https://crimea.ria.ru/20240717/oplatit-postuplenie-v-vuz-matkapitalom-missiya-vypolnima-1138918588.html

Оплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнима

Оплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнима - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Оплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнима

В Крыму почти три тысячи семей использовали средства материнского капитала на оплату образования детей. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T08:19

2024-07-17T08:19

2024-07-17T08:19

материнский капитал

крым

образование в россии

высшее образование

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму почти три тысячи семей использовали средства материнского капитала на оплату образования детей. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Средства можно направить на обучение любого из детей, напоминают в СФР. При этом младшему ребенку, благодаря которому семья получает право на маткапитал, должно быть не менее трех лет, а старшему – не более 25-ти."Исключение – дошкольное образование, в этом случае можно распорядиться средствами на образование, не дожидаясь трехлетия ребенка", – уточнили в ведомстве.В этом году на обучение детей из средств материнского капитала было перечислено более 300 миллионов рублей. Родители могут оплатить услуги как индивидуального предпринимателя, который имеет лицензию на образовательную деятельность, так и направить средства маткапитала на обучение ребенка в вузе, колледже или техникуме. Этими деньгами также можно заплатить за проживание в общежитии и оплатить дошкольное образование.Заявление владелец сертификата может подать на портале Госуслуг, через МФЦ или лично в клиентской службе регионального Отделения Социального фонда России.При поступлении абитуриента на коммерческое обучение в вуз обязательно нужно прописать название вуза и направления, которые выбрал поступающий, а также сумму, подлежащую перечислению из средств маткапитала. В случае, если ребенок в последующем перевелся на бюджет, выделенные деньги вернутся владельцу сертификата.Читайте также на РИА Новости Крым:Работающим семьям с детьми будут доплачивать - Путин подписал законСертификат на маткапитал не пришел на Госуслуги: что делатьНа что можно потратить маткапитал: пять направлений

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, крым, образование в россии, высшее образование, общество