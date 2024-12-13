https://crimea.ria.ru/20241213/belousov-proinspektiroval-gruppirovku-voysk-vostok-1142592602.html

Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"

Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток" - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления "Востока", заслушал доклады командования и вручил награды командному составу подразделений и... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T10:48

2024-12-13T10:48

2024-12-13T10:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления "Востока", заслушал доклады командования и вручил награды командному составу подразделений и отличившимся военнослужащим, сообщает пресс-служба россйиского оборонного ведомства в пятницу.Группировка за месяц освободила семь населенных пунктов, взяла под контроль территорию общей площадью более 300 квадратных километров. Из-за эффективного применения высокоточных средств и ударных беспилотников ВСУ несут существенные потери.Белоусову представили модернизацию штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с БПЛА и образцы роботизированных комплексов различного назначения.Глава российского военного ведомства поблагодарил командный состав подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил отличившимся военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.В ноябре Белоусов инспектировал группировку войск "Днепр" , в сентябре - группировку "Запад" и вручил награды военнослужащим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поручил изменить выплаты бойцам СВО в зависимости от раненийГерасимов поставил новые задачи перед группировкой "Восток"С честью решают задачи СВО: Белоусов поздравил морпехов с праздником

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, андрей белоусов, россия, армия и флот, вооруженные силы россии