https://crimea.ria.ru/20230106/investitsii-v-kino-aksenov-o-razvitii-yaltinskoy-kinostudii-1126266546.html

Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии

Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Инвестиции в кино: Аксенов о развитии Ялтинской киностудии

Власти Крыма готовы поддерживать кинопроизводство на полуострове, на базе Ялтинской киностудии можно реализовать инвестиционные проекты для обучения в сфере... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T09:57

2023-01-06T09:57

2023-01-06T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Власти Крыма готовы поддерживать кинопроизводство на полуострове, на базе Ялтинской киностудии можно реализовать инвестиционные проекты для обучения в сфере кино. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов."Крым обладает значительным потенциалом для развития кинопроизводства, поэтому власти республики готовы поддерживать реализацию инфраструктурных проектов в этой сфере и рассматривать инвестиционные предложения по объектам Ялтинской киностудии", — отметил он.Он отметил, что в Крыму можно организовать как образовательные центры в киноотрасли, так и различные фестивали кино, площадок для этого достаточно.Крым пользуется популярностью у создателей кинолент. Так, летом этого года площадкой для съемок фантастической драмы стала пещера "Таврида". Осенью в Феодосии снимался эпизод популярного детективного сериала "Бим-2". Ялтинской киностудии чуть более века. Она была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ" и многие другие.Читайте также на РИА Новости Крым:Газ, троллейбус и фото с Луны: крымские достижения времен СССРВ центре Феодосии будут снимать детективное кино"Брат" для всех: русский герой Сергей Бодров

https://crimea.ria.ru/20220407/dengi-na-kino-rossiyskiy-kinematograf-podderzhat-na-115-mlrd-1122880444.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, сергей аксенов, новости крыма, крым кинематографический, общество, инвестиции, образование в крыму и севастополе