https://crimea.ria.ru/20241212/zakonchitsya-plokho-fitso-dal-neuteshitelnyy-dlya-ukrainy-prognoz---1142571447.html

"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогноз

"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогноз - РИА Новости Крым, 12.12.2024

"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогноз

Конфликт закончится для Украины потерей трети территорий и отказом в членстве в НАТО. Такой прогноз озвучил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью... РИА Новости Крым, 12.12.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Конфликт закончится для Украины потерей трети территорий и отказом в членстве в НАТО. Такой прогноз озвучил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo.Фицо также добавил, что пока он возглавляет правительство Словакии, Братислава никогда не поддержит вступление Украины в Североатлантический альянс. В то же время он отметил, что поддержит присоединение Украины к Евросоюзу по окончании конфликта.Политик также не исключил, что настанет момент, когда Запад пожертвует Украиной, как он сделал подобное с Чехословакией в 1938 году по результатам "Мюнхенского сговора".Кроме того, он призвал реалистично оценивать ситуацию и не питать никаких иллюзий по поводу того, что Россия может оставить Крым, Донбасс и Новороссию. Фицо признал, что международное сообщество никогда не признает эти территории за РФ, но будет учитывать, что Россия "контролирует" их.Фицо отметил, что у конфликта на Украине нет военного решения, подчеркнув, что единственный способ разрешить его - сесть за стол переговоров.Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых языковых и религиозных прав. Также, по словам главы МИД, урегулировать конфликт мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вена готова принять мирные переговоры по Украине - канцлер АвстрииЧто Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже Чем грозит Украине "дипломатия" Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт фицо, словакия, украина, политика, нато, европейский союз (ес), новости