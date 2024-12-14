Рейтинг@Mail.ru
Новости спецоперации: российские войска продавливают оборону ВСУ - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241214/novosti-spetsoperatsii-rossiyskie-voyska-prodavlivayut-oboronu-vsu-1142613501.html
Новости спецоперации: российские войска продавливают оборону ВСУ
Новости спецоперации: российские войска продавливают оборону ВСУ - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Новости спецоперации: российские войска продавливают оборону ВСУ
Вооруженные силы России в течение суток продолжили продвижение вглубь обороны противника в ДНР, поразив бригады ВСУ в районе сел Времевка и Сухие Ялы под... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T13:07
2024-12-14T13:07
министерство обороны рф
новости сво
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение суток продолжили продвижение вглубь обороны противника в ДНР, поразив бригады ВСУ в районе сел Времевка и Сухие Ялы под Покровском. Это следует из сводки Минобороны РФ.Отмечается, что в течение минувших сток российская группировка на данном направлении отразила контратаку штурмовиков ВСУ, в результате которой противник потерял до полутора сотен боевиков.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районе Курахово. А также в районах населенных пунктов Новоелизаветовка, Островское и Дальнее."Отражены две контратаки подразделений противника. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих", – добавили в ведомстве.Накануне, 13 декабря, в Минобороны России сообщили, что пункт управления группировки войск "Восток" посетил министр обороны РФ Андрей Белоусов, заслушав в ходе рабочее совещания доклады командования по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперацииЧто осталось от "Южмаша" после удара "Орешником" Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_82:0:1197:836_1920x0_80_0_0_10cac4d6ac5cd20fc439de74cb730681.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Новости спецоперации: российские войска продавливают оборону ВСУ

ВС РФ продолжили продвижение в глубину обороны в районе сел Времевка и Сухие Ялы в ДНР

13:07 14.12.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение суток продолжили продвижение вглубь обороны противника в ДНР, поразив бригады ВСУ в районе сел Времевка и Сухие Ялы под Покровском. Это следует из сводки Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Времевка и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что в течение минувших сток российская группировка на данном направлении отразила контратаку штурмовиков ВСУ, в результате которой противник потерял до полутора сотен боевиков.
Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районе Курахово. А также в районах населенных пунктов Новоелизаветовка, Островское и Дальнее.
"Отражены две контратаки подразделений противника. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих", – добавили в ведомстве.
Накануне, 13 декабря, в Минобороны России сообщили, что пункт управления группировки войск "Восток" посетил министр обороны РФ Андрей Белоусов, заслушав в ходе рабочее совещания доклады командования по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперации
Что осталось от "Южмаша" после удара "Орешником"
Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области
 
Министерство обороны РФНовости СВОНовостиАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:38Никакой шантаж не остановит развитие России – Путин
15:16"Своих не бросаем": Путин призвал наращивать поддержку ветеранов СВО
15:07Золото и море: Севастопольский шар украсит главную морскую елку России
14:54"Майдан" в Грузии провалился: заявление премьера Кобахидзе
14:12ВСУ на Курском направлении теряют сотни боевиков в бою и сдаются в плен
13:42Новости СВО: украинские войска за сутки потеряли 1375 боевиков
13:07Новости спецоперации: российские войска продавливают оборону ВСУ
12:41Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперации
12:11Выборы президента Грузии состоялись – ЦИК
11:58Все зависит от силовиков: эксперт о ситуации в Грузии в день выборов
11:46В Крым идет сильный ветер - объявлено штормовое предупреждение
11:38Ребенок погиб, женщина и младенец ранены из-за атаки БПЛА на жилой дом
11:23Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту
10:52Когда в Ялте починят главные новогодние елки
10:39Парламент Южной Кореи начал рассмотрение вопроса об импичменте президенту
10:15"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит
10:04Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку - СМИ
09:46Как накопить деньги - совет от специалистов
09:33Код культуры Крыма: дизайнеры объединились для сохранения остановок
09:15На Украине начали собирать чешские винтовки BREN-2
Лента новостейМолния