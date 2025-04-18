https://crimea.ria.ru/20250418/plyazhi-temryukskogo-rayona-i-anapy-neprigodny-k-letnemu-otdykhu--popova-1145788854.html

Пляжи Темрюка и Анапы непригодны к летней кампании – Попова

Пляжи Темрюка и Анапы непригодны к летней кампании – Попова - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Пляжи Темрюка и Анапы непригодны к летней кампании – Попова

Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T12:50

2025-04-18T12:50

2025-04-18T13:15

роспотребнадзор

анна попова

краснодарский край

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

анапа

темрюкский район

новороссийск

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Однако, подчеркнула Попова, в этой зоне качество питьевой воды, продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям."И зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды", - отметила она.При этом территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения – здесь рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет, отметила глава Роспотребнадзора.Как подчеркнули в оперштабе Кубани, ограничения касаются только использования пляжей и купания в море.Пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025, сообщила ранее Попова.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

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темрюкский район

новороссийск

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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