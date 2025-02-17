https://crimea.ria.ru/20250217/britaniya-gotova-vvesti-voyska-na-ukrainu---zayavlenie-1144230638.html
Британия готова ввести войска на Украину - заявление
Британия готова ввести войска на Украину - заявление - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Британия готова ввести войска на Украину - заявление
Великобритания готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, если это будет необходимо. Об этом заявил в статье для... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T07:00
2025-02-17T07:00
2025-02-17T07:00
великобритания
кир стармер
политика
украина
контингент нато
новости
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144230883_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_7a1e57a096b172ff42322d4d66c0a294.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Великобритания готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, если это будет необходимо. Об этом заявил в статье для Telegraph премьер страны Кир Стармер.По его словам, Британия готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Он также заявил, что любая роль в обеспечении безопасности Украины помогает гарантировать безопасность континента и самой Британии.Стармер также призвал Европу нарастить расходы на ее безопасность и взять на себя большую роль в НАТО.Агентство Associated Press в субботу сообщило, что группа европейских стран втайне работает над планом отправки войск на Украину под предлогом "помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией". "На переднем крае" этих усилий находятся Великобритания и Франция, сообщает агентство.Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину, без мандата Совета Безопасности ООН станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стала неперспективной: почему Трамп вешает Украину на плечи Европы"Миротворцы" на Украине без мандата ООН станут законной целью - НебензяГлава Пентагона сделал заявление об отправке военных США на Украину
великобритания
украина
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/11/1144230883_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_8d6a0f7ae75c514832c0369afe4197fe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, кир стармер, политика, украина, контингент нато, новости, европа
Британия готова ввести войска на Украину - заявление
Британия готова ввести войска на Украину при необходимости - Стармер
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. Великобритания готова ввести свои войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности страны, если это будет необходимо. Об этом заявил в статье для Telegraph премьер страны Кир Стармер.
По его словам, Британия готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины.
"Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских вооруженных сил, на которую Великобритания уже выделила три миллиарда фунтов стерлингов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности Украины с помощью введения наших войск на территорию страны при необходимости", — приводятся в статье словам Стармера.
Он также заявил, что любая роль в обеспечении безопасности Украины помогает гарантировать безопасность континента и самой Британии.
Стармер также призвал Европу нарастить расходы на ее безопасность и взять на себя большую роль в НАТО.
Агентство Associated Press в субботу сообщило, что группа европейских стран втайне работает над планом отправки войск на Украину под предлогом "помочь обеспечить выполнение любого будущего мирного соглашения с Россией". "На переднем крае" этих усилий находятся Великобритания и Франция, сообщает агентство.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил
, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину, без мандата Совета Безопасности ООН станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: