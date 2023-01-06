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Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии
Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии
Власти Крыма готовы поддерживать кинопроизводство на полуострове, на базе Ялтинской киностудии можно реализовать инвестиционные проекты для обучения в сфере... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T09:57
2023-01-06T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Власти Крыма готовы поддерживать кинопроизводство на полуострове, на базе Ялтинской киностудии можно реализовать инвестиционные проекты для обучения в сфере кино. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов."Крым обладает значительным потенциалом для развития кинопроизводства, поэтому власти республики готовы поддерживать реализацию инфраструктурных проектов в этой сфере и рассматривать инвестиционные предложения по объектам Ялтинской киностудии", — отметил он.Он отметил, что в Крыму можно организовать как образовательные центры в киноотрасли, так и различные фестивали кино, площадок для этого достаточно.Крым пользуется популярностью у создателей кинолент. Так, летом этого года площадкой для съемок фантастической драмы стала пещера "Таврида". Осенью в Феодосии снимался эпизод популярного детективного сериала "Бим-2". Ялтинской киностудии чуть более века. Она была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ" и многие другие.Читайте также на РИА Новости Крым:Газ, троллейбус и фото с Луны: крымские достижения времен СССРВ центре Феодосии будут снимать детективное кино"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров
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крым, ялта, сергей аксенов, новости крыма, крым кинематографический, общество, инвестиции, образование в крыму и севастополе
Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии

Глава Крыма Аксенов заявил о готовности поддержать инвестиции в Ялтинскую киностудию

09:57 06.01.2023 (обновлено: 09:59 06.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГлава Крыма Аксенов заявил о готовности поддержать инвестиции в Ялтинскую киностудию. На фото: Декорации Ялтинской киностудии
Глава Крыма Аксенов заявил о готовности поддержать инвестиции в Ялтинскую киностудию. На фото: Декорации Ялтинской киностудии - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Власти Крыма готовы поддерживать кинопроизводство на полуострове, на базе Ялтинской киностудии можно реализовать инвестиционные проекты для обучения в сфере кино. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Крым обладает значительным потенциалом для развития кинопроизводства, поэтому власти республики готовы поддерживать реализацию инфраструктурных проектов в этой сфере и рассматривать инвестиционные предложения по объектам Ялтинской киностудии", — отметил он.
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Он отметил, что в Крыму можно организовать как образовательные центры в киноотрасли, так и различные фестивали кино, площадок для этого достаточно.
"На базе киностудии есть возможность организовать большой центр кинофестивальной и кинообразовательной деятельности, а также открыть колледж для подготовки молодых кадров киноотрасли. Сейчас там проходит более 45 творческих мероприятий в год, ведется работа по кинопросвещению школьников и студентов", — подчеркнул Аксенов.
Крым пользуется популярностью у создателей кинолент. Так, летом этого года площадкой для съемок фантастической драмы стала пещера "Таврида". Осенью в Феодосии снимался эпизод популярного детективного сериала "Бим-2".
Ялтинской киностудии чуть более века. Она была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ" и многие другие.
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