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Открытие Международного фестиваля в Херсонесе – видео - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Открытие Международного фестиваля в Херсонесе – видео
Открытие Международного фестиваля в Херсонесе – видео - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Открытие Международного фестиваля в Херсонесе – видео
Международный фестиваль оперы и балета открылся в среду, 26 июля, в Херсонесе. Он стартовал с гала-концертов Севастопольского театра оперы и балета, которые... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T22:09
2023-07-26T22:10
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культура
общество
балет
театр оперы и балета в севастополе
новости крыма
видео
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Международный фестиваль оперы и балета открылся в среду, 26 июля, в Херсонесе. Он стартовал с гала-концертов Севастопольского театра оперы и балета, которые пройдут 26 и 27 июля и будут посвящены 240-летию города.Поздравить севастопольцев приехали ведущие солисты главных российских театров: Большого, Мариинского, Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и Новосибирского академического театра оперы и балета.В числе гостей крымской сцены: Сергей Полунин, Ксения Рыжкова, Джона Кук, Мария Ширинкина, Приска Цайзель, Артур Мкртчян, а также заслуженные артисты России Владимир Шкляров, Евгения Образцова, Семен Чудин, Ольга Гришенкова и другие.В рамках выступлений артисты представляют мировые премьеры двух номеров в постановке британского хореографа и солиста балета Джоны Кука. Одна из хореографических постановок – "Нечего терять" на музыку современных композиторов Жака Бреля и Кристофа Бастьена – открыла концерт. Ее Джона Кук исполнил лично вместе со своей супругой Ксенией Рыжковой. Вторая постановка – одноактный балет "В память", созданный Кукой на музыку Сергея Рахманинова. Участие в нем принял звезда мирового балета, директор Севастопольского театра оперы и балета и руководитель Академии хореографии Сергей Полунин.Фестиваль проходит с 1 по 4 августа на территории древнего города Херсонес Таврический.
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, херсонес, культура, общество, балет, театр оперы и балета в севастополе, новости крыма, видео, видео
Открытие Международного фестиваля в Херсонесе – видео

Гала-концерт театра оперы и балета Севастополя открыл Международный фестиваль в Херсонесе

22:09 26.07.2023 (обновлено: 22:10 26.07.2023)
 
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Международный фестиваль оперы и балета открылся в среду, 26 июля, в Херсонесе. Он стартовал с гала-концертов Севастопольского театра оперы и балета, которые пройдут 26 и 27 июля и будут посвящены 240-летию города.
Поздравить севастопольцев приехали ведущие солисты главных российских театров: Большого, Мариинского, Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и Новосибирского академического театра оперы и балета.
В числе гостей крымской сцены: Сергей Полунин, Ксения Рыжкова, Джона Кук, Мария Ширинкина, Приска Цайзель, Артур Мкртчян, а также заслуженные артисты России Владимир Шкляров, Евгения Образцова, Семен Чудин, Ольга Гришенкова и другие.
В рамках выступлений артисты представляют мировые премьеры двух номеров в постановке британского хореографа и солиста балета Джоны Кука. Одна из хореографических постановок – "Нечего терять" на музыку современных композиторов Жака Бреля и Кристофа Бастьена – открыла концерт. Ее Джона Кук исполнил лично вместе со своей супругой Ксенией Рыжковой.
Вторая постановка – одноактный балет "В память", созданный Кукой на музыку Сергея Рахманинова. Участие в нем принял звезда мирового балета, директор Севастопольского театра оперы и балета и руководитель Академии хореографии Сергей Полунин.
Фестиваль проходит с 1 по 4 августа на территории древнего города Херсонес Таврический.
СевастопольХерсонесКультураОбществоБалетТеатр оперы и балета в СевастополеНовости КрымаВидео
 
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