Рейтинг@Mail.ru
В центре Феодосии будут снимать детективное кино - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221118/v-tsentre-feodosii-budut-snimat-detektivnoe-kino-1125417916.html
В центре Феодосии будут снимать детективное кино
В центре Феодосии будут снимать детективное кино - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В центре Феодосии будут снимать детективное кино
В воскресенье в центре Феодосии пройдут съемки эпизода популярного детективного сериала "Бим-2". Как сообщает пресс-служба администрации города, киношники будут РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-18T08:52
2022-11-17T19:19
культура
крым
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648247_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_055e311b4f3c7b76ebd14de7ce10665b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье в центре Феодосии пройдут съемки эпизода популярного детективного сериала "Бим-2". Как сообщает пресс-служба администрации города, киношники будут стрелять и использовать пиротехнику.По данным пресс-службы, снимать эпизод будут на Музейной площади город, у фонтана Влюбленных.Съемки картины ведет киностудии "КИТ" по заказу телеканала НТВ. Как сообщается на сайте канала, по сюжету главный герой картины - бывший московский полицейский Макар Климов - из-за неуемной жажды справедливости вынужден был покинуть Петровку и оказался на юге. В Феодосии он сохранил свою главную доблесть — верность закону, и единственную слабость — любовь к красивым девушкам.Первый сезон сериала о приключениях Макара Климова и его верного друга - пса по кличке Бим, стартовала на экранах 10 января 2022 года. Премьерная дата выхода второй главы намечена на 16 января 2023 года. Сериал от режиссера "Гимнасток" и "Смотрителя маяка" Павла Дроздова пришелся зрителям по душе. Тем более в главной роли оказался звезда "Боя с тенью" Денис Никифоров.
https://crimea.ria.ru/20220617/v-krymu-nachalis-semki-fantasticheskogo-filma-1123569835.html
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648247_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5846926c66769112e1996da860262c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
культура, крым, феодосия
В центре Феодосии будут снимать детективное кино

В Феодосии пройдут съемки популярного детективного сериала "Бим-2"

08:52 18.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье в центре Феодосии пройдут съемки эпизода популярного детективного сериала "Бим-2". Как сообщает пресс-служба администрации города, киношники будут стрелять и использовать пиротехнику.
По данным пресс-службы, снимать эпизод будут на Музейной площади город, у фонтана Влюбленных.
"Во время проведения съемок планируется использование пиротехники, в том числе будут производиться холостые выстрелы из пистолетов. Проведение киносъемки с использованием пиротехники согласовано отделом МВД. Просим феодосийцев сохранять спокойствие", - сказано в сообщении.
Съемки картины ведет киностудии "КИТ" по заказу телеканала НТВ. Как сообщается на сайте канала, по сюжету главный герой картины - бывший московский полицейский Макар Климов - из-за неуемной жажды справедливости вынужден был покинуть Петровку и оказался на юге. В Феодосии он сохранил свою главную доблесть — верность закону, и единственную слабость — любовь к красивым девушкам.
Первый сезон сериала о приключениях Макара Климова и его верного друга - пса по кличке Бим, стартовала на экранах 10 января 2022 года. Премьерная дата выхода второй главы намечена на 16 января 2023 года. Сериал от режиссера "Гимнасток" и "Смотрителя маяка" Павла Дроздова пришелся зрителям по душе. Тем более в главной роли оказался звезда "Боя с тенью" Денис Никифоров.
Съемки фильма в пещере Таврида
17 июня, 20:53
В Крыму начались съемки фантастического фильма
 
КультураКрымФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Статус иноагаента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов
09:17Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым
09:13Крым в пятницу без воды из-за ремонтов — адреса
09:10В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины
08:52В центре Феодосии будут снимать детективное кино
08:19Двоих пешеходов сбили на переходе в Керчи
08:02В Балаклаве снесут здания завода "Металлист"
07:46Как вырастут зарплаты россиян по итогам года — Минтруд
07:24Какие продукты перестали дорожать в Крыму
07:03Эксперт назвал лучший способ восстановить энергосистему новых регионов РФ
03:33Республиканцы зашли в Конгресс США — чего ждать по украинскому вопросу
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 18 ноября
23:39Ветер приостановил работу Керченской паромной переправы
22:03Главные события и заявления дня: 17 ноября
21:56В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео
21:23В Крыму скорая влетела в грузовик
21:21Россияне стали пить больше водки и коньяка
21:13"Политический заказ": в МИД РФ оценили вердикт Гаагского суда
20:59Где новорожденные получают экстренную помощь медиков в Крыму – неонатолог
Лента новостейМолния