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Пляжи Темрюка и Анапы непригодны к летней кампании – Попова - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Пляжи Темрюка и Анапы непригодны к летней кампании – Попова
Пляжи Темрюка и Анапы непригодны к летней кампании – Попова - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Пляжи Темрюка и Анапы непригодны к летней кампании – Попова
Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T12:50
2025-04-18T13:15
роспотребнадзор
анна попова
краснодарский край
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
анапа
темрюкский район
новороссийск
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Однако, подчеркнула Попова, в этой зоне качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям."И зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды", - отметила она.При этом территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения – здесь рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет, отметила глава Роспотребнадзора.Как подчеркнули в оперштабе Кубани, ограничения касаются только использования пляжей и купания в море.Пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщила ранее Попова.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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роспотребнадзор, анна попова, краснодарский край, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, анапа, темрюкский район, новороссийск, экология, черное море, туризм, новости
Пляжи Темрюка и Анапы непригодны к летней кампании – Попова

141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка не могут быть использованы для летнего отдыха – Попова

12:50 18.04.2025 (обновлено: 13:15 18.04.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГорода России. Анапа
Города России. Анапа - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям, по уровням загрязнения, санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летней оздоровительной кампании и для рекреационных целей", - сказала она на брифинге в правительстве в пятницу.

Однако, подчеркнула Попова, в этой зоне качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям.
"И зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды", - отметила она.
При этом территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения – здесь рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет, отметила глава Роспотребнадзора.

"Отклонений ни в одной из более чем 6 тысячах проб, которые мы провели на этой территории, от санитарных и гигиенических норм не обнаружено. Таким образом, эта зона считается зоной невысокого риска, но вместе с тем весь летний период мы будем проводить плотный мониторинг, чтобы предупредить любые отклонения, нарушения и осложнения этой зоны. На сегодняшний день рисков для курортного сезона на этой территории северного побережья мы не видим", - сказала Попова.

Как подчеркнули в оперштабе Кубани, ограничения касаются только использования пляжей и купания в море.
"При улучшении ситуации решение по пляжам и морю также может быть пересмотрено", - подчеркнули в оперативном штабе.
Пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщила ранее Попова.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.
Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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