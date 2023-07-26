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Открытие Международного фестиваля в Херсонесе – видео

Открытие Международного фестиваля в Херсонесе – видео - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Открытие Международного фестиваля в Херсонесе – видео

Международный фестиваль оперы и балета открылся в среду, 26 июля, в Херсонесе. Он стартовал с гала-концертов Севастопольского театра оперы и балета, которые... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T22:09

2023-07-26T22:09

2023-07-26T22:10

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Международный фестиваль оперы и балета открылся в среду, 26 июля, в Херсонесе. Он стартовал с гала-концертов Севастопольского театра оперы и балета, которые пройдут 26 и 27 июля и будут посвящены 240-летию города.Поздравить севастопольцев приехали ведущие солисты главных российских театров: Большого, Мариинского, Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и Новосибирского академического театра оперы и балета.В числе гостей крымской сцены: Сергей Полунин, Ксения Рыжкова, Джона Кук, Мария Ширинкина, Приска Цайзель, Артур Мкртчян, а также заслуженные артисты России Владимир Шкляров, Евгения Образцова, Семен Чудин, Ольга Гришенкова и другие.В рамках выступлений артисты представляют мировые премьеры двух номеров в постановке британского хореографа и солиста балета Джоны Кука. Одна из хореографических постановок – "Нечего терять" на музыку современных композиторов Жака Бреля и Кристофа Бастьена – открыла концерт. Ее Джона Кук исполнил лично вместе со своей супругой Ксенией Рыжковой. Вторая постановка – одноактный балет "В память", созданный Кукой на музыку Сергея Рахманинова. Участие в нем принял звезда мирового балета, директор Севастопольского театра оперы и балета и руководитель Академии хореографии Сергей Полунин.Фестиваль проходит с 1 по 4 августа на территории древнего города Херсонес Таврический.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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