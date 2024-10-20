https://crimea.ria.ru/20241020/krym-sposoben-prinimat-10-millionov-turistov-v-god--ekspert-1141127238.html
Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт
Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт - РИА Новости Крым, 20.10.2024
Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт
Крым способен принимать около 10 миллионов туристов в год – для этого в регионе необходимо достроить новые большие отели, организовать парковки и привести в... РИА Новости Крым, 20.10.2024
2024-10-20T07:03
2024-10-20T07:03
2024-10-20T07:03
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Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт Людмила Бабий
Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт Людмила Бабий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Крым способен принимать около 10 миллионов туристов в год – для этого в регионе необходимо достроить новые большие отели, организовать парковки и привести в порядок пляжи на Южном берегу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.По ее словам, курортный сезон-2024 "был однозначно лучше предыдущего".При этом истинный потенциал Крыма – это около 10 миллионов, считает она."Крым в рекордный 2019 год принял около 10 миллионов туристов. Это наш потенциал, но для его достижения надо улучшить ряд показателей", – считает Бабий.Основное, по мнению эксперта, – построить новые большие отели с услугой "все включено"."В Крыму развивается эта сфера, но для того, чтобы отель работал по системе "все включено", надо стартовать хотя бы от 200 номеров. Тогда можно дать адекватную стоимость путевки или туродня. Плюс нужно дополнительное количество персонала, опций. То есть это хорошо работает на больших отелях, которые построят в нашем новом курортном городе между Саками и Евпаторией", – сказала Бабий.Кроме того, важно нарастить число парковок в курортных городах, в том числе перехватывающих и улавливающих. Также необходимо вернуть утраченные пляжи, прежде всего на Южном берегу, подчеркнула Бабий.Кроме того, отмечает эксперт, в Крыму достаточное количество хорошо оборудованных кемпингов, которые можно оборудовать санузлами и благоустроить за счет предпринимателей. "У нас огромные пляжные территории на восток от Алушты до Судака, где прекрасно летом формируется братство кемпингов, людей, любящих отдыхать с палатками. Это уникальный, хорошо годами поддерживаемый нашими гостями опыт. Широкие пляжные зоны, которые, несмотря на все шторма, выжили", – поделилась мнением Бабий.Она добавила, что у Крыма большие перспективы, регион остается очень привлекательным для туристов даже зимой, что доказывает активное бронирование мест на новогодние праздники.Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что уровень бронирование мест размещения в Крыму на новогодние праздники уже достиг 38%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – АксеновКрым может стать примером развития автомобильного туризма для всей РоссииСколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг
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крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, общество, людмила бабий, мнения, отдых, отдых в крыму, новости крыма
Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт
Крым ежегодно может принимать до 10 миллионов туристов – эксперт туротрасли
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым.
Крым способен принимать около 10 миллионов туристов в год – для этого в регионе необходимо достроить новые большие отели, организовать парковки и привести в порядок пляжи на Южном берегу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.
По ее словам, курортный сезон-2024 "был однозначно лучше предыдущего".
"Мы вкладываем в это пока одно понятие – увеличение турпотока. От прошлого года, как мы и прогнозировали, – а это было видно уже весной, по активности наших гостей – увеличение произошло около 30%. В прошлом году около 5 миллионов Крым принял. Теперь 6,5 миллионов будет. Это цифры реальные", – сказала Бабий.
При этом истинный потенциал Крыма – это около 10 миллионов, считает она.
"Крым в рекордный 2019 год принял около 10 миллионов туристов. Это наш потенциал, но для его достижения надо улучшить ряд показателей", – считает Бабий.
Основное, по мнению эксперта, – построить новые большие отели с услугой "все включено".
"В Крыму развивается эта сфера, но для того, чтобы отель работал по системе "все включено", надо стартовать хотя бы от 200 номеров. Тогда можно дать адекватную стоимость путевки или туродня. Плюс нужно дополнительное количество персонала, опций. То есть это хорошо работает на больших отелях, которые построят в нашем новом курортном городе между Саками и Евпаторией
", – сказала Бабий.
Кроме того, важно нарастить число парковок в курортных городах, в том числе перехватывающих и улавливающих. Также необходимо вернуть утраченные пляжи, прежде всего на Южном берегу, подчеркнула Бабий.
"С пляжами все прекрасно: они вместят и 10, и 12 миллионов туристов. Но есть проблема потери берега в той же Ялте. Ливадийские пляжи, которые еще до недавнего времени считались лучшими в ялтинском регионе, там не просто нет пользователя, и огромные карты пляжей фактически брошены. У нас открываются и новые набережные, и пляжи. Значит, есть потенциальные инвесторы, которые готовы вложиться в пляжную зону", – прокомментировала Бабий.
Кроме того, отмечает эксперт, в Крыму достаточное количество хорошо оборудованных кемпингов, которые можно оборудовать санузлами и благоустроить за счет предпринимателей.
"У нас огромные пляжные территории на восток от Алушты до Судака, где прекрасно летом формируется братство кемпингов, людей, любящих отдыхать с палатками. Это уникальный, хорошо годами поддерживаемый нашими гостями опыт. Широкие пляжные зоны, которые, несмотря на все шторма, выжили", – поделилась мнением Бабий.
Она добавила, что у Крыма большие перспективы, регион остается очень привлекательным для туристов даже зимой, что доказывает активное бронирование мест на новогодние праздники.
"Предложений много. Это все объекты, которые работали и в предыдущие годы. Никто не накручивает цену, отсюда высокий уровень бронирования. При этом хороший номер, ужин, уютная атмосфера и, конечно, красота крымской природы за окнами – это все будет обеспечено тем, кто приедет к нам на Новый год и Рождество", – заключила эксперт.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что уровень бронирование мест размещения в Крыму на новогодние праздники уже достиг 38%.
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