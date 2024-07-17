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Оплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнима - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Оплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнима
Оплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнима - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Оплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнима
В Крыму почти три тысячи семей использовали средства материнского капитала на оплату образования детей. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T08:19
2024-07-17T08:19
материнский капитал
крым
образование в россии
высшее образование
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму почти три тысячи семей использовали средства материнского капитала на оплату образования детей. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Средства можно направить на обучение любого из детей, напоминают в СФР. При этом младшему ребенку, благодаря которому семья получает право на маткапитал, должно быть не менее трех лет, а старшему – не более 25-ти."Исключение – дошкольное образование, в этом случае можно распорядиться средствами на образование, не дожидаясь трехлетия ребенка", – уточнили в ведомстве.В этом году на обучение детей из средств материнского капитала было перечислено более 300 миллионов рублей. Родители могут оплатить услуги как индивидуального предпринимателя, который имеет лицензию на образовательную деятельность, так и направить средства маткапитала на обучение ребенка в вузе, колледже или техникуме. Этими деньгами также можно заплатить за проживание в общежитии и оплатить дошкольное образование.Заявление владелец сертификата может подать на портале Госуслуг, через МФЦ или лично в клиентской службе регионального Отделения Социального фонда России.При поступлении абитуриента на коммерческое обучение в вуз обязательно нужно прописать название вуза и направления, которые выбрал поступающий, а также сумму, подлежащую перечислению из средств маткапитала. В случае, если ребенок в последующем перевелся на бюджет, выделенные деньги вернутся владельцу сертификата.Читайте также на РИА Новости Крым:Работающим семьям с детьми будут доплачивать - Путин подписал законСертификат на маткапитал не пришел на Госуслуги: что делатьНа что можно потратить маткапитал: пять направлений
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материнский капитал, крым, образование в россии, высшее образование, общество
Оплатить поступление в вуз маткапиталом: миссия выполнима

На какие образовательные услуги можно потратить материнский капитал

08:19 17.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОбучение студентов в Бауманском университете
Обучение студентов в Бауманском университете - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. В Крыму почти три тысячи семей использовали средства материнского капитала на оплату образования детей. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
"Образовательные услуги можно оплатить средствами сертификата на материнский (семейный) капитал. С начала 2024 года этим направлением воспользовались 2 975 крымских семей", – сказано в сообщении.
Средства можно направить на обучение любого из детей, напоминают в СФР. При этом младшему ребенку, благодаря которому семья получает право на маткапитал, должно быть не менее трех лет, а старшему – не более 25-ти.
"Исключение дошкольное образование, в этом случае можно распорядиться средствами на образование, не дожидаясь трехлетия ребенка", уточнили в ведомстве.
В этом году на обучение детей из средств материнского капитала было перечислено более 300 миллионов рублей. Родители могут оплатить услуги как индивидуального предпринимателя, который имеет лицензию на образовательную деятельность, так и направить средства маткапитала на обучение ребенка в вузе, колледже или техникуме. Этими деньгами также можно заплатить за проживание в общежитии и оплатить дошкольное образование.
"Образовательная организация должна находиться на территории нашей страны и иметь лицензию. Возраст ребенка на начало обучения не должен превышать 25 лет", – уточнили в ведомстве.
Заявление владелец сертификата может подать на портале Госуслуг, через МФЦ или лично в клиентской службе регионального Отделения Социального фонда России.
При поступлении абитуриента на коммерческое обучение в вуз обязательно нужно прописать название вуза и направления, которые выбрал поступающий, а также сумму, подлежащую перечислению из средств маткапитала. В случае, если ребенок в последующем перевелся на бюджет, выделенные деньги вернутся владельцу сертификата.
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