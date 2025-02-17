https://crimea.ria.ru/20250217/povalennye-derevya-i-pereboi-s-transportom--chto-proiskhodit-v-yalte-1144232075.html

Поваленные деревья и перебои с транспортом – что происходит в Ялте

Поваленные деревья и перебои с транспортом – что происходит в Ялте - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Поваленные деревья и перебои с транспортом – что происходит в Ялте

В Ялте из-за прошедшего ночью снегопада затруднено движение на ряде улиц, также могут иметь место сбои в работе общественного транспорта. Об этом сообщает глава РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T08:27

2025-02-17T08:27

2025-02-17T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Ялте из-за прошедшего ночью снегопада затруднено движение на ряде улиц, также могут иметь место сбои в работе общественного транспорта. Об этом сообщает глава администрации города города Янина Павленко.По словам Павленко, в обработке и расчистке дорог в Ялте задействованы 15 единиц техники. Уже использовали более 400 тонн реагентов. С ночи дворники вручную обрабатывают основные пешеходные маршруты с упором на лестницы и спуски. Работы продолжаются, добавила она и призвала жителей Ялты сообщать адреса, где требуется расчистка.Кроме того, поступают сообщения о поваленных деревьях и оборванных проводах. Обращения находятся в работе, проинформировала глава администрации.Павленко также напомнила, что в связи с непогодой решение о посещении детьми школ принимают родители. Образовательный процесс будет организован, но отсутствие ребенка не будет считаться прогулом, уточнила она.Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта. По состоянию на утро понедельника специалисты "Крымавтодора" очистили от снега и обработали около 2500 километров дорог в Ялте и Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяКогда потеплеет в КрымуЧто с водными запасами на Южном берегу Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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