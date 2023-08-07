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Машков о своем "Бумбараше" в Севастополе: будем играть даже в ураган

Машков о своем "Бумбараше" в Севастополе: будем играть даже в ураган - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Машков о своем "Бумбараше" в Севастополе: будем играть даже в ураган

Первые гастроли самого масштабного спектакля Театра Олега Табакова – "Страсти по Бумбарашу" пройдут в ближайшие дни в Севастополе. Этот спектакль-мольба... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T18:27

2023-08-07T18:27

2023-08-07T18:52

культура

владимир машков

севастополь

херсонес

искусство

новости крыма

общество

московский театр олега табакова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Первые гастроли самого масштабного спектакля Театра Олега Табакова – "Страсти по Бумбарашу" пройдут в ближайшие дни в Севастополе. Этот спектакль-мольба готовился год для открытой сцены в Херсонесе, и его покажут, даже если будет ураган, потому что он обо всех нас, и понять это сегодня важно. Об этом заявил худрук "Табакерки" и постановщик спектакля, народный артист России Владимир Машков на встрече с журналистами."Мир "Страстей по Бумбарашу" – страшный. В нем люди, вовлеченные в пучину гражданской войны, разделились на своих и чужих, перестав различать добро зло. В репертуаре Театра Олега Табакова спектакль появился в 1993-м и шел на сценах страны и далеко за ее пределами 18 лет, но потом исчез с афиш и подмостков на долгие десять "Артисты выросли – нужно было воспитывать новое поколение", – объясняет Машков.Возродить "Бумбараша" стало его долгом перед учителем, мэтром – "небесным худруком". После рождения масштабной версии спектакля в 2021 году и его показа на московской сцене труппа театра в полном составе выехала показать его вне столичных площадок – выбор пал на Севастополь.Развернуть знаковую драму на большой открытой сцене на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" приехали 117 человек. Из них 60 артистов – среднее и старшее поколение и студенты театральной школы 3 и 5 курсов. Кроме того, к работе в необычных условиях готовят сцену десятки специалистов – машинисты, заведующие музыкальной и постановочной частью, рассказал Машков."Мы поменяли декорацию – увеличили ее специально для этой сцены. У нас зал поменьше в три раза. Это огромный вызов. Помимо пластики, музыки в драматическом театре есть слово – оно должно быть внятным. И, конечно, это пространство очень необычное. Но мы все подготовили... Тут пообещали ураган – ну, даже если ураган, мы будем продолжать играть. Главное, чтобы зрители пришли с зонтиками", – пообещал режиссер-постановщик.По словам Машкова, прежний спектакль был своего рода эпосом, повествующим о том, что осталось "где-то далеко", так что "и красные, которые появлялись на сцене, вызывали смех, и белые, и бандиты". Теперь все иначе.Гастроли Театра Олега Табакова в Севастополе проходят в рамках Международного фестиваля оперы и балета. Показы спектакля "Страсти по Бумбарашу" пройдут 9, 10, 12 и 13 августа.Фестиваль открылся в Херсонесе 26 июля. На следующий день, 27 июля, выступление артистов, приглашенных в рамках программы Севастопольского театра оперы и балета было сорвано из-за урагана. Читайте также на РИА Новости Крым:Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230731/aktrisa-alferova-russkiy-chelovek-ne-boitsya-ekhat-v-krym-1130433868.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, владимир машков, севастополь, херсонес, искусство , новости крыма, общество, московский театр олега табакова