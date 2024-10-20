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Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт

Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт - РИА Новости Крым, 20.10.2024

Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт

Крым способен принимать около 10 миллионов туристов в год – для этого в регионе необходимо достроить новые большие отели, организовать парковки и привести в... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T07:03

2024-10-20T07:03

2024-10-20T07:03

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Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт Людмила Бабий Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год – эксперт Людмила Бабий audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Крым способен принимать около 10 миллионов туристов в год – для этого в регионе необходимо достроить новые большие отели, организовать парковки и привести в порядок пляжи на Южном берегу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.По ее словам, курортный сезон-2024 "был однозначно лучше предыдущего".При этом истинный потенциал Крыма – это около 10 миллионов, считает она."Крым в рекордный 2019 год принял около 10 миллионов туристов. Это наш потенциал, но для его достижения надо улучшить ряд показателей", – считает Бабий.Основное, по мнению эксперта, – построить новые большие отели с услугой "все включено"."В Крыму развивается эта сфера, но для того, чтобы отель работал по системе "все включено", надо стартовать хотя бы от 200 номеров. Тогда можно дать адекватную стоимость путевки или туродня. Плюс нужно дополнительное количество персонала, опций. То есть это хорошо работает на больших отелях, которые построят в нашем новом курортном городе между Саками и Евпаторией", – сказала Бабий.Кроме того, важно нарастить число парковок в курортных городах, в том числе перехватывающих и улавливающих. Также необходимо вернуть утраченные пляжи, прежде всего на Южном берегу, подчеркнула Бабий.Кроме того, отмечает эксперт, в Крыму достаточное количество хорошо оборудованных кемпингов, которые можно оборудовать санузлами и благоустроить за счет предпринимателей. "У нас огромные пляжные территории на восток от Алушты до Судака, где прекрасно летом формируется братство кемпингов, людей, любящих отдыхать с палатками. Это уникальный, хорошо годами поддерживаемый нашими гостями опыт. Широкие пляжные зоны, которые, несмотря на все шторма, выжили", – поделилась мнением Бабий.Она добавила, что у Крыма большие перспективы, регион остается очень привлекательным для туристов даже зимой, что доказывает активное бронирование мест на новогодние праздники.Ранее министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что уровень бронирование мест размещения в Крыму на новогодние праздники уже достиг 38%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – АксеновКрым может стать примером развития автомобильного туризма для всей РоссииСколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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