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На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры
На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры - РИА Новости Крым, 24.06.2024
На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры
Российским пенсионерам положен налоговый вычет на покупку жилья, доплата к пенсии до размера прожиточного минимума, послабления по оплате транспортного и... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T09:22
2024-06-24T09:22
фонд социального и пенсионного страхования
изменения в пенсионном законодательстве россии
пенсия
пенсионный фонд рф
совет эксперта
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Российским пенсионерам положен налоговый вычет на покупку жилья, доплата к пенсии до размера прожиточного минимума, послабления по оплате транспортного и земельного налога и отдельные региональные меры поддержки, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.Она также напомнила, что с 1 января этого года пенсионеры освобождены от налога на имущество – квартиру, комнату, дом, гараж, земельный участок с хозяйственной постройкой площадью до 50 квадратных метров - по одному объекту недвижимости определенного вида."Защиту от бедности обеспечивает действующая с 2010 года социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, они могут обратиться за получением субсидии на оплату ЖКУ в случае, если эти расходы превышают долю допустимых", – уточнила эксперт.По ее словам, неработающие пенсионеры старше 70 лет сегодня получают компенсацию взносов на капитальный ремонт в 50%, а от 80 лет освобождаются от его оплаты полностью. С 1 июля 2024 года для пенсионеров будут отменены банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг.
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фонд социального и пенсионного страхования, изменения в пенсионном законодательстве россии, пенсия, пенсионный фонд рф, совет эксперта, новости, общество
На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры

Российским пенсионерам положен налоговый вычет на покупку жилья

09:22 24.06.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина держит пенсионное удостоверение и денежные купюры
Женщина держит пенсионное удостоверение и денежные купюры - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Российским пенсионерам положен налоговый вычет на покупку жилья, доплата к пенсии до размера прожиточного минимума, послабления по оплате транспортного и земельного налога и отдельные региональные меры поддержки, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.

"Пенсионеры в России имеют ряд налоговых льгот: налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, а также при покупке земельного участка под строительство жилья, льготу по оплате транспортного налога, налога на имущество и земельного налога", – сказала Цацура.

Она также напомнила, что с 1 января этого года пенсионеры освобождены от налога на имущество – квартиру, комнату, дом, гараж, земельный участок с хозяйственной постройкой площадью до 50 квадратных метров - по одному объекту недвижимости определенного вида.
"Защиту от бедности обеспечивает действующая с 2010 года социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, они могут обратиться за получением субсидии на оплату ЖКУ в случае, если эти расходы превышают долю допустимых", – уточнила эксперт.
По ее словам, неработающие пенсионеры старше 70 лет сегодня получают компенсацию взносов на капитальный ремонт в 50%, а от 80 лет освобождаются от его оплаты полностью. С 1 июля 2024 года для пенсионеров будут отменены банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг.
"В регионах, а также на местном уровне, действуют свои льготы и выплаты. Как правило, это льготы по оплате проезда на общественном транспорте, путевки в санатории, услуги социальных работников, оплата протезирования зубов и прочие. Дополнительные льготы пенсионерам связаны с наличием статуса ветерана труда. Некоторым категориям пенсионеров предоставляются бесплатные медикаменты", – добавила Цацура.
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Фонд социального и пенсионного страхованияИзменения в пенсионном законодательстве РоссииПенсияПенсионный фонд РФСовет экспертаНовостиОбщество
 
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