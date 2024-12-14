https://crimea.ria.ru/20241214/v-krymu-otsenili-dostupnost-zimnego-otdykha-dlya-turistov-iz-regionov-rf-1142524029.html

В Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ

В Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ - РИА Новости Крым, 14.12.2024

В Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ

Цены на отдых в Крыму остаются одними из самых доступных в России, в том числе и на новогодние, и на рождественские праздники. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T20:23

2024-12-14T20:23

2024-12-14T20:23

радио "спутник в крыму"

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Цены на отдых в Крыму остаются одними из самых доступных в России, в том числе и на новогодние, и на рождественские праздники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.По мнению Ганзия, высокий спрос россиян на отдых в Крыму ярко демонстрируют "все топы в этом году, где была представлена республика"."В 2024 году наиболее взрывной туристский поток пришелся именно на наш регион", – заметил Ганзий.При этом больше всего туристов едет на отдых и оздоровление в Крым преимущественно из Центрального федерального округа, отметил министр."Это исторически тот регион, из которого едет наибольшее количество туристов: 44% – это именно наши гости из Центрального федерального округа", – уточнил Ганзий.Проблема доступности Крыма остается пока актуальной для туристов Сибири и Южного Урала, добавил он. "Но, я думаю, что в скором времени этот вопрос будет уже закрыт", – поделился ожиданиями министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – экспертИностранные туристы мечтают побывать в Крыму на Новый годВ Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнение

https://crimea.ria.ru/20241210/kak-broniruyut-oteli-kryma-na-novyy-god-rossiyskie-turisty-1142535267.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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