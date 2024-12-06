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Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону - главные заявления - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону - главные заявления
Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону - главные заявления - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону - главные заявления
На этой неделе Такер Карлсон посетил Москву и записал интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Полную версию диалога в ночь на 6 декабря опубликовало... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T09:31
2024-12-06T10:10
сергей лавров
интервью
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
политика
сша
украина
крым
в мире
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. На этой неделе Такер Карлсон посетил Москву и записал интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Полную версию диалога в ночь на 6 декабря опубликовало российское внешнеполитическое ведомство. Главные заявления - в подборке РИА Новости Крым.Взаимоотношения России и США и ядерная угроза"Мы ни с кем не хотим войны. Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное – избежать ядерной войны", - заявил министр.Официально Россия и Вашингтон не воюют, но то, что происходит на Украине, можно назвать гибридной войной, отметил Лавров."Западники борются за сохранение своей гегемонии в мире... Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей… Внешняя политика Соединенных Штатов Америки нацелена на создание проблем в других государствах мира в собственных интересах", - подчеркнул он.Лавров также высказал наблюдения о личных качествах победившего на выборах президента США Дональда Трампа. По его мнению, американский политик дружелюбен, но не обязательно пророссийски настроен. Министр добавил, что Россия всегда с уважением относилась к выбору американского народа и никогда не разрывала контакты со Штатами. Власти России не видят причин, по которым Москва и Вашингтон не могут сотрудничать ради Вселенной, добавил он.Сигнал ЗападуЗапад глубоко заблуждается, заявляя об отсутствии у России "красных линий". Москва готова использовать любые средства, чтобы не позволить добиться успеха в нанесении РФ "стратегического поражения".Министр отметил, что за 30 минут до запуска ракеты "Орешник" Россия отправила сообщение в США, и они знали, что это случится, но не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное.Украинский конфликт"Не мы начали войну. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что мы начали специальную военную операцию, чтобы положить конец войне, которую киевский режим вел против своего народа в Донбассе", - напомнил Лавров.Он подчеркнул, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых прав, языковых и религиозных прав, уничтоженных рядом законов, принятых украинским парламентом."Зеленский запретил любые переговоры с Россией. А Россия готова к переговорам, если учтен баланс интересов", - отметил Лавров.Также, по словам главы МИД, урегулировать конфликт на Украине мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.Крымский вопрос и неадекватный Зеленский"Утверждать, что люди, пришедшие к власти в результате военного госпереворота в феврале 2014 года, представляли крымчан или жителей восточной и южной Украины, абсолютно бесполезно. Крымчане отвергли госпереворот. Они потребовали, чтобы их оставили в покое. Заявили, что не хотят иметь ничего общего с этими людьми. Так же поступил Донбасс", - напомнил министр.Если бы не госпереворот, Украина была бы до сих пор едина, и Крым был бы в ее составе, убежден он. Лавров вспомнил инцидент ноября 2021 года, когда Владимир Зеленский заявил, что не считает людей, попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны, полноценными людьми. Тогда он использовал термин "особи".Урегулирование конфликта на Украине должно учитывать вхождение в состав России четырех новых регионов, а также необходимость отменить русофобские законы, подчеркнул он.Другие вопросыГлава МИД РФ не вправе озвучивать потери на СВО"Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует".Негласные каналы с США"Есть несколько "каналов", но они, в основном, задействованы по обмену людьми, отбывающими сроки в России и Соединенных Штатах. Было несколько таких обменов".Обострение ситуации в Сирии"Американцы финансируют некоторых курдских сепаратистов на востоке Сирии. Для этого они используют прибыль от продажи нефти и зерна. В то же время Россия, Турция и Иран организовали "Астанинский формат". "Надеюсь, что запланированные на эту неделю встречи помогут стабилизировать ситуацию".Санкции и экономическая устойчивость РоссииЛавров отметил, что введенные против России санкции, особенно при администрации Джо Байдена, достигли беспрецедентного уровня. Однако он подчеркнул, что экономика страны выдержала этот удар и стала сильнее благодаря развитию внутренних механизмов и сотрудничеству с дружественными странами.Как умер Навальный"Он умер, отбывая срок в России… время от времени чувствовал себя не очень хорошо". По словам министра, Россия так и не получила анализы Навального*, которые были проведены во время его лечения в Германии осенью 2020 года.*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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4.7
96
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сергей лавров, интервью, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, политика, сша, украина, крым, в мире, безопасность, новости, интервью сергея лаврова такеру карлсону
Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону - главные заявления

Главные заявления главы российского МИД Сергея Лаврова в интервью Такеру Карлсону

09:31 06.12.2024 (обновлено: 10:10 06.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. На этой неделе Такер Карлсон посетил Москву и записал интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым. Полную версию диалога в ночь на 6 декабря опубликовало российское внешнеполитическое ведомство. Главные заявления - в подборке РИА Новости Крым.

Взаимоотношения России и США и ядерная угроза

"Мы ни с кем не хотим войны. Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное – избежать ядерной войны", - заявил министр.
Официально Россия и Вашингтон не воюют, но то, что происходит на Украине, можно назвать гибридной войной, отметил Лавров.
"Западники борются за сохранение своей гегемонии в мире... Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей… Внешняя политика Соединенных Штатов Америки нацелена на создание проблем в других государствах мира в собственных интересах", - подчеркнул он.
Лавров также высказал наблюдения о личных качествах победившего на выборах президента США Дональда Трампа. По его мнению, американский политик дружелюбен, но не обязательно пророссийски настроен. Министр добавил, что Россия всегда с уважением относилась к выбору американского народа и никогда не разрывала контакты со Штатами. Власти России не видят причин, по которым Москва и Вашингтон не могут сотрудничать ради Вселенной, добавил он.

Сигнал Западу

Запад глубоко заблуждается, заявляя об отсутствии у России "красных линий". Москва готова использовать любые средства, чтобы не позволить добиться успеха в нанесении РФ "стратегического поражения".
Министр отметил, что за 30 минут до запуска ракеты "Орешник" Россия отправила сообщение в США, и они знали, что это случится, но не принимали ее за что-то более масштабное и по-настоящему опасное.
"Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что мы будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы. Конечно, мы хотели бы избежать недопонимания. Но поскольку некоторые личности в Лондоне, в Брюсселе, похоже, не вполне правильно оценивают ситуацию, мы готовы направить дополнительные "сообщения", если они не сделают необходимых выводов", - заявил министр.

Украинский конфликт

"Не мы начали войну. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что мы начали специальную военную операцию, чтобы положить конец войне, которую киевский режим вел против своего народа в Донбассе", - напомнил Лавров.
Он подчеркнул, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых прав, языковых и религиозных прав, уничтоженных рядом законов, принятых украинским парламентом.
"Зеленский запретил любые переговоры с Россией. А Россия готова к переговорам, если учтен баланс интересов", - отметил Лавров.
Также, по словам главы МИД, урегулировать конфликт на Украине мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.

Крымский вопрос и неадекватный Зеленский

"Утверждать, что люди, пришедшие к власти в результате военного госпереворота в феврале 2014 года, представляли крымчан или жителей восточной и южной Украины, абсолютно бесполезно. Крымчане отвергли госпереворот. Они потребовали, чтобы их оставили в покое. Заявили, что не хотят иметь ничего общего с этими людьми. Так же поступил Донбасс", - напомнил министр.
Если бы не госпереворот, Украина была бы до сих пор едина, и Крым был бы в ее составе, убежден он. Лавров вспомнил инцидент ноября 2021 года, когда Владимир Зеленский заявил, что не считает людей, попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны, полноценными людьми. Тогда он использовал термин "особи".
"Если после всего этот человек хочет вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, о чем он заявляет, то считаю его неадекватным", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Урегулирование конфликта на Украине должно учитывать вхождение в состав России четырех новых регионов, а также необходимость отменить русофобские законы, подчеркнул он.

Другие вопросы

Глава МИД РФ не вправе озвучивать потери на СВО
"Не в моей компетенции разглашать эту информацию. Во время военных действий существуют особые правила. Министерство обороны Российской Федерации им следует".
Негласные каналы с США
"Есть несколько "каналов", но они, в основном, задействованы по обмену людьми, отбывающими сроки в России и Соединенных Штатах. Было несколько таких обменов".
Обострение ситуации в Сирии
"Американцы финансируют некоторых курдских сепаратистов на востоке Сирии. Для этого они используют прибыль от продажи нефти и зерна. В то же время Россия, Турция и Иран организовали "Астанинский формат". "Надеюсь, что запланированные на эту неделю встречи помогут стабилизировать ситуацию".
Санкции и экономическая устойчивость России
Лавров отметил, что введенные против России санкции, особенно при администрации Джо Байдена, достигли беспрецедентного уровня. Однако он подчеркнул, что экономика страны выдержала этот удар и стала сильнее благодаря развитию внутренних механизмов и сотрудничеству с дружественными странами.
Как умер Навальный
"Он умер, отбывая срок в России… время от времени чувствовал себя не очень хорошо". По словам министра, Россия так и не получила анализы Навального*, которые были проведены во время его лечения в Германии осенью 2020 года.
*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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