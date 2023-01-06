Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии
Глава Крыма Аксенов заявил о готовности поддержать инвестиции в Ялтинскую киностудию
09:57 06.01.2023 (обновлено: 09:59 06.01.2023)
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГлава Крыма Аксенов заявил о готовности поддержать инвестиции в Ялтинскую киностудию. На фото: Декорации Ялтинской киностудии
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Власти Крыма готовы поддерживать кинопроизводство на полуострове, на базе Ялтинской киностудии можно реализовать инвестиционные проекты для обучения в сфере кино. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Крым обладает значительным потенциалом для развития кинопроизводства, поэтому власти республики готовы поддерживать реализацию инфраструктурных проектов в этой сфере и рассматривать инвестиционные предложения по объектам Ялтинской киностудии", — отметил он.
7 апреля 2022, 21:11Деньги на кино: российский кинематограф поддержат на 11,5 млрд
Он отметил, что в Крыму можно организовать как образовательные центры в киноотрасли, так и различные фестивали кино, площадок для этого достаточно.
"На базе киностудии есть возможность организовать большой центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности, а также открыть колледж для подготовки молодых кадров киноотрасли. Сейчас там проходит более 45 творческих мероприятий в год, ведется работа по кинопросвещению школьников и студентов", — подчеркнул Аксенов.
Ялтинской киностудии чуть более века. Она была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ" и многие другие.
Читайте также на РИА Новости Крым: