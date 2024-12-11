Рейтинг@Mail.ru
Севастопольские пиротехники обезвредили ударный БПЛА в Курской области - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241211/sevastopolskie-pirotekhniki-obezvredili-udarnyy-bpla-v-kurskoy-oblasti-1142548008.html
Севастопольские пиротехники обезвредили ударный БПЛА в Курской области
Севастопольские пиротехники обезвредили ударный БПЛА в Курской области - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Севастопольские пиротехники обезвредили ударный БПЛА в Курской области
Севастопольские пиротехники обезвредили и уничтожили украинский ударный беспилотник в Курской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T12:22
2024-12-11T12:40
мчс севастополя
курская область
новости
разминирование
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142547895_0:3:1253:708_1920x0_80_0_0_e7978ea9c5428b15f11adaedace105bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Севастопольские пиротехники обезвредили и уничтожили украинский ударный беспилотник в Курской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.Специалисты провели работу по обезвреживанию боевой части БПЛА, который упал на территорию частного дома.В МЧС добавили, что севастопольские специалисты задействуются на территории Курской области для очистки от взрывоопасных предметов территорий, где проживают мирные граждане. Работы проводятся ежедневно. Находки уничтожаются на месте, если это не угрожает населению и жилым домам.В ведомстве также добавили, что работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО, и с августа были обезврежены и уничтожены более 1 838 взрывоопасных предметов.В конце ноября севастопольские пиротехники МЧС России на территории одного из освобожденных районов приграничья в лесном массиве обнаружили и обезвредили 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, которое сбросил вражеский беспилотник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой РоссииКрымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под КурскомСевастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0b/1142547895_153:0:1101:711_1920x0_80_0_0_504ee91c67e0574f3f5d47f4c21c2a98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс севастополя, курская область, новости, разминирование, безопасность
Севастопольские пиротехники обезвредили ударный БПЛА в Курской области

В Курской области пиротехники из Севастополя уничтожили ударный беспилотник ВСУ

12:22 11.12.2024 (обновлено: 12:40 11.12.2024)
 
© МЧС СевастополяСевастопольские пиротехники МЧС России уничтожили упавший вражеский беспилотник в Курской области
Севастопольские пиротехники МЧС России уничтожили упавший вражеский беспилотник в Курской области
© МЧС Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Севастопольские пиротехники обезвредили и уничтожили украинский ударный беспилотник в Курской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
Специалисты провели работу по обезвреживанию боевой части БПЛА, который упал на территорию частного дома.
"Осмотрели прилегающую территорию. Обнаружены пять элементов беспилотного летательного аппарата, запущенного вооруженными силами вражеского государства. Все они уничтожены", – отметил командир сводного пиротехнического отряда МЧС России с позывным "Пилат".
В МЧС добавили, что севастопольские специалисты задействуются на территории Курской области для очистки от взрывоопасных предметов территорий, где проживают мирные граждане. Работы проводятся ежедневно. Находки уничтожаются на месте, если это не угрожает населению и жилым домам.
В ведомстве также добавили, что работы проводятся в рамках действующего правового режима КТО, и с августа были обезврежены и уничтожены более 1 838 взрывоопасных предметов.
В конце ноября севастопольские пиротехники МЧС России на территории одного из освобожденных районов приграничья в лесном массиве обнаружили и обезвредили 51 суббоеприпас кассетной ракеты HIMARS и самодельное взрывное устройство, которое сбросил вражеский беспилотник.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России
Крымский "Корнет" разбил группу боевых машин пехоты ВСУ под Курском
Севастопольские морпехи уничтожили позицию ВСУ в Курском приграничье
 
МЧС СевастополяКурская областьНовостиРазминированиеБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:51Ильдар Абдразаков стал руководителем театра оперы и балета в Севастополе
12:33В Приднестровье ввели чрезвычайное положение
12:22Севастопольские пиротехники обезвредили ударный БПЛА в Курской области
12:12Новости Таганрога: мэр обратилась к горожанам после ракетной атаки
11:39Крымский холокост: истории расстрелянных семей
11:27В России сделали заявление после украинской атаки на автомобиль МАГАТЭ
11:20На Кубани водитель насмерть сбил пешехода
11:05"Боевая зона" активности Солнца: чего ждать в 2025 году
10:56Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже
10:38Финансировали ВСУ: в России раскрыта сеть мошеннических колл-центров
10:27В Крыму подростки избили сверстницу
10:18Более 20 улиц Симферополя на день останутся без света
10:00Атака ВСУ на Ростовскую область продолжается - отработала ПВО
09:39Житель Херсонщины получил 14 лет колонии за сотрудничество с ВСУ
09:16От Белой скалы до Роман-Коша: сколько в Крыму гор
08:39200 из многих тысяч: расстрелянный народ крымчаки
08:17Честь военно-морского флота: в России отмечают День Андреевского флага
08:00В Брянске после атаки ВСУ загорелся производственный объект
07:48Таганрог после атаки ВСУ - повреждена котельная, в домах нет тепла
07:39Байденомика: Трамп обвинил президента США в присвоении денег для Украины
Лента новостейМолния