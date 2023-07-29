https://crimea.ria.ru/20230729/akter-beroev-priekhal-na-kinofestival-v-krym-s-fronta-1130389292.html

Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта

Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта

Актер и общественный деятель Егор Бероев считает, что каждый гражданин России в настоящее время должен помогать фронту чем может, пусть даже самым малым. РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T18:18

2023-07-29T18:18

2023-07-29T18:18

эксклюзивы риа новости крым

оленевка

егор бероев

общество

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130389425_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_9d55a5f7e3bb8d8beefab1066a3834e0.jpg

ОЛЕНЕВКА, 29 июл — РИА Новости Крым. Актер и общественный деятель Егор Бероев считает, что каждый гражданин России в настоящее время должен помогать фронту чем может, пусть даже самым малым.Своим мнением он поделился с корреспондентом РИА Новости Крым на фестивале короткометражных фильмов "Вот это фильм", который с 25 по 29 июля проходит в селе Оленевка на западе Крыма.На фестиваль, проходящий на мысе Тарханкут, Егор приехал прямо из зоны СВО, где в очередной раз находился с гуманитарной миссией. Ехать в Крым он не боялся: "Я с войны приехал. Поэтому у вас не опасно. Пересек границу и через Джанкой приехал к вам".В рамках фестиваля Егор Бероев, который также является одним из членов жюри фестиваля, со своей супругой, актрисой Ксенией Алферовой, презентовали полнометражный фильм "Дорога к дому", в котором они исполнили главные роли. Фильм был снят севастопольцами братьями Шерстниковыми в Крыму, он рассказывает о духовных поисках провинциального священника.Егор Бероев — российский актер театра и кино, общественный деятель. Известен по фильмам "Папа", "Турецкий гамбит", "Адмирал", "Территория", "На солнце вдоль рядов кукурузы" и других. Внесен в санкционый список Украины за публичную поддержку СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВО Фильм севастопольцев взял гран-при на международном фестивале Снятый в Севастополе фильм с Бероевым и Алферовой вышел на экраны

оленевка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

оленевка, егор бероев, общество, культура