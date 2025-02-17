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Россия поддержит бизнес в новых регионах - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Россия поддержит бизнес в новых регионах
Россия поддержит бизнес в новых регионах - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Россия поддержит бизнес в новых регионах
Правительство выделило 170 млн рублей на программу льготного кредитования для бизнеса в новых регионах. Об этом сообщили в Правительстве РФ. РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T09:33
2025-02-17T10:27
россия
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
бизнес
финансы
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Правительство выделило 170 млн рублей на программу льготного кредитования для бизнеса в новых регионах. Об этом сообщили в Правительстве РФ.Эти деньги позволят сохранить льготную ставку по ранее выданным кредитам, а также предоставить в 2025 году новые займы в объеме не менее 350 млн рублей.Максимальный размер займа – 50 млн рублей. Взять такой кредит предприниматели новых регионов могут до конца 2025 года.Ранее сообщалось, что режим свободной экономической зоны (СЭЗ), который действует в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, распространили на ряд территорий в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим свободной экономической зоны распространили на Белгородскую областьРоссияне стали меньше кредитоваться и больше нести деньги в банкиПутин дал поручения по льготным кредитам при высокой ключевой ставке
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россия, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, бизнес, финансы, правительство россии
Россия поддержит бизнес в новых регионах

Правительство выделило 170 млн рублей на поддержку бизнеса в новых регионах

09:33 17.02.2025 (обновлено: 10:27 17.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Правительство выделило 170 млн рублей на программу льготного кредитования для бизнеса в новых регионах. Об этом сообщили в Правительстве РФ.
"Правительство выделило финансирование на поддержку программы льготного кредитования для представителей малого и среднего бизнеса в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. На это будет направлено более 170 млн рублей", – сказано в сообщении.
Эти деньги позволят сохранить льготную ставку по ранее выданным кредитам, а также предоставить в 2025 году новые займы в объеме не менее 350 млн рублей.
"Кредиты в рамках этой программы выдаются: по ставке до 10%, сроком до трех лет, под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства", – уточнили в Правительстве РФ.
Максимальный размер займа – 50 млн рублей. Взять такой кредит предприниматели новых регионов могут до конца 2025 года.
Ранее сообщалось, что режим свободной экономической зоны (СЭЗ), который действует в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, распространили на ряд территорий в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области.
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