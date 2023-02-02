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Снятый в Севастополе фильм с Бероевым и Алферовой вышел на экраны

Снятый в Севастополе фильм с Бероевым и Алферовой вышел на экраны - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Снятый в Севастополе фильм с Бероевым и Алферовой вышел на экраны

Фильм "Дорога к дому", который был снят севастопольцами в городе-герое, вышел в прокат. Главные роли исполнили Егор Бероев и Ксения Алферова. И, хотя фильм не... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T20:29

2023-02-02T20:29

2023-02-02T21:25

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Фильм "Дорога к дому", который был снят севастопольцами в городе-герое, вышел в прокат. Главные роли исполнили Егор Бероев и Ксения Алферова. И, хотя фильм не задумывался как картина с политическим подтекстом, сегодня он заиграл новыми смыслами, способными подсказать людям путь в условиях масштабных конфликтов. Такое мнение РИА Новости Крым высказал соавтор картины, сценарист, продюсер и композитор Петр Шерстников.Выход на экраныВ Севастополе в официальный прокат 2 февраля вышла снимавшаяся здесь же более года назад духовная драма "Дорога к дому" с Егором Бероевым и Ксенией Алферовой в главных ролях.Центральная фигура фильма – православный священник, житель провинциального города, который ищет ответы на важные для него вопросы. Взявшись помочь одному человеку, он погружается в расследование трагических событий, о которых все его участники молчат более 40 лет. "Расследуя подробности этой чужой истории, он находит ответ на свой самый главный вопрос: а умеете ли вы прощать?" – говорится в аннотации к фильму.Замысел и новые смыслыАвторы картины – севастопольцы, братья Шерстниковы. Иван – режиссер, Петр – сценарист и продюсер, музыка тоже его. По словам Петра, это фильм "о личной драме" и несет духовный смысл, при этом абсолютно светский, а не православный.По замыслу никаких политических подтекстов картина не имела вовсе, подчеркивает он. Однако сегодня, в условиях масштабных конфликтов, он обретает новые смыслы и способен помочь людям найти свой путь к истине."Всегда история все ставит на свои места. Но для более быстрого завершения этого ужаса, который происходит по вине людей, проповедующих некий сатанизм и разрушение наших моральных, человеческих и православных догм, этот фильм даст сплочение в смысле прощения. Это фильм на сближение людей, в которых есть общая духовная составляющая. Мы бы очень хотели, чтобы в нынешней ситуации, когда людям стало еще тяжелее прощать, когда они погружаются в духовно тяжелое состояние, он помог растопить сердца и показал, что есть прощение — и другого пути нет", – сказал Шерстников.Он добавил, что "прощение" в понимании авторов фильма – это выбор человека для решения своих личных, духовных проблем. "Можно простить, но идти своим путем", – отметил сценарист.Интересные факты1. Начало съемок фильма "Дорога к дому" в Севастополе анонсировали в октябре 2021. Эпизоды снимали в историческом центре – на улицах, в библиотеке Толстого (старейшая в городе, основана в 1901 г.), а также в пригороде, в Бахчисарайском районе и в Балаклаве, в Храме святых Двенадцати апостолов.2. Снять картину именно в Севастополе ее авторы хотели еще и потому, что здесь Херсонес –колыбель православия. Вот только от съемок в Херсонесе, в красивой локации со "стареньким домиком" для главного героя-священника, как раз пришлось отказаться.По словам Петра Шерстникова, руководство учреждения выдвинуло съемочной группе "технически неприемлемые условия", в частности запретив въезд техники с необходимым оборудованием, а также серьезно ограничило возможное время для съемок. Это объект культурного наследия, так что зла на музейщиков не держат, говорит он: "Претензий нет". А домик с многочисленными тропинками к нему – тех самых, по которым в раздумьях ходит главный герой – нашли в другом месте – в Балаклавском районе, в селе Флотском.3. По словам продюсера, бюджет фильма изначально был небольшим, без возможности искать что-то сверх него, так что политические события и связанные с ними новые экономические реалии в России не ударили по работе и не повредили процессу его "сборки". Наоборот, люди "больше шли навстречу", помогали просто так – локацией, личным временем и силами, – понимая как такой фильм сейчас нужен.4. В фильме также снимались актеры севастопольских театров: Севастопольского академического русского драмтеатра им. А. В. Луначарского, Драматического театра Черноморского флота им. Б. А. Лавренева и Театра юного зрителя (СевТЮЗ).5. Картина-драма "Дорога к дому" открыла собой цикл показов "Фильмы, снимавшиеся в Севастополе" к 240-летию города, которые пройдут на базе ретрокинотеатра "Украина" Музея обороны Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в российском прокате "Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии

https://crimea.ria.ru/20211012/beroev-i-alferova-snimayutsya-v-sevastopole-v-dukhovnoy-drame-detektive-1121115408.html

https://crimea.ria.ru/20230121/kinoteatry-simferopolya-zhdut-novykh-premer-i-zriteley-1126491439.html

https://crimea.ria.ru/20221118/v-tsentre-feodosii-budut-snimat-detektivnoe-kino-1125417916.html

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, культура, история, общество, крым кинематографический, кинематограф, авторы, бахчисарайский район, херсонес