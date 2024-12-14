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Новости СВО: украинские войска за сутки потеряли 1375 боевиков
Новости СВО: украинские войска за сутки потеряли 1375 боевиков - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Новости СВО: украинские войска за сутки потеряли 1375 боевиков
ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и технике десятков формирований украинских бригад, в том числе десантно-штурмовых, а также отряду пограничной службы РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T13:42
2024-12-14T13:42
2024-12-14T13:42
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и технике десятков формирований украинских бригад, в том числе десантно-штурмовых, а также отряду пограничной службы Украины в зоне спецоперации. В результате противник потерял около 1375 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Наибольшие потери – до 540 боевиков – ВСУ понесли в результате успешных действий подразделения группировки войск "Запад".Подразделения группировки войск "Центр", улучшив тактическое положение, поразили силы двух механизированных, а также егерской, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах семи населенных пунктов ДНР.В их числе: Дзержинск, Димитров, Шевченко, Новопустынка, Старые Терны, Новая Полтавка и Щербиновка. Противник потерял здесь до 365 человек, в том числе в ходе четырех безуспешных контратак.Тем временем бойцы группировки войск "Север" на Харьковском направлении поразили пограничный отряд погранслужбы Украины, а также формирования двух бригад теробороны в районах Александровки и Волчанска в Харьковской области. Потери противника составили около 60 военнослужащих, отметили в военном ведомстве.Подразделениям "Южной" группировки войск удалось занять более выгодные рубежи и нанести поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районе Курахово, а также Новоелизаветовки и Островского в ДНР. Две вражеские контратаки стали для ВСУ безуспешными, потери противника составили до 225 военнослужащих, уточнили в Минобороны.Одновременно подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника и поразили формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах сел Времевка и Сухие Ялы в ДНР на Кураховском направлении, на подступах к Покровску. Один раз украинские штурмовики попытались безуспешно контратаковать. Потери ВСУ здесь составили около 150 боевиков.Еще 35 украинских военнослужащих и технику украинская армия потеряла в районе н.п. Антоновка в Херсонской области и н.п. Малая Токмачка в Запорожской области, где успешно действуют подразделения группировки войск "Днепр"."Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны… ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и три автомобиля", – уточнили в МО.Ранее сообщалось, что ВС РФ продавливает оборону противника в ДНР. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток""Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогноз
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Новости СВО: украинские войска за сутки потеряли 1375 боевиков
Новости СВО - украинские войска за сутки потеряли 1375 боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и технике десятков формирований украинских бригад, в том числе десантно-штурмовых, а также отряду пограничной службы Украины в зоне спецоперации. В результате противник потерял около 1375 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшие потери – до 540 боевиков – ВСУ понесли в результате успешных действий подразделения группировки войск "Запад".
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, балки Оливовский Яр, а также Серебрянского лесничества", – уточнили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Центр", улучшив тактическое положение, поразили силы двух механизированных, а также егерской, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах семи населенных пунктов ДНР.
В их числе: Дзержинск, Димитров, Шевченко, Новопустынка, Старые Терны, Новая Полтавка и Щербиновка. Противник потерял здесь до 365 человек, в том числе в ходе четырех безуспешных контратак.
Тем временем бойцы группировки войск "Север" на Харьковском направлении поразили пограничный отряд погранслужбы Украины, а также формирования двух бригад теробороны в районах Александровки и Волчанска в Харьковской области. Потери противника составили около 60 военнослужащих, отметили в военном ведомстве.
Подразделениям "Южной" группировки войск удалось занять более выгодные рубежи и нанести поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районе Курахово, а также Новоелизаветовки и Островского в ДНР. Две вражеские контратаки стали для ВСУ безуспешными, потери противника составили до 225 военнослужащих, уточнили в Минобороны.
Одновременно подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение
вглубь обороны противника и поразили формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах сел Времевка и Сухие Ялы в ДНР на Кураховском направлении, на подступах к Покровску. Один раз украинские штурмовики попытались безуспешно контратаковать. Потери ВСУ здесь составили около 150 боевиков.
Еще 35 украинских военнослужащих и технику украинская армия потеряла в районе н.п. Антоновка в Херсонской области и н.п. Малая Токмачка в Запорожской области, где успешно действуют подразделения группировки войск "Днепр".
"Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны… ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и три автомобиля", – уточнили в МО.
Ранее сообщалось
, что ВС РФ продавливает оборону противника в ДНР.
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