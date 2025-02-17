https://crimea.ria.ru/20250217/udachnaya-stavka-kak-povysit-dokhod-za-schet-vkladov-i-nakopitelnykh-schetov-1144179159.html

Удачная ставка: как повысить доход за счет вкладов и накопительных счетов

Удачная ставка: как повысить доход за счет вкладов и накопительных счетов - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Удачная ставка: как повысить доход за счет вкладов и накопительных счетов

Многие эксперты называют банковские вклады наиболее простым и эффективным способом вложения денег в условиях инфляции и высокой ключевой ставки. Эти инструменты РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T10:00

2025-02-17T10:00

2025-02-17T10:00

совет эксперта

банк

финансы

финансовая грамотность

банковские вклады

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Многие эксперты называют банковские вклады наиболее простым и эффективным способом вложения денег в условиях инфляции и высокой ключевой ставки. Эти инструменты позволяют не только сохранить сбережения, но и приумножить их. Учитывая, что ставки по банковским депозитам достигают сегодня едва ли не пиковых значений, их привлекательность ощутимо возрастает: можно укрепить свое финансовое положение и реализовать давно намеченные планы. При этом не нужно быть брокером или финансистом, достаточно понимать базовые условия. В материале РИА Новости разберемся, какие бывают вклады и как выбрать максимально подходящий для вас.Параметры вкладов: в чем отличияВклад – это финансовый инструмент, который позволяет клиенту разместить деньги в банке на определенное время под определенный процент.По данным Центробанка, максимальная ставка по вкладам для физических лиц в десяти крупнейших российских банках на конец января – начало февраля 2025 года составила 21,4%. На заседании 14 февраля, как и ожидали эксперты, Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 21%. В начале прошлого года она составляла 16%. Ключевая ставка является ориентиром для коммерческих банков при определении собственных процентных ставок по вкладам для населения. Когда ключевая ставка растет, банки начинают предлагать более высокие проценты по вкладам.Однако процентная ставка банка является хоть и основным, но далеко не единственным параметром при выборе депозита. Главное – определить свои финансовые цели и уже исходя из них выбирать наиболее подходящий вклад.При этом нужно понимать, что предложения банков всегда являются сочетанием параметров, которые определяют главный показатель – доходность по вкладу.Срочные вкладыСрочные вклады открываются на определенный срок и предлагают наиболее высокие процентные ставки. Это выгодно как для банка, так и для вкладчика: банк получает гарантированные средства на заранее согласованный с клиентом срок, а клиент - гарантированный доход.Например, Иван решает открыть срочный вклад на сумму 200 тысяч рублей на один год с процентной ставкой 22,5% годовых. Это значит, что по окончании срока будут начислены проценты в размере 45 тысяч рублей, в результате итоговая сумма составит 245 тысяч рублей, если Иван не будет снимать средства раньше времени.Бессрочные вкладыБессрочные вклады, также известные как текущие счета, не имеют фиксированного срока, что позволяет вкладчику в любое время вносить и снимать средства. Хотя процентные ставки на бессрочные вклады, как правило, ниже, чем на срочные, их плюсы – это доступность и удобство пользования.Пополнение и снятиеПополняемые вклады предусматривают возможность внесения дополнительных средств. То есть клиент может открыть депозит с минимально возможной суммой, а далее пополнять его для увеличения итогового дохода.Для вкладов со снятием разрешены расходные операции до неснижаемого остатка, размер которого прописан в договоре. То есть клиент кладет деньги на счет, а если позже какую-то часть потребуется снять, он сможет перевести нужную сумму себе на карту. Так вклад остается активным с прежней ставкой.Вклады с капитализацией и без нееВклады с капитализацией - это когда на счет депозита зачисляются и проценты на основную сумму, что увеличивает его остаток и, соответственно, доходность. Если вклад без капитализации, то выплата процентов производится на любой другой счет, указанный клиентом.Вклады с минимальным остаткомДля вкладов с минимальным остатком в случае снятия части денег на счету должна оставаться минимальная сумма. Можно "уйти" и ниже минимального остатка, но только в том случае, если полностью закрыть вклад. При этом проценты за период могут быть пересчитаны по ставке, указанной в договоре.Также бывают вклады без опций, которые не предполагают расходных операций. То есть снять деньги можно только при условии полного закрытия вклада. При этом доход за текущий период будет рассчитан по ставке до востребования, как правило, она минимальная.Что значит простой процентК вкладам с простым процентом относятся срочные депозиты без опций, то есть доход по ним начисляется на начальную сумму за определенный период. Если же были пополнения, то они не учитываются в текущем периоде, но будут учтены в следующем, так как он начнется уже с новой суммой остатка.Вклады с эффективной ставкойВо вкладах с эффективной ставкой играет роль изменение начального размера вклада в текущем периоде за счет капитализации, пополнений и снятий. По таким вкладам выплата процентов производится ежемесячно, что позволяет более гибко управлять доходом.Здесь итоговый доход может быть выше прогнозируемого. Например, если клиент не снимал деньги, регулярно пополнял вклад и капитализировал проценты, то на момент закрытия по сроку он получит больше, чем ожидалось.Накопительные счетаНакопительные счета, которые наряду с депозитами набирают популярность у клиентов, не имеют фиксированного срока и позволяют в любой момент добавлять средства или снимать их.Процентная ставка на таких счетах может меняться в зависимости от условий банка. Такой счет удобен для тех, кто хочет постоянно иметь доступ к своим средствам, но готов пожертвовать высокой доходностью.Например, Николай открывает накопительный счет под 24% годовых на сумму 150 тысяч рублей. Каждый месяц он имеет возможность добавлять средства или снимать их по мере необходимости. Так, если Николай оставит 150 тысяч рублей на счете на весь год, то он заработает 36 тысяч рублей, но если он снимает какую-то сумму через шесть месяцев, то начисленные проценты могут быть меньше, так как сумма на счете уменьшилась и уменьшился срок начисления.Определитесь с цельюИтак, вклады и накопительные счета — это эффективные инструменты сохранения и увеличения капитала. При этом важно тщательно анализировать свои финансовые цели и выбирать наиболее подходящий вариант, чтобы максимизировать будущий доход и управлять рисками.Так, если есть конкретный план, на который потребуются средства через определенное время, то срочный вклад на полгода может быть лучшим вариантом. Если же необходимо иметь деньги под рукой в любой момент, то стоит выбрать накопительный счет или бессрочный вклад.Также рекомендуется сравнивать предложения разных банков, так как ставки и условия у них могут значительно различаться.

https://crimea.ria.ru/20250203/v-krymu-bankovskie-vklady-naseleniya-vyrosli-na-36-1143864073.html

https://crimea.ria.ru/20241028/vklad-segodnya---dokhod-zavtra-pochemu-seychas-vygodno-klast-dengi-v-bank-1141393478.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, банк, финансы, финансовая грамотность, банковские вклады