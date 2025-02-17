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В Крыму с пляжей собрали более 720 тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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В Крыму с пляжей собрали более 720 тонн загрязненного мазутом песка
В Крыму с пляжей собрали более 720 тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 17.02.2025
В Крыму с пляжей собрали более 720 тонн загрязненного мазутом песка
В Крыму на сегодняшний день очистили от мазута 215 километров побережья, собрана 721 тонна загрязненного песка и грунта. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T09:42
2025-02-17T09:42
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
крым
севастополь
черное море
экология
кубань
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день очистили от мазута 215 километров побережья, собрана 721 тонна загрязненного песка и грунта. Об этом сообщает МЧС России.В Севастополе собрали и вывезли 662 тонны загрязнений, в Краснодарском крае 185 тысяч тонн.Всего с начала работ очищено 358 километров берега, собрано более 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезли 144 тысячи тонн, просеяно вибрационной установкой около 29 тысяч тонн.Водолазы МЧС обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей. На данный момент собрано 766 мешков с нефтесодержащими отходами.Для подъема и погрузки мешков привлечена самоходная баржа.Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района обустроен насыпной вал с защитными сетями для сбора мелкой фракции мазута. При очистке проводится ревизия и замена вышедших из строя сетей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 678 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в СевастополеСуд назначил штраф владельцу танкера "Волгонефть-239"Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и Севастополе
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, крым, севастополь, черное море, экология, кубань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Крыму с пляжей собрали более 720 тонн загрязненного мазутом песка

В Крыму очистили от мазута более 200 километров береговой линии - МЧС

09:42 17.02.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива мазута на побережье Черного моря
Ликвидация последствий разлива мазута на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день очистили от мазута 215 километров побережья, собрана 721 тонна загрязненного песка и грунта. Об этом сообщает МЧС России.
"В Крыму обследуют 525 километров берега. Очищено 215 километров берега. Всего собрана 721 тонна загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении.
В Севастополе собрали и вывезли 662 тонны загрязнений, в Краснодарском крае 185 тысяч тонн.
Всего с начала работ очищено 358 километров берега, собрано более 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезли 144 тысячи тонн, просеяно вибрационной установкой около 29 тысяч тонн.
Водолазы МЧС обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей. На данный момент собрано 766 мешков с нефтесодержащими отходами.
Для подъема и погрузки мешков привлечена самоходная баржа.
Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района обустроен насыпной вал с защитными сетями для сбора мелкой фракции мазута. При очистке проводится ревизия и замена вышедших из строя сетей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаКрымСевастопольЧерное мореЭкологияКубаньМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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