https://crimea.ria.ru/20250217/zachem-arkheologicheskie-artefakty-iz-kryma-vyvozyat-na-materik-1144160883.html

Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк

Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк

Некоторые уникальные находки, найденные археологами во время раскопок в Крыму, вывозят в города материковой России. Об этом в ходе пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T09:17

2025-02-17T09:17

2025-02-17T12:38

крым

вадим майко

эльзара хайрединова

раскопки

археология в крыму

артефакты

реставрация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Некоторые уникальные находки, найденные археологами во время раскопок в Крыму, вывозят в города материковой России. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.Его коллега, заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова заметила, что некоторые вещи отправляют на анализы, которые делаются неразрушающим методом, в научно-исследовательский центр "Курчатовский институт".Хайрединова также рассказала, что исследовательские центры, которые находятся на материковой части России, обладают методами исследований, позволяющими изучать то, что ранее изучению не поддавалось."Это не значит, что наша реставрация плоха, у нас в последние годы замечательные реставрационные мастерские при Керченском и Херсонесском историко-культурных заповедниках. Но, тем не менее, у реставрационных мастерских Петербурга и Москвы больше технических возможностей. Вещи временно вывозятся, реставрируются и возвращаются к нам", – подчеркнул Майко.Он также отметил, что в Крыму, благодаря проведению специальных школ реставраторов, которые в Керчи и Севастополе проводил государственный музей Эрмитаж, появились свои крымские специалисты, способные обучать других ученых тонкостям реставрации. Но и у уже владеющих методиками сотрудников есть сложности, заметил директор Института археологии Крыма."К сожалению, у нас в России очень непростая процедура получения соответствующей квалификации, чтобы музеям можно было официальным образом оформлять заказы у этих реставраторов. Я очень надеюсь, что она будет в конечном итоге упрощена", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в БахчисараеКод культуры Крыма: дизайнеры объединились для сохранения остановокСберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вадим майко, эльзара хайрединова, раскопки, археология в крыму, артефакты, реставрация