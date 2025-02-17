https://crimea.ria.ru/20250217/britaniya-gotova-vvesti-voyska-na-ukrainu---zayavlenie-1144230638.html

Британия готова ввести войска на Украину - заявление

Британия готова ввести войска на Украину - заявление - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Британия готова ввести войска на Украину - заявление

Великобритания готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, если это будет необходимо. Об этом заявил в статье для... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T07:00

2025-02-17T07:00

2025-02-17T07:00

великобритания

кир стармер

политика

украина

контингент нато

новости

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Великобритания готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, если это будет необходимо. Об этом заявил в статье для Telegraph премьер страны Кир Стармер.По его словам, Британия готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Он также заявил, что любая роль в обеспечении безопасности Украины помогает гарантировать безопасность континента и самой Британии.Стармер также призвал Европу нарастить расходы на ее безопасность и взять на себя большую роль в НАТО.Агентство Associated Press в субботу сообщило, что группа европейских стран втайне работает над планом отправки войск на Украину под предлогом "помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией". "На переднем крае" этих усилий находятся Великобритания и Франция, сообщает агентство.Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину, без мандата Совета Безопасности ООН станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала неперспективной: почему Трамп вешает Украину на плечи Европы"Миротворцы" на Украине без мандата ООН станут законной целью - НебензяГлава Пентагона сделал заявление об отправке военных США на Украину

великобритания

украина

европа

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, кир стармер, политика, украина, контингент нато, новости, европа