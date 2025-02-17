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Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк
Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк
Некоторые уникальные находки, найденные археологами во время раскопок в Крыму, вывозят в города материковой России. Об этом в ходе пресс-конференции в... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T09:17
2025-02-17T09:17
2025-02-17T12:38
крым
вадим майко
эльзара хайрединова
раскопки
археология в крыму
артефакты
реставрация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Некоторые уникальные находки, найденные археологами во время раскопок в Крыму, вывозят в города материковой России. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.Его коллега, заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова заметила, что некоторые вещи отправляют на анализы, которые делаются неразрушающим методом, в научно-исследовательский центр "Курчатовский институт".Хайрединова также рассказала, что исследовательские центры, которые находятся на материковой части России, обладают методами исследований, позволяющими изучать то, что ранее изучению не поддавалось."Это не значит, что наша реставрация плоха, у нас в последние годы замечательные реставрационные мастерские при Керченском и Херсонесском историко-культурных заповедниках. Но, тем не менее, у реставрационных мастерских Петербурга и Москвы больше технических возможностей. Вещи временно вывозятся, реставрируются и возвращаются к нам", – подчеркнул Майко.Он также отметил, что в Крыму, благодаря проведению специальных школ реставраторов, которые в Керчи и Севастополе проводил государственный музей Эрмитаж, появились свои крымские специалисты, способные обучать других ученых тонкостям реставрации. Но и у уже владеющих методиками сотрудников есть сложности, заметил директор Института археологии Крыма."К сожалению, у нас в России очень непростая процедура получения соответствующей квалификации, чтобы музеям можно было официальным образом оформлять заказы у этих реставраторов. Я очень надеюсь, что она будет в конечном итоге упрощена", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпоха над эпохой: что тормозит реконструкцию Ханского дворца в БахчисараеКод культуры Крыма: дизайнеры объединились для сохранения остановокСберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес
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крым, вадим майко, эльзара хайрединова, раскопки, археология в крыму, артефакты, реставрация
Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк
Подземные находки из Крыма везут на реставрацию в Москву и Петербург
09:17 17.02.2025 (обновлено: 12:38 17.02.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым.
Некоторые уникальные находки, найденные археологами во время раскопок в Крыму, вывозят в города материковой России. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
"Есть уникальные вещи, найденные во время раскопок, которые, чтобы сохранить, надо грамотно реставрировать. Не секрет, что лучшие наши реставрационные лаборатории находятся в Петербурге и Москве", – отметил Майко.
Его коллега, заместитель директора Института археологии Крыма РАН, кандидат исторических наук Эльзара Хайрединова заметила, что некоторые вещи отправляют на анализы, которые делаются неразрушающим методом, в научно-исследовательский центр "Курчатовский институт".
Хайрединова также рассказала, что исследовательские центры, которые находятся на материковой части России, обладают методами исследований, позволяющими изучать то, что ранее изучению не поддавалось.
"Мы уже четыре года работаем по проекту "Строительные технологии". Мы вывозили растворы, штукатурки – это то, что раньше в лучшем случае исследователи отмечали в полевой описи", – сказала Хайрединова.
"Это не значит, что наша реставрация плоха, у нас в последние годы замечательные реставрационные мастерские при Керченском и Херсонесском историко-культурных заповедниках. Но, тем не менее, у реставрационных мастерских Петербурга и Москвы больше технических возможностей. Вещи временно вывозятся, реставрируются и возвращаются к нам", – подчеркнул Майко.
Он также отметил, что в Крыму, благодаря проведению специальных школ реставраторов
, которые в Керчи и Севастополе проводил государственный музей Эрмитаж, появились свои крымские специалисты, способные обучать других ученых тонкостям реставрации. Но и у уже владеющих методиками сотрудников есть сложности, заметил директор Института археологии Крыма.
"К сожалению, у нас в России очень непростая процедура получения соответствующей квалификации, чтобы музеям можно было официальным образом оформлять заказы у этих реставраторов. Я очень надеюсь, что она будет в конечном итоге упрощена", – подытожил эксперт.
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