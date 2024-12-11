https://crimea.ria.ru/20241211/sevastopolskie-pirotekhniki-obezvredili-udarnyy-bpla-v-kurskoy-oblasti-1142548008.html

Севастопольские пиротехники обезвредили ударный БПЛА в Курской области

Севастопольские пиротехники обезвредили ударный БПЛА в Курской области - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Севастопольские пиротехники обезвредили ударный БПЛА в Курской области

Севастопольские пиротехники обезвредили и уничтожили украинский ударный беспилотник в Курской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T12:22

2024-12-11T12:22

2024-12-11T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Севастопольские пиротехники обезвредили и уничтожили украинский ударный беспилотник в Курской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Специалисты провели работу по обезвреживанию боевой части БПЛА, который упал на территорию частного дома.В МЧС добавили, что севастопольские специалисты задействуются на территории Курской области для очистки от взрывоопасных предметов территорий, где проживают мирные граждане. Работы проводятся ежедневно. Находки уничтожаются на месте, если это не угрожает населению и жилым домам.В ведомстве также добавили, что работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО, и с августа были обезврежены и уничтожены более 1 838 взрывоопасных предметов.В конце ноября севастопольские пиротехники МЧС России на территории одного из освобожденных районов приграничья в лесном массиве обнаружили и обезвредили 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, которое сбросил вражеский беспилотник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой РоссииКрымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под КурскомСевастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс севастополя, курская область, новости, разминирование, безопасность