https://crimea.ria.ru/20240624/na-kakie-lgoty-mogut-rasschityvat-pensionery-1138297432.html

На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры

На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры - РИА Новости Крым, 24.06.2024

На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры

Российским пенсионерам положен налоговый вычет на покупку жилья, доплата к пенсии до размера прожиточного минимума, послабления по оплате транспортного и... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T09:22

2024-06-24T09:22

2024-06-24T09:22

фонд социального и пенсионного страхования

изменения в пенсионном законодательстве россии

пенсия

пенсионный фонд рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Российским пенсионерам положен налоговый вычет на покупку жилья, доплата к пенсии до размера прожиточного минимума, послабления по оплате транспортного и земельного налога и отдельные региональные меры поддержки, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.Она также напомнила, что с 1 января этого года пенсионеры освобождены от налога на имущество – квартиру, комнату, дом, гараж, земельный участок с хозяйственной постройкой площадью до 50 квадратных метров - по одному объекту недвижимости определенного вида."Защиту от бедности обеспечивает действующая с 2010 года социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, они могут обратиться за получением субсидии на оплату ЖКУ в случае, если эти расходы превышают долю допустимых", – уточнила эксперт.По ее словам, неработающие пенсионеры старше 70 лет сегодня получают компенсацию взносов на капитальный ремонт в 50%, а от 80 лет освобождаются от его оплаты полностью. С 1 июля 2024 года для пенсионеров будут отменены банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг.

https://crimea.ria.ru/20240610/kogda-v-rossii-vyrastut-pensii-rabotayuschikh-pensionerov-i-mrot-1137999508.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд социального и пенсионного страхования, изменения в пенсионном законодательстве россии, пенсия, пенсионный фонд рф, совет эксперта, новости, общество