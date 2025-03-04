https://crimea.ria.ru/20250304/traktory-vmesto-peshekhodov-v-simferopole-ozdoravlivayut-parki-1144645255.html
Тракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют парки
Тракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют парки - РИА Новости Крым, 04.03.2025
Тракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют парки
Маленький желтый трактор резво бороздит дорожки парка там, где раньше гуляли только пешеходы. Дальше пути нет: вот табличка, что здесь идет ремонт. С этих дней... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T16:09
2025-03-04T16:09
2025-03-04T16:32
симферополь
благоустройство
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владимир марченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Маленький желтый трактор резво бороздит дорожки парка там, где раньше гуляли только пешеходы. Дальше пути нет: вот табличка, что здесь идет ремонт. С этих дней два парка Симферополя уходят "на оздоровление" - в них проведут большую реконструкцию.Как говорят в дирекции МБУ "Парки столицы", подрядчики уже приступили к подготовительным работам: входы и выходы в Детских парк и парк им. Шевченко перекрыты, плитка с части дорожек снята."Парк Шевченко будет перекрыт полностью для посещения, а Детский парк частично. В Детском парке останется работа зоны аттракционов и зооуголка, а потом, когда будет выполнена первая половина работ, будет перекрываться и остальная часть", - рассказывает журналистам директор МБУ "Парки столицы" Владимир Марченко.Проход по тенистым аллеям парка будет закрыт до сентября – все работы обещают выполнить ко Дню знаний. Сделать предстоит многое.Речь его полна энтузиазма, потому что, если в других парках худо-бедно, но что-то ремонтировалось, то парк Шевченко стоял без обновления уже очень много лет.К группе журналистов с вопросами присоединяются местные жители. Они обеспокоены судьбой красивых и высоких деревьев."Все зеленые насаждения остаются, деревья никакие удаляться не будут, но будет проведена санитарная обрезка и в рамках реконструкции будет досажено небольшое количество зеленых насаждений", - успокаивает их глава муниципальной организации, отвечающей за парки и скверы крымской столицы.На ремонт общественных пространств в Симферополе в этом году из бюджета выделено 490 млн рублей, ранее рассказывал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев. Эта сумма поделена между тремя общественными территориями – уже упомянутыми Детским парком и парком Шевченко и третьим, новым местом отдыха горожан – пруда около радиорынка.Еще до революции эта территория искусственного пруда была зоной отдыха симферопольцев. Пристань на искусственном водоеме на реке Славянка была устроена еще в середине 19 века – это была первая пристань в Симферополе. Здесь в аренду можно было взять лодку для романтических прогулок по воде. В советское время эта территория – популярное место для маевок. И люди убирали место, где отдыхали, облагораживали его, высаживали деревья по берегам, также пруд пользовался популярностью у рыбаков. Но после развала СССР территория была фактически заброшена, пруд захламлен. И вот историческое место отдыха жителей крымской столицы снова возродится.Кроме того, городские власти вернут симферопольцев в славное прошлое: на пруду оборудуют причал для парусных лодок.Вот только можно ли будет после обустройства ловить на пруду рыбу, как это делают местные жители, пока неизвестно.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе смогут швартоваться парусные лодкиВ Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублейКакие парки благоустроят в Симферополе в 2025 году
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симферополь, благоустройство, городская среда, новости крыма, крым, владимир марченко
Тракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют парки
В Симферополе через много лет снова появится историческое место отдыха
16:09 04.03.2025 (обновлено: 16:32 04.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Маленький желтый трактор резво бороздит дорожки парка там, где раньше гуляли только пешеходы. Дальше пути нет: вот табличка, что здесь идет ремонт. С этих дней два парка Симферополя уходят "на оздоровление" - в них проведут большую реконструкцию.
Как говорят в дирекции МБУ "Парки столицы", подрядчики уже приступили к подготовительным работам: входы и выходы в Детских парк и парк им. Шевченко перекрыты, плитка с части дорожек снята.
"Парк Шевченко будет перекрыт полностью для посещения, а Детский парк частично. В Детском парке останется работа зоны аттракционов и зооуголка, а потом, когда будет выполнена первая половина работ, будет перекрываться и остальная часть", - рассказывает журналистам директор МБУ "Парки столицы" Владимир Марченко.
Проход по тенистым аллеям парка будет закрыт до сентября – все работы обещают выполнить ко Дню знаний. Сделать предстоит многое.
"В рамках запланированных работ предусмотрено снятие покрытий, замена освещения, установка систем видеонаблюдения, оборудование газонов и систем полива. Также будут дополнительно размещены детские и спортивные площадки", - говорит Марченко и добавляет, что только в парке им. Шевченко новых детских площадок будет не меньше пяти.
Речь его полна энтузиазма, потому что, если в других парках худо-бедно, но что-то ремонтировалось, то парк Шевченко стоял без обновления уже очень много лет.
К группе журналистов с вопросами присоединяются местные жители. Они обеспокоены судьбой красивых и высоких деревьев.
"Все зеленые насаждения остаются, деревья никакие удаляться не будут, но будет проведена санитарная обрезка и в рамках реконструкции будет досажено небольшое количество зеленых насаждений", - успокаивает их глава муниципальной организации, отвечающей за парки и скверы крымской столицы.
На ремонт общественных пространств в Симферополе в этом году из бюджета выделено 490 млн рублей, ранее рассказывал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев. Эта сумма поделена между тремя общественными территориями – уже упомянутыми Детским парком и парком Шевченко и третьим, новым местом отдыха горожан – пруда около радиорынка.
Еще до революции эта территория искусственного пруда была зоной отдыха симферопольцев. Пристань на искусственном водоеме на реке Славянка была устроена еще в середине 19 века – это была первая пристань в Симферополе. Здесь в аренду можно было взять лодку для романтических прогулок по воде. В советское время эта территория – популярное место для маевок. И люди убирали место, где отдыхали, облагораживали его, высаживали деревья по берегам, также пруд пользовался популярностью у рыбаков. Но после развала СССР территория была фактически заброшена, пруд захламлен. И вот историческое место отдыха жителей крымской столицы снова возродится.
Как рассказал глава администрации Симферополя, пешеходный маршрут охватит весь периметр пруда. Дорожки замостят плиткой и заасфальтируют, высадят газоны, обустроят детские и спортивные площадки, поставят фонари и видеокамеры против возможных вандалов.
Кроме того, городские власти вернут симферопольцев в славное прошлое: на пруду оборудуют причал для парусных лодок.
Вот только можно ли будет после обустройства ловить на пруду рыбу, как это делают местные жители, пока неизвестно.
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