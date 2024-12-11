Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже
Трамп заявил Макрону и Зеленскому о своем желании немедленно начать переговоры по Украине
© Sarah MeyssonnierИзбранный президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон (в центре) и Владимир Зеленский в Париже
© Sarah Meyssonnier
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и начала переговоров с целью завершения конфликта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Три лидера, которые говорили на протяжении 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали какого-либо видения мира, но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, чтобы быстро закончить войну", - говорится в публикации.
По словам одного из собеседников агентства, Трамп в ходе парижской встречи "вел себя дружелюбно, уважительно и открыто и, казалось, находился в режиме слушания".
Что касается требуемых киевским режимом гарантий безопасности в случае прекращения огня, Трамп, по словам источников, "обдумывает все детали".
Сам Трамп в интервью французскому журналу Paris Match по итогам поездки в Париж заявил, что урегулирование конфликта на Украине является для него "приоритетной задачей".
Трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась 8 декабря. Они завершились спустя 20 минут без совместного итогового заявления.
Впоследствии Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к прекращению огня и переговорам. В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.
Трамп также выразил мнение, что после смены американской администрации Украине не стоит ждать тех же объемов военной помощи из Вашингтона, которые были при президентстве Джо Байдена.
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