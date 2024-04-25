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Социальная поддержка в Крыму: какие выплаты положены чернобыльцам - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Социальная поддержка в Крыму: какие выплаты положены чернобыльцам
Социальная поддержка в Крыму: какие выплаты положены чернобыльцам - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Социальная поддержка в Крыму: какие выплаты положены чернобыльцам
В Крыму почти 2,5 тысячи жителей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получают пенсии и социальные выплаты, а также льготное лечение. Об этом РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T11:48
2024-04-25T11:48
социальный фонд крыма
соцзащита
авария на чернобыльской атомной станции
крым
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Крыму почти 2,5 тысячи жителей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получают пенсии и социальные выплаты, а также льготное лечение. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России."В настоящий момент в Республике Крым проживают 2 415 человек, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Среди них — ликвидаторы, люди, эвакуированные в 1986 году из зоны отчуждения, а также граждане из числа детей, родившихся после радиоактивного облучения одного из родителей", - говорится в сообщении.В Соцфонде напомнили, что все они имеют право на ежемесячную денежную выплату, а также набор социальных услуг, включающий лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту лечения. Чернобыльцы, у кого установлена инвалидность, получают одновременно две ежемесячных денежных выплаты — по закону о соцзащите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и по закону о социальной защите инвалидов.Также чернобыльцы получают ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров, ежегодную компенсацию за вред, нанесенный здоровью, и ряд других пособий.С заявлением на предоставление мер соцподдержки и пенсионное обеспечение можно обратиться лично в клиентские службы Отделения СФР по Республике Крым, в МФЦ или оформить на портале Госуслуг.
https://crimea.ria.ru/20240409/v-krymu-prababushkam-i-pradedushkam-uvelichat-doplatu-k-pensii---uslovie-1136391068.html
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социальный фонд крыма, соцзащита, авария на чернобыльской атомной станции, крым, общество, новости крыма
Социальная поддержка в Крыму: какие выплаты положены чернобыльцам

В Крыму чернобыльцам полагаются социальные выплаты и льготы - Соцфонд

11:48 25.04.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ России изменится порядок начисления соцвыплат
В России изменится порядок начисления соцвыплат - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. В Крыму почти 2,5 тысячи жителей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получают пенсии и социальные выплаты, а также льготное лечение. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.
"В настоящий момент в Республике Крым проживают 2 415 человек, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Среди них — ликвидаторы, люди, эвакуированные в 1986 году из зоны отчуждения, а также граждане из числа детей, родившихся после радиоактивного облучения одного из родителей", - говорится в сообщении.
В Соцфонде напомнили, что все они имеют право на ежемесячную денежную выплату, а также набор социальных услуг, включающий лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту лечения.
Чернобыльцы, у кого установлена инвалидность, получают одновременно две ежемесячных денежных выплаты — по закону о соцзащите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и по закону о социальной защите инвалидов.
"Граждане с инвалидностью вследствие чернобыльской катастрофы, приравненные по пенсионному обеспечению к инвалидам вследствие военной травмы, имеют право на установление двух пенсий одновременно — государственной по инвалидности и страховой по старости. Две пенсии Отделение СФР по Республике Крым выплачивает 127 жителям полуострова", - уточнили в фонде.
Также чернобыльцы получают ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров, ежегодную компенсацию за вред, нанесенный здоровью, и ряд других пособий.
С заявлением на предоставление мер соцподдержки и пенсионное обеспечение можно обратиться лично в клиентские службы Отделения СФР по Республике Крым, в МФЦ или оформить на портале Госуслуг.
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