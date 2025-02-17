https://crimea.ria.ru/20250217/v-krymu-s-plyazhey-sobrali-bolee-720-tonn-zagryaznennogo-mazutom-peska-1144233259.html

В Крыму с пляжей собрали более 720 тонн загрязненного мазутом песка

В Крыму с пляжей собрали более 720 тонн загрязненного мазутом песка - РИА Новости Крым, 17.02.2025

В Крыму с пляжей собрали более 720 тонн загрязненного мазутом песка

В Крыму на сегодняшний день очистили от мазута 215 километров побережья, собрана 721 тонна загрязненного песка и грунта. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T09:42

2025-02-17T09:42

2025-02-17T09:42

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

крым

севастополь

черное море

экология

кубань

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день очистили от мазута 215 километров побережья, собрана 721 тонна загрязненного песка и грунта. Об этом сообщает МЧС России.В Севастополе собрали и вывезли 662 тонны загрязнений, в Краснодарском крае 185 тысяч тонн.Всего с начала работ очищено 358 километров берега, собрано более 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезли 144 тысячи тонн, просеяно вибрационной установкой около 29 тысяч тонн.Водолазы МЧС обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей. На данный момент собрано 766 мешков с нефтесодержащими отходами.Для подъема и погрузки мешков привлечена самоходная баржа.Для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района обустроен насыпной вал с защитными сетями для сбора мелкой фракции мазута. При очистке проводится ревизия и замена вышедших из строя сетей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 678 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в СевастополеСуд назначил штраф владельцу танкера "Волгонефть-239"Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и Севастополе

крым

севастополь

черное море

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, крым, севастополь, черное море, экология, кубань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)