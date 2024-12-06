https://crimea.ria.ru/20241206/intervyu-lavrova-karlsonu---glavnye-zayavleniya-glavy-rossiyskogo-mid-1142424896.html

Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону - главные заявления

Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону - главные заявления - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону - главные заявления

На этой неделе Такер Карлсон посетил Москву и записал интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Полную версию диалога в ночь на 6 декабря опубликовало... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T09:31

2024-12-06T09:31

2024-12-06T10:10

сергей лавров

интервью

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. На этой неделе Такер Карлсон посетил Москву и записал интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Полную версию диалога в ночь на 6 декабря опубликовало российское внешнеполитическое ведомство. Главные заявления - в подборке РИА Новости Крым.Взаимоотношения России и США и ядерная угроза"Мы ни с кем не хотим войны. Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное – избежать ядерной войны", - заявил министр.Официально Россия и Вашингтон не воюют, но то, что происходит на Украине, можно назвать гибридной войной, отметил Лавров."Западники борются за сохранение своей гегемонии в мире... Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей… Внешняя политика Соединенных Штатов Америки нацелена на создание проблем в других государствах мира в собственных интересах", - подчеркнул он.Лавров также высказал наблюдения о личных качествах победившего на выборах президента США Дональда Трампа. По его мнению, американский политик дружелюбен, но не обязательно пророссийски настроен. Министр добавил, что Россия всегда с уважением относилась к выбору американского народа и никогда не разрывала контакты со Штатами. Власти России не видят причин, по которым Москва и Вашингтон не могут сотрудничать ради Вселенной, добавил он.Сигнал ЗападуЗапад глубоко заблуждается, заявляя об отсутствии у России "красных линий". Москва готова использовать любые средства, чтобы не позволить добиться успеха в нанесении РФ "стратегического поражения".Министр отметил, что за 30 минут до запуска ракеты "Орешник" Россия отправила сообщение в США, и они знали, что это случится, но не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное.Украинский конфликт"Не мы начали войну. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что мы начали специальную военную операцию, чтобы положить конец войне, которую киевский режим вел против своего народа в Донбассе", - напомнил Лавров.Он подчеркнул, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых прав, языковых и религиозных прав, уничтоженных рядом законов, принятых украинским парламентом."Зеленский запретил любые переговоры с Россией. А Россия готова к переговорам, если учтен баланс интересов", - отметил Лавров.Также, по словам главы МИД, урегулировать конфликт на Украине мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.Крымский вопрос и неадекватный Зеленский"Утверждать, что люди, пришедшие к власти в результате военного госпереворота в феврале 2014 года, представляли крымчан или жителей восточной и южной Украины, абсолютно бесполезно. Крымчане отвергли госпереворот. Они потребовали, чтобы их оставили в покое. Заявили, что не хотят иметь ничего общего с этими людьми. Так же поступил Донбасс", - напомнил министр.Если бы не госпереворот, Украина была бы до сих пор едина, и Крым был бы в ее составе, убежден он. Лавров вспомнил инцидент ноября 2021 года, когда Владимир Зеленский заявил, что не считает людей, попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны, полноценными людьми. Тогда он использовал термин "особи".Урегулирование конфликта на Украине должно учитывать вхождение в состав России четырех новых регионов, а также необходимость отменить русофобские законы, подчеркнул он.Другие вопросыГлава МИД РФ не вправе озвучивать потери на СВО"Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует".Негласные каналы с США"Есть несколько "каналов", но они, в основном, задействованы по обмену людьми, отбывающими сроки в России и Соединенных Штатах. Было несколько таких обменов".Обострение ситуации в Сирии"Американцы финансируют некоторых курдских сепаратистов на востоке Сирии. Для этого они используют прибыль от продажи нефти и зерна. В то же время Россия, Турция и Иран организовали "Астанинский формат". "Надеюсь, что запланированные на эту неделю встречи помогут стабилизировать ситуацию".Санкции и экономическая устойчивость РоссииЛавров отметил, что введенные против России санкции, особенно при администрации Джо Байдена, достигли беспрецедентного уровня. Однако он подчеркнул, что экономика страны выдержала этот удар и стала сильнее благодаря развитию внутренних механизмов и сотрудничеству с дружественными странами.Как умер Навальный"Он умер, отбывая срок в России… время от времени чувствовал себя не очень хорошо". По словам министра, Россия так и не получила анализы Навального*, которые были проведены во время его лечения в Германии осенью 2020 года.*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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