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Машков о своем "Бумбараше" в Севастополе: будем играть даже в ураган
Машков о своем "Бумбараше" в Севастополе: будем играть даже в ураган - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Машков о своем "Бумбараше" в Севастополе: будем играть даже в ураган
Первые гастроли самого масштабного спектакля Театра Олега Табакова – "Страсти по Бумбарашу" пройдут в ближайшие дни в Севастополе. Этот спектакль-мольба... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T18:27
2023-08-07T18:27
2023-08-07T18:52
культура
владимир машков
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Первые гастроли самого масштабного спектакля Театра Олега Табакова – "Страсти по Бумбарашу" пройдут в ближайшие дни в Севастополе. Этот спектакль-мольба готовился год для открытой сцены в Херсонесе, и его покажут, даже если будет ураган, потому что он обо всех нас, и понять это сегодня важно. Об этом заявил худрук "Табакерки" и постановщик спектакля, народный артист России Владимир Машков на встрече с журналистами."Мир "Страстей по Бумбарашу" – страшный. В нем люди, вовлеченные в пучину гражданской войны, разделились на своих и чужих, перестав различать добро зло. В репертуаре Театра Олега Табакова спектакль появился в 1993-м и шел на сценах страны и далеко за ее пределами 18 лет, но потом исчез с афиш и подмостков на долгие десять "Артисты выросли – нужно было воспитывать новое поколение", – объясняет Машков.Возродить "Бумбараша" стало его долгом перед учителем, мэтром – "небесным худруком". После рождения масштабной версии спектакля в 2021 году и его показа на московской сцене труппа театра в полном составе выехала показать его вне столичных площадок – выбор пал на Севастополь.Развернуть знаковую драму на большой открытой сцене на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" приехали 117 человек. Из них 60 артистов – среднее и старшее поколение и студенты театральной школы 3 и 5 курсов. Кроме того, к работе в необычных условиях готовят сцену десятки специалистов – машинисты, заведующие музыкальной и постановочной частью, рассказал Машков."Мы поменяли декорацию – увеличили ее специально для этой сцены. У нас зал поменьше в три раза. Это огромный вызов. Помимо пластики, музыки в драматическом театре есть слово – оно должно быть внятным. И, конечно, это пространство очень необычное. Но мы все подготовили... Тут пообещали ураган – ну, даже если ураган, мы будем продолжать играть. Главное, чтобы зрители пришли с зонтиками", – пообещал режиссер-постановщик.По словам Машкова, прежний спектакль был своего рода эпосом, повествующим о том, что осталось "где-то далеко", так что "и красные, которые появлялись на сцене, вызывали смех, и белые, и бандиты". Теперь все иначе.Гастроли Театра Олега Табакова в Севастополе проходят в рамках Международного фестиваля оперы и балета. Показы спектакля "Страсти по Бумбарашу" пройдут 9, 10, 12 и 13 августа.Фестиваль открылся в Херсонесе 26 июля. На следующий день, 27 июля, выступление артистов, приглашенных в рамках программы Севастопольского театра оперы и балета было сорвано из-за урагана. Читайте также на РИА Новости Крым:Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Севастополе
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культура, владимир машков, севастополь, херсонес, искусство , новости крыма, общество, московский театр олега табакова
Машков о своем "Бумбараше" в Севастополе: будем играть даже в ураган
Машков рассказал о премьере своего спектакля для Севастополя
18:27 07.08.2023 (обновлено: 18:52 07.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Первые гастроли самого масштабного спектакля Театра Олега Табакова – "Страсти по Бумбарашу" пройдут в ближайшие дни в Севастополе. Этот спектакль-мольба готовился год для открытой сцены в Херсонесе, и его покажут, даже если будет ураган, потому что он обо всех нас, и понять это сегодня важно. Об этом заявил худрук "Табакерки" и постановщик спектакля, народный артист России Владимир Машков на встрече с журналистами.
"Мир "Страстей по Бумбарашу" – страшный. В нем люди, вовлеченные в пучину гражданской войны, разделились на своих и чужих, перестав различать добро зло. В репертуаре Театра Олега Табакова спектакль появился в 1993-м и шел на сценах страны и далеко за ее пределами 18 лет, но потом исчез с афиш и подмостков на долгие десять "Артисты выросли – нужно было воспитывать новое поколение", – объясняет Машков.
Возродить "Бумбараша" стало его долгом перед учителем, мэтром – "небесным худруком". После рождения масштабной версии спектакля в 2021 году и его показа на московской сцене труппа театра в полном составе выехала показать его вне столичных площадок – выбор пал на Севастополь.
"Для нас это премьера. Мы готовились год к этой поездке... Театральная школа Олега Табакова, которая теперь уже институт, выполняет задачу, поставленную нашим небесным художественным руководителем... Как не хватает Олега Павловича, как бы он радовался нашему выезду сюда, в этот героический город Севастополь, с героическими людьми и историей. Артисты заряжены максимально", – поделился Машков.
Развернуть знаковую драму на большой открытой сцене на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" приехали 117 человек. Из них 60 артистов – среднее и старшее поколение и студенты театральной школы 3 и 5 курсов. Кроме того, к работе в необычных условиях готовят сцену десятки специалистов – машинисты, заведующие музыкальной и постановочной частью, рассказал Машков.
"Мы поменяли декорацию – увеличили ее специально для этой сцены. У нас зал поменьше в три раза. Это огромный вызов. Помимо пластики, музыки в драматическом театре есть слово – оно должно быть внятным. И, конечно, это пространство очень необычное. Но мы все подготовили... Тут пообещали ураган – ну, даже если ураган, мы будем продолжать играть. Главное, чтобы зрители пришли с зонтиками", – пообещал режиссер-постановщик.
По словам Машкова, прежний спектакль был своего рода эпосом, повествующим о том, что осталось "где-то далеко", так что "и красные, которые появлялись на сцене, вызывали смех, и белые, и бандиты". Теперь все иначе.
"Сейчас же для меня фигура Семена Бумбараша – это отчасти мы все, и это очень страшная фигура. Потому что фраза "Ничего не знаю – моя хата с краю" приводит к тому, что и происходит сейчас. И то, чем закончится спектакль, в этом необратимом ходе истории, который перемалывает миллионы людей, эта мольба: "Останови, Господи!" – это для меня тот путь, который я прошел, о котором я думал. И это уже другие люди. И мне бы очень хотелось, чтобы мы посмотрели на себя, своих предков: откуда мы, зачем, для чего", – объяснил свой замысел режиссер.
Гастроли Театра Олега Табакова в Севастополе проходят в рамках Международного фестиваля оперы и балета. Показы спектакля "Страсти по Бумбарашу" пройдут 9, 10, 12 и 13 августа.
Фестиваль открылся
в Херсонесе 26 июля. На следующий день, 27 июля, выступление артистов, приглашенных в рамках программы Севастопольского театра оперы и балета было сорвано из-за урагана.
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