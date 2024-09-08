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Малоподвижный холодный фронт над Крымом: погода в воскресенье - РИА Новости Крым, 08.09.2024
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Малоподвижный холодный фронт над Крымом: погода в воскресенье
Малоподвижный холодный фронт над Крымом: погода в воскресенье - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Малоподвижный холодный фронт над Крымом: погода в воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона, зоной малоподвижного холодного фронта с волнами. Местами пройдут кратковременные... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T00:01
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крымская погода
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севастополь
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алушта
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона, зоной малоподвижного холодного фронта с волнами. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24...+26.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +24...+26.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240907/poezdki-na-poezde-na-yug-rossii-sokratyatsya-do-16-chasov-1140193431.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Малоподвижный холодный фронт над Крымом: погода в воскресенье

В Крыму в воскресенье местами пройдут кратковременные дожди и грозы

00:01 08.09.2024
 
© РИА Новости КрымГроза в Симферополе
Гроза в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться южной периферией антициклона, зоной малоподвижного холодного фронта с волнами. Местами пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. В Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в степных и предгорных районах сильный. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, на побережье до +22, днем +22…+27 градусов, в горах +16…+21", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24...+26.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью и днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +20...+22 градуса, днем +24...+26.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Поезд на Черноморском побережье
Вчера, 09:35
Поездки на поезде на юг России сократятся до 16 часов
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Малоподвижный холодный фронт над Крымом: погода в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 8 сентября
23:20Жуткое ДТП в Крыму – в загоревшемся авто погибли ребенок и двое взрослых
21:31Главное за день: 7 сентября
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20:41ВСУ начали применять дроны с термитной смесью по технологии нацистов
20:32Украинские лекарства можно использовать только в новых регионах РФ
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