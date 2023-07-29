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Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта
Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта
Актер и общественный деятель Егор Бероев считает, что каждый гражданин России в настоящее время должен помогать фронту чем может, пусть даже самым малым. РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T18:18
2023-07-29T18:18
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ОЛЕНЕВКА, 29 июл — РИА Новости Крым. Актер и общественный деятель Егор Бероев считает, что каждый гражданин России в настоящее время должен помогать фронту чем может, пусть даже самым малым.Своим мнением он поделился с корреспондентом РИА Новости Крым на фестивале короткометражных фильмов "Вот это фильм", который с 25 по 29 июля проходит в селе Оленевка на западе Крыма.На фестиваль, проходящий на мысе Тарханкут, Егор приехал прямо из зоны СВО, где в очередной раз находился с гуманитарной миссией. Ехать в Крым он не боялся: "Я с войны приехал. Поэтому у вас не опасно. Пересек границу и через Джанкой приехал к вам".В рамках фестиваля Егор Бероев, который также является одним из членов жюри фестиваля, со своей супругой, актрисой Ксенией Алферовой, презентовали полнометражный фильм "Дорога к дому", в котором они исполнили главные роли. Фильм был снят севастопольцами братьями Шерстниковыми в Крыму, он рассказывает о духовных поисках провинциального священника.Егор Бероев — российский актер театра и кино, общественный деятель. Известен по фильмам "Папа", "Турецкий гамбит", "Адмирал", "Территория", "На солнце вдоль рядов кукурузы" и других. Внесен в санкционый список Украины за публичную поддержку СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВО Фильм севастопольцев взял гран-при на международном фестивале Снятый в Севастополе фильм с Бероевым и Алферовой вышел на экраны
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60
оленевка, егор бероев, общество, культура
Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта

С корабля на бал: актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым из зоны СВО

18:18 29.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЕгор Бероев
Егор Бероев - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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ОЛЕНЕВКА, 29 июл — РИА Новости Крым. Актер и общественный деятель Егор Бероев считает, что каждый гражданин России в настоящее время должен помогать фронту чем может, пусть даже самым малым.
Своим мнением он поделился с корреспондентом РИА Новости Крым на фестивале короткометражных фильмов "Вот это фильм", который с 25 по 29 июля проходит в селе Оленевка на западе Крыма.

"Мне кажется, наша задача сейчас, задача каждого гражданина нашей страны — делать, что возможно, на местах. Это честный добросовестный труд и возможность быть полезным фронту в любых ситуациях, даже просто в информативном поле: возможно, передать посылку, оказать внимание тем ребятам, которые лежат в госпиталях, их родителям", — сказал он.

На фестиваль, проходящий на мысе Тарханкут, Егор приехал прямо из зоны СВО, где в очередной раз находился с гуманитарной миссией. Ехать в Крым он не боялся: "Я с войны приехал. Поэтому у вас не опасно. Пересек границу и через Джанкой приехал к вам".
В рамках фестиваля Егор Бероев, который также является одним из членов жюри фестиваля, со своей супругой, актрисой Ксенией Алферовой, презентовали полнометражный фильм "Дорога к дому", в котором они исполнили главные роли. Фильм был снят севастопольцами братьями Шерстниковыми в Крыму, он рассказывает о духовных поисках провинциального священника.
Егор Бероев — российский актер театра и кино, общественный деятель. Известен по фильмам "Папа", "Турецкий гамбит", "Адмирал", "Территория", "На солнце вдоль рядов кукурузы" и других. Внесен в санкционый список Украины за публичную поддержку СВО.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымОленевкаЕгор БероевОбществоКультура
 
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