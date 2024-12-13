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Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"
Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток" - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"
Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления "Востока", заслушал доклады командования и вручил награды командному составу подразделений и... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T10:48
2024-12-13T10:48
2024-12-13T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления "Востока", заслушал доклады командования и вручил награды командному составу подразделений и отличившимся военнослужащим, сообщает пресс-служба россйиского оборонного ведомства в пятницу.Группировка за месяц освободила семь населенных пунктов, взяла под контроль территорию общей площадью более 300 квадратных километров. Из-за эффективного применения высокоточных средств и ударных беспилотников ВСУ несут существенные потери.Белоусову представили модернизацию штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с БПЛА и образцы роботизированных комплексов различного назначения.Глава российского военного ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.В ноябре Белоусов инспектировал группировку войск "Днепр" , в сентябре - группировку "Запад" и вручил награды военнослужащим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от раненийГерасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток"С честью решают задачи СВО: Белоусов поздравил морпехов с праздником
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новости, министерство обороны рф, андрей белоусов, россия, армия и флот, вооруженные силы россии
Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"
Андрей Белоусов посетил пункт управления "Востока" и заслушал доклады командования
10:48 13.12.2024 (обновлено: 10:49 13.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления "Востока", заслушал доклады командования и вручил награды командному составу подразделений и отличившимся военнослужащим, сообщает пресс-служба россйиского оборонного ведомства в пятницу.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Восток", где заслушал доклады командования по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях в зоне ответственности", - сказано в сообщении.
Группировка за месяц освободила семь населенных пунктов, взяла под контроль территорию общей площадью более 300 квадратных километров. Из-за эффективного применения высокоточных средств и ударных беспилотников ВСУ несут существенные потери.
Белоусову представили модернизацию штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с БПЛА и образцы роботизированных комплексов различного назначения.
Глава российского военного ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.
В ноябре Белоусов инспектировал группировку войск "Днепр"
, в сентябре - группировку "Запад"
и вручил награды военнослужащим.
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