто сегодня просят и ждут фильмы или спектакли о специальной военной операции, не понимают, что происходит: все это непременно будет, но сейчас – время... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T20:48
2023-08-07T20:22
владимир машков
физкультура
искусство
общество
сво
мнения
севастополь
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Те, кто сегодня просят и ждут фильмы или спектакли о специальной военной операции, не понимают, что происходит: все это непременно будет, но сейчас – время документалистики и военкоров. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, заявил худрук Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков во время встречи с журналистами в Севастополе."Это очень сложная тема.. И вот эти просьбы о том, когда же будут фильмы (о СВО – ред.) – они от тех, кто еще не понимает, что происходит. Давайте посмотрим в настоящее, здесь и сейчас. Мне кажется, что сейчас время документалистики, время корреспондентов военных, которые будут рассказывать нам о тех людях, которые есть", – сказал Машков.В качестве примера худрук "Табакерки" привел историю подвига экипажа танка "Алеша" на Запорожском направлении – по сути, готового сюжета для фильма о героях, которые войдут в историю. Свое мнение он подкрепил историей о том, как познакомился с 99-летней жительницей Новокузнецка, ветераном войны, упоминание о которой до сих пор ее ранит."Она прошла Великую Отечественную войну зенитчицей. Потом всю жизнь работала на заводе ферросплавов, потом в детском садике. Ее дочь говорит: когда идут фильмы о войне, она уходит в ванную, включает воду и не слушает, когда салют – она затыкает уши", – поделился Машков.Тем не менее, работа над тем, чтобы активизировать в том числе и молодых драматургов, в "Табакерке" уже идет, сказал Машков. И спектакли о СВО, о героях на фронте и в тылу, об этом "великом времени" непременно будут.В Севастополь Владимир Машков привез свой спектакль "Страсти по Бумбарашу" – самую масштабную на сегодня постановку Театра Олега Табакова. Ранее он рассказал, что хотел бы донести до зрителя этой постановкой и почему подготовка ее показа в Севастополе заняла целый год. Читайте также на РИА Новости Крым:Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВО Британский хореограф Кук – о россиянах и своем месте в России Актриса Алферова: русский человек не боится ехать в Крым
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владимир машков, физкультура, искусство , общество, сво, мнения, севастополь, новости крыма, московский театр олега табакова
Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков

Худрук Театра Олега Табакова Машков высказался о спектаклях и фильмах о СВО

20:48 07.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Те, кто сегодня просят и ждут фильмы или спектакли о специальной военной операции, не понимают, что происходит: все это непременно будет, но сейчас – время документалистики и военкоров. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым, заявил худрук Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков во время встречи с журналистами в Севастополе.
"Это очень сложная тема.. И вот эти просьбы о том, когда же будут фильмы (о СВО – ред.) – они от тех, кто еще не понимает, что происходит. Давайте посмотрим в настоящее, здесь и сейчас. Мне кажется, что сейчас время документалистики, время корреспондентов военных, которые будут рассказывать нам о тех людях, которые есть", – сказал Машков.
В качестве примера худрук "Табакерки" привел историю подвига экипажа танка "Алеша" на Запорожском направлении – по сути, готового сюжета для фильма о героях, которые войдут в историю.
"Мы же все совсем недавно видели, что сделал танк "Алеша". Вы представляете придумать такое? То есть, возможно, конечно, придумать, но теперь весь мир видит, что это реальность. Как рассказать об этом? Вот, где рождается будущее. Тонкий, деликатный момент", – отметил режиссер.
Свое мнение он подкрепил историей о том, как познакомился с 99-летней жительницей Новокузнецка, ветераном войны, упоминание о которой до сих пор ее ранит.
"Она прошла Великую Отечественную войну зенитчицей. Потом всю жизнь работала на заводе ферросплавов, потом в детском садике. Ее дочь говорит: когда идут фильмы о войне, она уходит в ванную, включает воду и не слушает, когда салют – она затыкает уши", – поделился Машков.
Тем не менее, работа над тем, чтобы активизировать в том числе и молодых драматургов, в "Табакерке" уже идет, сказал Машков. И спектакли о СВО, о героях на фронте и в тылу, об этом "великом времени" непременно будут.
"У нас есть задумки. Я не хочу о них рассказывать, потому что задумки имеют свойство улетучиваться. Они требуют тишины и сосредоточенности. Истории, фильмы, спектакли об этом великом времени, в котором мы сейчас живем, я в этом убежден, будут. Но это непростой путь, чтобы не попасть впросак", – заключил режиссер.
В Севастополь Владимир Машков привез свой спектакль "Страсти по Бумбарашу" – самую масштабную на сегодня постановку Театра Олега Табакова. Ранее он рассказал, что хотел бы донести до зрителя этой постановкой и почему подготовка ее показа в Севастополе заняла целый год.
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Владимир МашковфизкультураИскусствоОбществоСВОМненияСевастопольНовости КрымаМосковский театр Олега Табакова
 
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