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Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже

Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Что Трамп сказал Зеленскому и Макрону на встрече в Париже

Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T10:56

2024-12-11T10:56

2024-12-11T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Победивший на выборах президента в США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и начала переговоров с целью завершения конфликта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.По словам одного из собеседников агентства, Трамп в ходе парижской встречи "вел себя дружелюбно, уважительно и открыто и, казалось, находился в режиме слушания".Что касается требуемых киевским режимом гарантий безопасности в случае прекращения огня, Трамп, по словам источников, "обдумывает все детали".Сам Трамп в интервью французскому журналу Paris Match по итогам поездки в Париж заявил, что урегулирование конфликта на Украине является для него "приоритетной задачей".Трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского состоялась 8 декабря. Они завершились спустя 20 минут без совместного итогового заявления.Впоследствии Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к прекращению огня и переговорам. В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.Трамп также выразил мнение, что после смены американской администрации Украине не стоит ждать тех же объемов военной помощи из Вашингтона, которые были при президентстве Джо Байдена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на УкраинуПочему Европа боится России больше Трампа – политологЯдерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, украина, политика, россия, в мире, новости