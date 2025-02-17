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Поваленные деревья и перебои с транспортом – что происходит в Ялте
Поваленные деревья и перебои с транспортом – что происходит в Ялте - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Поваленные деревья и перебои с транспортом – что происходит в Ялте
В Ялте из-за прошедшего ночью снегопада затруднено движение на ряде улиц, также могут иметь место сбои в работе общественного транспорта. Об этом сообщает глава РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T08:27
2025-02-17T08:27
2025-02-17T08:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Ялте из-за прошедшего ночью снегопада затруднено движение на ряде улиц, также могут иметь место сбои в работе общественного транспорта. Об этом сообщает глава администрации города города Янина Павленко.По словам Павленко, в обработке и расчистке дорог в Ялте задействованы 15 единиц техники. Уже использовали более 400 тонн реагентов. С ночи дворники вручную обрабатывают основные пешеходные маршруты с упором на лестницы и спуски. Работы продолжаются, добавила она и призвала жителей Ялты сообщать адреса, где требуется расчистка.Кроме того, поступают сообщения о поваленных деревьях и оборванных проводах. Обращения находятся в работе, проинформировала глава администрации.Павленко также напомнила, что в связи с непогодой решение о посещении детьми школ принимают родители. Образовательный процесс будет организован, но отсутствие ребенка не будет считаться прогулом, уточнила она.Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта. По состоянию на утро понедельника специалисты "Крымавтодора" очистили от снега и обработали около 2500 километров дорог в Ялте и Алуште.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяКогда потеплеет в КрымуЧто с водными запасами на Южном берегу Крыма
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ялта, янина павленко, крым, новости крыма, погода в крыму, юбк
Поваленные деревья и перебои с транспортом – что происходит в Ялте
В Ялте после снегопада общественный транспорт работает со сбоями – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Ялте из-за прошедшего ночью снегопада затруднено движение на ряде улиц, также могут иметь место сбои в работе общественного транспорта. Об этом сообщает глава администрации города города Янина Павленко.
"Погодные условия непростые – выпало почти 20 мм осадков, температура остается минусовой. В настоящее время затруднено движение по улицам Ореховая, Красноармейская, Стахановская, нескольким улицам Гурзуфа. По всем адресам направлена техника для повторной обработки… Общественный транспорт может работать со сбоями", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам Павленко, в обработке и расчистке дорог в Ялте задействованы 15 единиц техники. Уже использовали более 400 тонн реагентов. С ночи дворники вручную обрабатывают основные пешеходные маршруты с упором на лестницы и спуски. Работы продолжаются, добавила она и призвала жителей Ялты сообщать адреса, где требуется расчистка.
Кроме того, поступают сообщения о поваленных деревьях и оборванных проводах. Обращения находятся в работе, проинформировала глава администрации.
Павленко также напомнила, что в связи с непогодой решение о посещении детьми школ принимают родители. Образовательный процесс будет организован, но отсутствие ребенка не будет считаться прогулом, уточнила она.
Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт
, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.
Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам.
Дорога на Ай-Петри закрыта.
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