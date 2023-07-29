https://crimea.ria.ru/20230729/akter-beroev-priekhal-na-kinofestival-v-krym-s-fronta-1130389292.html
Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта
Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта
Актер и общественный деятель Егор Бероев считает, что каждый гражданин России в настоящее время должен помогать фронту чем может, пусть даже самым малым. РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T18:18
2023-07-29T18:18
2023-07-29T18:18
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ОЛЕНЕВКА, 29 июл — РИА Новости Крым. Актер и общественный деятель Егор Бероев считает, что каждый гражданин России в настоящее время должен помогать фронту чем может, пусть даже самым малым.Своим мнением он поделился с корреспондентом РИА Новости Крым на фестивале короткометражных фильмов "Вот это фильм", который с 25 по 29 июля проходит в селе Оленевка на западе Крыма.На фестиваль, проходящий на мысе Тарханкут, Егор приехал прямо из зоны СВО, где в очередной раз находился с гуманитарной миссией. Ехать в Крым он не боялся: "Я с войны приехал. Поэтому у вас не опасно. Пересек границу и через Джанкой приехал к вам".В рамках фестиваля Егор Бероев, который также является одним из членов жюри фестиваля, со своей супругой, актрисой Ксенией Алферовой, презентовали полнометражный фильм "Дорога к дому", в котором они исполнили главные роли. Фильм был снят севастопольцами братьями Шерстниковыми в Крыму, он рассказывает о духовных поисках провинциального священника.Егор Бероев — российский актер театра и кино, общественный деятель. Известен по фильмам "Папа", "Турецкий гамбит", "Адмирал", "Территория", "На солнце вдоль рядов кукурузы" и других. Внесен в санкционый список Украины за публичную поддержку СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВО Фильм севастопольцев взял гран-при на международном фестивале Снятый в Севастополе фильм с Бероевым и Алферовой вышел на экраны
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
оленевка, егор бероев, общество, культура
Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта
С корабля на бал: актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым из зоны СВО
Шеф-редактор специальных проектов
ОЛЕНЕВКА, 29 июл — РИА Новости Крым. Актер и общественный деятель Егор Бероев считает, что каждый гражданин России в настоящее время должен помогать фронту чем может, пусть даже самым малым.
Своим мнением он поделился с корреспондентом РИА Новости Крым на фестивале короткометражных фильмов "Вот это фильм", который с 25 по 29 июля проходит в селе Оленевка на западе Крыма.
"Мне кажется, наша задача сейчас, задача каждого гражданина нашей страны — делать, что возможно, на местах. Это честный добросовестный труд и возможность быть полезным фронту в любых ситуациях, даже просто в информативном поле: возможно, передать посылку, оказать внимание тем ребятам, которые лежат в госпиталях, их родителям", — сказал он.
На фестиваль, проходящий на мысе Тарханкут, Егор приехал прямо из зоны СВО, где в очередной раз находился с гуманитарной миссией. Ехать в Крым он не боялся: "Я с войны приехал. Поэтому у вас не опасно. Пересек границу и через Джанкой приехал к вам".
В рамках фестиваля Егор Бероев, который также является одним из членов жюри фестиваля, со своей супругой, актрисой Ксенией Алферовой, презентовали полнометражный фильм "Дорога к дому", в котором они исполнили главные роли. Фильм был снят севастопольцами братьями Шерстниковыми в Крыму, он рассказывает о духовных поисках провинциального священника.
Егор Бероев — российский актер театра и кино, общественный деятель. Известен по фильмам "Папа", "Турецкий гамбит", "Адмирал", "Территория", "На солнце вдоль рядов кукурузы" и других. Внесен в санкционый список Украины за публичную поддержку СВО.
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