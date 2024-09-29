https://crimea.ria.ru/20240929/skolko-stoit-lechenie-v-krymskikh-sanatoriyakh-obzor-tsen-i-uslug-1140690563.html

Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг

Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг - РИА Новости Крым, 29.09.2024

Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг

Бархатный сезон в Крыму – лучшее время для гостей, которые хотят не только поваляться на пляже, но и поправить и укрепить здоровье. В Крыму около 80% здравниц... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T19:51

2024-09-29T19:51

2024-09-29T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Бархатный сезон в Крыму – лучшее время для гостей, которые хотят не только поваляться на пляже, но и поправить и укрепить здоровье. В Крыму около 80% здравниц работают круглогодично, рассказал РИА Новости Крым министр курортов и туризма Крым Сергей Ганзий.Что предлагают и на что следует обратить внимание, покупая путевку – разбираемся в этой статье.Цены в этом году не поднималиС февраля 2022 года ценовую политику крымских здравниц во многом определяют сложности логистики. Из-за того, что в Крым запрещены полеты, многие отказываются ехать на полуостров. А значит, чаще приезжают те, кто привык передвигаться поездом. Этим категориям людей надо предлагать более доступные виды отдыха и лечения с демократичными ценами.По словам министра, это поставило Крым в очень выгодное положение по сравнению с регионами-соседями. Поэтому в 2024 году наблюдался взрывной рост бронирования. Эта тенденция продолжится и в 2025 году – раннее бронирование уже стартовало.При этом большинство санаториев и пансионатов будут работать и зимой – в Крыму из 91 санаторно-курортного комплекса более 70 являются круглогодичными.Что сколько стоитЧтобы проанализировать диапазон цен, мы использовали информацию популярного сайта бронирования. Она не претендует на абсолютную точность, но дает представление о тенденциях.Итак, мы попытались забронировать отдых в разных крымских санаториях в течение недели, со 2 по 9 октября. Минимальная цена, за которую нам предложили оздоровиться в одном из санаториев Евпатории, составила 11 655 рублей. За эту сумму предлагается размещение без медицинских услуг – просто проживание в корпусах советской постройки, пляж и пользование на территории детской и спортивными площадками. Все остальное – за дополнительную плату.Самый дорогой вариант размещения предлагают курортные отели в Ялте – от 189 600 рублей за семь дней. В эту сумму входит размещение, пользование крытым и открытым бассейном, парковка, WI-FI, детская комната, бани и сауны, завтрак по системе "шведский стол". За пользование другой инфраструктурой и лечебные услуги придется доплатить.Ценовой диапазон по крымским городам за размещение в санаториях на "бархатную" неделю будет выглядеть примерно так:* Евпатория – от 11 655 (без лечения) до 68 600* Саки – от 19 600 (без лечения) до 98 700* Севастополь – от 31 122 до 87 570* Ялта – от 14 490 (Гурзуф, без лечения) до 189 600* Алушта – от 25 900 до 147 000* Восточный Крым (Феодосия, Судак, Керчь) – от 12 300 (без лечения) до 86 456.На что обратить внимание, приобретая путевкуПрежде всего – на профиль санатория и объем медицинских услуг, который они предоставляют. Этот выбор лучше всего обсудить с врачом. В случае, если вам полагается бесплатная путевка, необходимо выяснить, какие именно процедуры будут входить в стоимость. Часто бывает так, что бесплатно предоставляют минимальный набор – массажи, кислородная пенка, лечебная физкультура, а за остальное приходится доплачивать. Если вы хотите добиться хорошего результата, то и набор услуг должен быть соответствующим.Следует также понимать, что оптимальный срок реабилитации – от 18 до 21 дня. Как правило, курс лечения в санатории меньше хотя бы 14 дней – это выброшенные на ветер деньги. Из этих двух недель первые два-три дня обычно уходят на акклиматизацию, во время которой лучше не проводить серьезных процедур.На реабилитацию не стоит приезжать в период обострения заболеваний. Иначе с большой долей вероятности врач в санатории не назначит вам то лечение, на которое вы надеялись, и это станет поводом для разочарований. Например, при острых болях категорически нельзя применять грязи.Что может предложить КрымГоворят, в Крыму даже воздух целебный, и это чистая правда. Сочетание морских воздушных масс и фитонцидов, которые выделяют хвойные леса, оказывают благотворное влияние на дыхательную систему человека.Но, пожалуй, самая известная "фишка" Крыма – это грязи, которые добываются из Сакского озера. Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция снабжает ценным ресурсом более двухсот здравниц в Крыму и в других регионах Российской Федерации.В крымских санаториях очень сильная медицинская школа, и во многих внедряются самые современные методы лечения. Это помогает восстановить утраченные нейронные связи, в результате чего люди начинают двигать поврежденными конечностями и даже ходить.Есть такие санатории, где стоимость пребывания одного человека составляет около 20 000 рублей в день, однако не всегда цена соответствует качеству. По его мнению, за эти деньги современный человек хочет получить не только качественные медицинские услуги, но и сервис – хорошую инфраструктуру, развлечения для взрослых и детей, экскурсионную программу. Но во многих санаториях гостей считают не клиентами, а пациентами. При этом во главу угла ставится медицина, а туристического сервиса нет.Согласно последним исследованиям, в России появилась довольно большая категория людей, готовых платить хорошие деньги за свое здоровье. Более того, такие клиенты молодеют: сегодня оздоравливаться в санаториях стремятся не только пенсионеры, но и молодежь. Об этом в ходе круглого стола на IX Медицинской выставке "Здравоохранение. Крым 2024" заявила его участница Татьяна Клименко."В последнем исследовании, которое было проведено в 2022 году, говорится, что сегмент от 25 до 35 лет готов тратить на свое здоровье 15 000 рублей в день дополнительно. Старшее поколение – пока до 10 000", – уточнила она.Такая популярность санаторного лечения среди молодежи связана с тем, что в моду ходит здоровый образ жизни. Молодые люди хотят заниматься спортом, активными видами туризма, SPA-процедурами и профилактикой. Это самая работоспособная категория граждан, которая может позволить себе такой отпуск. Но одновременно она и самая требовательная, и чтобы привлечь эту категорию людей в Крым, надо обеспечить высокий уровень сервиса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли РоссииКак получить бесплатную путевку для льготников на лечение в КрымуВ Евпатории в 2024 году достроят детский реабилитационный центр

https://crimea.ria.ru/20240927/krym-prinyal-61-million-turistov-1140663396.html

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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