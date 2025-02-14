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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщил регулятор. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T13:32
2025-02-14T13:46
ключевая ставка
банк россии
инфляция
россия
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщил регулятор.Текущее инфляционное давление остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметили в ЦБ. Вместе с тем население все больше предпочитает сберегать средства, также снижается кредитная активность."По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - добавили в Центробанке. По прогнозу банка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.20 декабря прошлого года совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Таким образом регулятор взял паузу после трех подряд повышений ставки: +2 процентных пункта в июле, +1 пункт в сентябре и +2 процентных пункта в октябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму банковские вклады населения выросли на 36%Новостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценамиЛегко ли вести бизнес в Крыму – итоги 2024 года
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РИА Новости Крым
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ключевая ставка, банк россии, инфляция, россия, экономика, новости
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

13:32 14.02.2025 (обновлено: 13:46 14.02.2025)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщил регулятор.
"Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", - говорится в сообщении.
Текущее инфляционное давление остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметили в ЦБ. Вместе с тем население все больше предпочитает сберегать средства, также снижается кредитная активность.
"По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции", - добавили в Центробанке.
По прогнозу банка, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
20 декабря прошлого года совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Таким образом регулятор взял паузу после трех подряд повышений ставки: +2 процентных пункта в июле, +1 пункт в сентябре и +2 процентных пункта в октябре.
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