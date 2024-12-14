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В Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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В Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ
В Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ - РИА Новости Крым, 14.12.2024
В Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ
Цены на отдых в Крыму остаются одними из самых доступных в России, в том числе и на новогодние, и на рождественские праздники. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T20:23
2024-12-14T20:23
радио "спутник в крыму"
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новый год в крыму
новый год 2025
сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Цены на отдых в Крыму остаются одними из самых доступных в России, в том числе и на новогодние, и на рождественские праздники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.По мнению Ганзия, высокий спрос россиян на отдых в Крыму ярко демонстрируют "все топы в этом году, где была представлена республика"."В 2024 году наиболее взрывной туристский поток пришелся именно на наш регион", – заметил Ганзий.При этом больше всего туристов едет на отдых и оздоровление в Крым преимущественно из Центрального федерального округа, отметил министр."Это исторически тот регион, из которого едет наибольшее количество туристов: 44% – это именно наши гости из Центрального федерального округа", – уточнил Ганзий.Проблема доступности Крыма остается пока актуальной для туристов Сибири и Южного Урала, добавил он. "Но, я думаю, что в скором времени этот вопрос будет уже закрыт", – поделился ожиданиями министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – экспертИностранные туристы мечтают побывать в Крыму на Новый годВ Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнение
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В Крыму оценили доступность зимнего отдыха для туристов из регионов РФ

Отдых в Крыму остается одним из самых доступных для россиян – министр курортов

20:23 14.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Цены на отдых в Крыму остаются одними из самых доступных в России, в том числе и на новогодние, и на рождественские праздники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

"Если говорить о ценовой доступности, то традиционно Республика Крым является одним из наиболее доступных регионов Российской Федерации, в том числе на новогодние и рождественские праздники. Поэтому в этом направлении мы конкурентны, и туристы с удовольствием к нам едут", – сказал министр.

По мнению Ганзия, высокий спрос россиян на отдых в Крыму ярко демонстрируют "все топы в этом году, где была представлена республика".
"В 2024 году наиболее взрывной туристский поток пришелся именно на наш регион", – заметил Ганзий.
При этом больше всего туристов едет на отдых и оздоровление в Крым преимущественно из Центрального федерального округа, отметил министр.
"Это исторически тот регион, из которого едет наибольшее количество туристов: 44% – это именно наши гости из Центрального федерального округа", – уточнил Ганзий.
Проблема доступности Крыма остается пока актуальной для туристов Сибири и Южного Урала, добавил он.
"Но, я думаю, что в скором времени этот вопрос будет уже закрыт", – поделился ожиданиями министр.
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