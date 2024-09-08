https://crimea.ria.ru/20240908/malopodvizhnyy-kholodnyy-front-nad-krymom-pogoda-v-voskresene-1139719177.html

Малоподвижный холодный фронт над Крымом: погода в воскресенье

Малоподвижный холодный фронт над Крымом: погода в воскресенье - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Малоподвижный холодный фронт над Крымом: погода в воскресенье

В воскресенье погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона, зоной малоподвижного холодного фронта с волнами. Местами пройдут кратковременные... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T00:01

2024-09-08T00:01

2024-09-08T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона, зоной малоподвижного холодного фронта с волнами. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24...+26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +24...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240907/poezdki-na-poezde-na-yug-rossii-sokratyatsya-do-16-chasov-1140193431.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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