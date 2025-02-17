Рейтинг@Mail.ru
Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250217/zachem-arkheologicheskie-artefakty-iz-kryma-vyvozyat-na-materik-1144160883.html
Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк
Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк
Некоторые уникальные находки, найденные археологами во время раскопок в Крыму, вывозят в города материковой России. Об этом в ходе пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T09:17
2025-02-17T12:38
крым
вадим майко
эльзара хайрединова
раскопки
археология в крыму
артефакты
реставрация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0e/1140338465_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_682e62a832116c4dd00bc162239491b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Некоторые уникальные находки, найденные археологами во время раскопок в Крыму, вывозят в города материковой России. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.Его коллега, заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова заметила, что некоторые вещи отправляют на анализы, которые делаются неразрушающим методом, в научно-исследовательский центр "Курчатовский институт".Хайрединова также рассказала, что исследовательские центры, которые находятся на материковой части России, обладают методами исследований, позволяющими изучать то, что ранее изучению не поддавалось."Это не значит, что наша реставрация плоха, у нас в последние годы замечательные реставрационные мастерские при Керченском и Херсонесском историко-культурных заповедниках. Но, тем не менее, у реставрационных мастерских Петербурга и Москвы больше технических возможностей. Вещи временно вывозятся, реставрируются и возвращаются к нам", – подчеркнул Майко.Он также отметил, что в Крыму, благодаря проведению специальных школ реставраторов, которые в Керчи и Севастополе проводил государственный музей Эрмитаж, появились свои крымские специалисты, способные обучать других ученых тонкостям реставрации. Но и у уже владеющих методиками сотрудников есть сложности, заметил директор Института археологии Крыма."К сожалению, у нас в России очень непростая процедура получения соответствующей квалификации, чтобы музеям можно было официальным образом оформлять заказы у этих реставраторов. Я очень надеюсь, что она будет в конечном итоге упрощена", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в БахчисараеКод культуры Крыма: дизайнеры объединились для сохранения остановокСберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0e/1140338465_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_65f6362bc798a8ef5d9fffce4e09cce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, вадим майко, эльзара хайрединова, раскопки, археология в крыму, артефакты, реставрация
Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк

Подземные находки из Крыма везут на реставрацию в Москву и Петербург

09:17 17.02.2025 (обновлено: 12:38 17.02.2025)
 
© Фото Артезианской археологической экспедицииАртезианская археологическая экспедиция
Артезианская археологическая экспедиция
© Фото Артезианской археологической экспедиции
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Некоторые уникальные находки, найденные археологами во время раскопок в Крыму, вывозят в города материковой России. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
"Есть уникальные вещи, найденные во время раскопок, которые, чтобы сохранить, надо грамотно реставрировать. Не секрет, что лучшие наши реставрационные лаборатории находятся в Петербурге и Москве", – отметил Майко.
Его коллега, заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова заметила, что некоторые вещи отправляют на анализы, которые делаются неразрушающим методом, в научно-исследовательский центр "Курчатовский институт".
Хайрединова также рассказала, что исследовательские центры, которые находятся на материковой части России, обладают методами исследований, позволяющими изучать то, что ранее изучению не поддавалось.

"Мы уже четыре года работаем по проекту "Строительные технологии". Мы вывозили растворы, штукатурки – это то, что раньше в лучшем случае исследователи отмечали в полевой описи", – сказала Хайрединова.

"Это не значит, что наша реставрация плоха, у нас в последние годы замечательные реставрационные мастерские при Керченском и Херсонесском историко-культурных заповедниках. Но, тем не менее, у реставрационных мастерских Петербурга и Москвы больше технических возможностей. Вещи временно вывозятся, реставрируются и возвращаются к нам", – подчеркнул Майко.
Он также отметил, что в Крыму, благодаря проведению специальных школ реставраторов, которые в Керчи и Севастополе проводил государственный музей Эрмитаж, появились свои крымские специалисты, способные обучать других ученых тонкостям реставрации. Но и у уже владеющих методиками сотрудников есть сложности, заметил директор Института археологии Крыма.
"К сожалению, у нас в России очень непростая процедура получения соответствующей квалификации, чтобы музеям можно было официальным образом оформлять заказы у этих реставраторов. Я очень надеюсь, что она будет в конечном итоге упрощена", – подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае
Код культуры Крыма: дизайнеры объединились для сохранения остановок
Сберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес
 
КрымВадим МайкоЭльзара ХайрединоваРаскопкиАрхеология в КрымуАртефактыРеставрация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:16Из-за снегопада закрыли Воронцовский дворец в Алупке
17:05Реконструкция набережной в Балаклаве – куда увозят старинные орудия
16:52В Севастополе расследуют нападение на девочку-подростка
16:39Жителя Ялты будут судить за работу на военную разведку Украины
16:25Зеленский отказался признавать результаты переговоров в Саудовской Аравии
16:07На Крым обрушатся 14-градусные морозы и холодный штормовой ветер
15:57Билецкий: в начале года уровень доходности по вкладам в банках сохранится
15:40На Кубани в лобовом столкновении погибли водители автомобилей
15:18Земля в Ялте, Lamborghini и Bentley: суд арестовал имущество Блиновской
15:10На Крымском мосту начала расти очередь
15:00Жителей замерзающего Фиолента в Севастополе спасают генераторами
14:40В Севастополе на пожаре погиб мужчина
14:20Россия не пойдет на территориальные уступки по Украине - Лавров
14:14В Крыму выросло число заболевших COVID
13:47Чего ждет Россия от переговоров с США в Эр-Рияде
13:37В Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт
13:26Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за сутки
13:15Россия вернула под контроль Свердликово в Курской области
13:04Лавров и Ушаков встретятся с представителями США в Саудовской Аравии
12:59В Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов
Лента новостейМолния