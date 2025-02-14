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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщил регулятор. РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T13:32

2025-02-14T13:32

2025-02-14T13:46

ключевая ставка

банк россии

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россия

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщил регулятор.Текущее инфляционное давление остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметили в ЦБ. Вместе с тем население все больше предпочитает сберегать средства, также снижается кредитная активность."По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - добавили в Центробанке. По прогнозу банка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.20 декабря прошлого года совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Таким образом регулятор взял паузу после трех подряд повышений ставки: +2 процентных пункта в июле, +1 пункт в сентябре и +2 процентных пункта в октябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму банковские вклады населения выросли на 36%Новостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценамиЛегко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ключевая ставка, банк россии, инфляция, россия, экономика, новости