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Работающим семьям с детьми будут доплачивать - Путин подписал закон

Работающим семьям с детьми будут доплачивать - Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Работающим семьям с детьми будут доплачивать - Путин подписал закон

Семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума,... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T15:01

2024-07-13T15:01

2024-07-13T15:01

новости

владимир путин (политик)

закон и право

семья

пособия и выплаты

фонд социального и пенсионного страхования

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Соответствующий закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.Законом установлены основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), у которых от двух детей и более.Семейная выплата может быть предоставлена гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе, где проживает семья.Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года.Заявление о назначении выплаты можно подать в территориальный орган Соцфонда РФ с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ. Выплата приходит каждому из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов.Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговую базу для расчетов выплаты сформируют уже в следующем году.Ранее также сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школуНазван размер материнского капитала после индексацииПутин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), закон и право, семья, пособия и выплаты, фонд социального и пенсионного страхования, общество