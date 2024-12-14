https://crimea.ria.ru/20241214/novosti-spetsoperatsii-rossiyskie-voyska-prodavlivayut-oboronu-vsu-1142613501.html

Новости спецоперации: российские войска продавливают оборону ВСУ

Новости спецоперации: российские войска продавливают оборону ВСУ - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Новости спецоперации: российские войска продавливают оборону ВСУ

Вооруженные силы России в течение суток продолжили продвижение вглубь обороны противника в ДНР, поразив бригады ВСУ в районе сел Времевка и Сухие Ялы под... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T13:07

2024-12-14T13:07

2024-12-14T13:07

министерство обороны рф

новости сво

новости

армия и флот

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в течение суток продолжили продвижение вглубь обороны противника в ДНР, поразив бригады ВСУ в районе сел Времевка и Сухие Ялы под Покровском. Это следует из сводки Минобороны РФ.Отмечается, что в течение минувших сток российская группировка на данном направлении отразила контратаку штурмовиков ВСУ, в результате которой противник потерял до полутора сотен боевиков.Кроме того, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районе Курахово. А также в районах населенных пунктов Новоелизаветовка, Островское и Дальнее."Отражены две контратаки подразделений противника. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих", – добавили в ведомстве.Накануне, 13 декабря, в Минобороны России сообщили, что пункт управления группировки войск "Восток" посетил министр обороны РФ Андрей Белоусов, заслушав в ходе рабочее совещания доклады командования по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционных направлениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены три склада беспилотников ВСУ в зоне спецоперацииЧто осталось от "Южмаша" после удара "Орешником" Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новости, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости