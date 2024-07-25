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Как получить бесплатную путевку для льготников на лечение в Крыму - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Как получить бесплатную путевку для льготников на лечение в Крыму
Как получить бесплатную путевку для льготников на лечение в Крыму - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Как получить бесплатную путевку для льготников на лечение в Крыму
Более двух тысяч крымчан с начала 2024 года бесплатно получили путевки в здравницы республики в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T12:01
2024-07-25T12:01
отделение социального фонда россии по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Более двух тысяч крымчан с начала 2024 года бесплатно получили путевки в здравницы республики в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России (СФР) по Республике Крым."Отделение СФР по Республике Крым выдало уже более 2 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение. С начала года региональным отделением уже приобретено 3089 путевок для обеспечения крымчан льготных категорий", - говорится в сообщении.Получить путевку на санаторно-курортное лечение могут те граждане льготных категорий, которые выбрали набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде, а не в денежном выражении. При этом путевка выделяется по назначению врача, при наличии показаний и отсутствии противопоказаний к лечению.Кроме того, бесплатными путевками могут быть обеспечены сопровождающие лица некоторых категорий детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.Чтобы получить путевку, следует подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или лично в клиентских службах СФР. Для этого потребуется предоставить оригинал справки из медицинской организации о наличии показаний и отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению по форме 070/у."Проверить свой номер в очереди жители Республики Крым могут на региональной странице сайта СФР в разделе "Гражданам", "Очередь на санаторно-курортное лечение". Для этого потребуется ввести номер СНИЛС", - уточнили в организации.Санаторно-курортное лечение должно продолжаться 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.Бесплатные путевки для отдыха и оздоровления в Крыму получают также дети из Херсонской области. Это стало возможным благодаря масштабной программе организации отдыха детей из Херсонщины, которая действует в рамках соответствующих соглашений.Читайте также на РИА Новости Крым:Оплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнимаСоциальная поддержка в Крыму: какие выплаты положены чернобыльцамНа какие льготы могут рассчитывать пенсионеры
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отделение социального фонда россии по республике крым, общество, соцзащита, крым, здоровье, льгота, новости крыма
Как получить бесплатную путевку для льготников на лечение в Крыму

Бесплатные путевки в санатории Крыма получили уже более двух тысяч крымчан

12:01 25.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукВид на Южный берег Крыма со смотровой площадки в Гаспре
Вид на Южный берег Крыма со смотровой площадки в Гаспре - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Более двух тысяч крымчан с начала 2024 года бесплатно получили путевки в здравницы республики в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
"Отделение СФР по Республике Крым выдало уже более 2 тысяч путевок на санаторно-курортное лечение. С начала года региональным отделением уже приобретено 3089 путевок для обеспечения крымчан льготных категорий", - говорится в сообщении.
Получить путевку на санаторно-курортное лечение могут те граждане льготных категорий, которые выбрали набор социальных услуг (НСУ) в натуральном виде, а не в денежном выражении. При этом путевка выделяется по назначению врача, при наличии показаний и отсутствии противопоказаний к лечению.
"Профиль санатория определяется врачом. Если получатель НСУ выбрал предоставление в натуральном виде услуги по проезду к месту лечения и обратно, то и дорога до санатория будет для него бесплатной", - уточняют в крымском отделении фонда.
Кроме того, бесплатными путевками могут быть обеспечены сопровождающие лица некоторых категорий детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.
Чтобы получить путевку, следует подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или лично в клиентских службах СФР. Для этого потребуется предоставить оригинал справки из медицинской организации о наличии показаний и отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению по форме 070/у.
"Проверить свой номер в очереди жители Республики Крым могут на региональной странице сайта СФР в разделе "Гражданам", "Очередь на санаторно-курортное лечение". Для этого потребуется ввести номер СНИЛС", - уточнили в организации.
Санаторно-курортное лечение должно продолжаться 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, для граждан с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.
Бесплатные путевки для отдыха и оздоровления в Крыму получают также дети из Херсонской области. Это стало возможным благодаря масштабной программе организации отдыха детей из Херсонщины, которая действует в рамках соответствующих соглашений.
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