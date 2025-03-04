https://crimea.ria.ru/20250304/traktory-vmesto-peshekhodov-v-simferopole-ozdoravlivayut-parki-1144645255.html

Тракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют парки

Тракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют парки - РИА Новости Крым, 04.03.2025

Тракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют парки

Маленький желтый трактор резво бороздит дорожки парка там, где раньше гуляли только пешеходы. Дальше пути нет: вот табличка, что здесь идет ремонт. С этих дней... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T16:09

2025-03-04T16:09

2025-03-04T16:32

симферополь

благоустройство

городская среда

новости крыма

крым

владимир марченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Маленький желтый трактор резво бороздит дорожки парка там, где раньше гуляли только пешеходы. Дальше пути нет: вот табличка, что здесь идет ремонт. С этих дней два парка Симферополя уходят "на оздоровление" - в них проведут большую реконструкцию.Как говорят в дирекции МБУ "Парки столицы", подрядчики уже приступили к подготовительным работам: входы и выходы в Детских парк и парк им. Шевченко перекрыты, плитка с части дорожек снята."Парк Шевченко будет перекрыт полностью для посещения, а Детский парк частично. В Детском парке останется работа зоны аттракционов и зооуголка, а потом, когда будет выполнена первая половина работ, будет перекрываться и остальная часть", - рассказывает журналистам директор МБУ "Парки столицы" Владимир Марченко.Проход по тенистым аллеям парка будет закрыт до сентября – все работы обещают выполнить ко Дню знаний. Сделать предстоит многое.Речь его полна энтузиазма, потому что, если в других парках худо-бедно, но что-то ремонтировалось, то парк Шевченко стоял без обновления уже очень много лет.К группе журналистов с вопросами присоединяются местные жители. Они обеспокоены судьбой красивых и высоких деревьев."Все зеленые насаждения остаются, деревья никакие удаляться не будут, но будет проведена санитарная обрезка и в рамках реконструкции будет досажено небольшое количество зеленых насаждений", - успокаивает их глава муниципальной организации, отвечающей за парки и скверы крымской столицы.На ремонт общественных пространств в Симферополе в этом году из бюджета выделено 490 млн рублей, ранее рассказывал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев. Эта сумма поделена между тремя общественными территориями – уже упомянутыми Детским парком и парком Шевченко и третьим, новым местом отдыха горожан – пруда около радиорынка.Еще до революции эта территория искусственного пруда была зоной отдыха симферопольцев. Пристань на искусственном водоеме на реке Славянка была устроена еще в середине 19 века – это была первая пристань в Симферополе. Здесь в аренду можно было взять лодку для романтических прогулок по воде. В советское время эта территория – популярное место для маевок. И люди убирали место, где отдыхали, облагораживали его, высаживали деревья по берегам, также пруд пользовался популярностью у рыбаков. Но после развала СССР территория была фактически заброшена, пруд захламлен. И вот историческое место отдыха жителей крымской столицы снова возродится.Кроме того, городские власти вернут симферопольцев в славное прошлое: на пруду оборудуют причал для парусных лодок.Вот только можно ли будет после обустройства ловить на пруду рыбу, как это делают местные жители, пока неизвестно.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодкиВ Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублейКакие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, благоустройство, городская среда, новости крыма, крым, владимир марченко