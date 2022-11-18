https://crimea.ria.ru/20221118/v-tsentre-feodosii-budut-snimat-detektivnoe-kino-1125417916.html
В центре Феодосии будут снимать детективное кино
В центре Феодосии будут снимать детективное кино - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В центре Феодосии будут снимать детективное кино
В воскресенье в центре Феодосии пройдут съемки эпизода популярного детективного сериала "Бим-2". Как сообщает пресс-служба администрации города, киношники будут РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-18T08:52
2022-11-18T08:52
2022-11-17T19:19
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье в центре Феодосии пройдут съемки эпизода популярного детективного сериала "Бим-2". Как сообщает пресс-служба администрации города, киношники будут стрелять и использовать пиротехнику.По данным пресс-службы, снимать эпизод будут на Музейной площади город, у фонтана Влюбленных.Съемки картины ведет киностудии "КИТ" по заказу телеканала НТВ. Как сообщается на сайте канала, по сюжету главный герой картины - бывший московский полицейский Макар Климов - из-за неуемной жажды справедливости вынужден был покинуть Петровку и оказался на юге. В Феодосии он сохранил свою главную доблесть — верность закону, и единственную слабость — любовь к красивым девушкам.Первый сезон сериала о приключениях Макара Климова и его верного друга - пса по кличке Бим, стартовала на экранах 10 января 2022 года. Премьерная дата выхода второй главы намечена на 16 января 2023 года. Сериал от режиссера "Гимнасток" и "Смотрителя маяка" Павла Дроздова пришелся зрителям по душе. Тем более в главной роли оказался звезда "Боя с тенью" Денис Никифоров.
https://crimea.ria.ru/20220617/v-krymu-nachalis-semki-fantasticheskogo-filma-1123569835.html
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культура, крым, феодосия
В центре Феодосии будут снимать детективное кино
В Феодосии пройдут съемки популярного детективного сериала "Бим-2"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье в центре Феодосии пройдут съемки эпизода популярного детективного сериала "Бим-2". Как сообщает пресс-служба администрации города, киношники будут стрелять и использовать пиротехнику.
По данным пресс-службы, снимать эпизод будут на Музейной площади город, у фонтана Влюбленных.
"Во время проведения съемок планируется использование пиротехники, в том числе будут производиться холостые выстрелы из пистолетов. Проведение киносъемки с использованием пиротехники согласовано отделом МВД. Просим феодосийцев сохранять спокойствие", - сказано в сообщении.
Съемки картины ведет киностудии "КИТ" по заказу телеканала НТВ. Как сообщается на сайте канала, по сюжету главный герой картины - бывший московский полицейский Макар Климов - из-за неуемной жажды справедливости вынужден был покинуть Петровку и оказался на юге. В Феодосии он сохранил свою главную доблесть — верность закону, и единственную слабость — любовь к красивым девушкам.
Первый сезон сериала о приключениях Макара Климова и его верного друга - пса по кличке Бим, стартовала на экранах 10 января 2022 года. Премьерная дата выхода второй главы намечена на 16 января 2023 года. Сериал от режиссера "Гимнасток" и "Смотрителя маяка" Павла Дроздова пришелся зрителям по душе. Тем более в главной роли оказался звезда "Боя с тенью" Денис Никифоров.