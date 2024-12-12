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"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогноз - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогноз
"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогноз - РИА Новости Крым, 12.12.2024
"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогноз
Конфликт закончится для Украины потерей трети территорий и отказом в членстве в НАТО. Такой прогноз озвучил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T11:10
2024-12-12T11:10
роберт фицо
словакия
украина
политика
нато
европейский союз (ес)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Конфликт закончится для Украины потерей трети территорий и отказом в членстве в НАТО. Такой прогноз озвучил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.Фицо также добавил, что пока он возглавляет правительство Словакии, Братислава никогда не поддержит вступление Украины в Североатлантический альянс. В то же время он отметил, что поддержит присоединение Украины к Евросоюзу по окончании конфликта.Политик также не исключил, что настанет момент, когда Запад пожертвует Украиной, как он сделал подобное с Чехословакией в 1938 году по результатам "Мюнхенского сговора".Кроме того, он призвал реалистично оценивать ситуацию и не питать никаких иллюзий по поводу того, что Россия может оставить Крым, Донбасс и Новороссию. Фицо признал, что международное сообщество никогда не признает эти территории за РФ, но будет учитывать, что Россия "контролирует" их.Фицо отметил, что у конфликта на Украине нет военного решения, подчеркнув, что единственный способ разрешить его - сесть за стол переговоров.Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых языковых и религиозных прав. Также, по словам главы МИД, урегулировать конфликт мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер АвстрииЧто Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже Чем грозит Украине "дипломатия" Зеленского
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роберт фицо, словакия, украина, политика, нато, европейский союз (ес), новости
"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогноз

Фицо спрогнозировал Украине потерю трети территорий и отказ в членстве в НАТО

11:10 12.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Конфликт закончится для Украины потерей трети территорий и отказом в членстве в НАТО. Такой прогноз озвучил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.
"Думаю, что Украина потеряет треть своих территорий и ей предложат гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск... Она потеряет территорию и не будет приглашена в НАТО… В плане стабильности последствия для Украины будут крайне тяжелыми", - сказал словацкий премьер.
Фицо также добавил, что пока он возглавляет правительство Словакии, Братислава никогда не поддержит вступление Украины в Североатлантический альянс. В то же время он отметил, что поддержит присоединение Украины к Евросоюзу по окончании конфликта.
Политик также не исключил, что настанет момент, когда Запад пожертвует Украиной, как он сделал подобное с Чехословакией в 1938 году по результатам "Мюнхенского сговора".
Кроме того, он призвал реалистично оценивать ситуацию и не питать никаких иллюзий по поводу того, что Россия может оставить Крым, Донбасс и Новороссию. Фицо признал, что международное сообщество никогда не признает эти территории за РФ, но будет учитывать, что Россия "контролирует" их.
Фицо отметил, что у конфликта на Украине нет военного решения, подчеркнув, что единственный способ разрешить его - сесть за стол переговоров.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых языковых и религиозных прав. Также, по словам главы МИД, урегулировать конфликт мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.
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Роберт ФицоСловакияУкраинаПолитикаНАТОЕвропейский Союз (ЕС)Новости
 
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