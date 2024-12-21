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Мазут в Черном море: из Севастополя в Анапу отправился экодесант - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Мазут в Черном море: из Севастополя в Анапу отправился экодесант
Мазут в Черном море: из Севастополя в Анапу отправился экодесант - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Мазут в Черном море: из Севастополя в Анапу отправился экодесант
20 волонтеров отправились из Севастополя в Анапу для ликвидации последствий выбросам мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T17:08
2024-12-21T17:11
севастополь
михаил развожаев
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общество
разлив мазута
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разлив нефтепродуктов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. 20 волонтеров отправились из Севастополя в Анапу для ликвидации последствий выбросам мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он добавил, что севастопольцы приступят к работам в воскресенье и пробудут на Кубани неделю. Крушение танкеров в Керченском проливе15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны.Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры "Волгонефть", и обработали сорбентом более 5 тысяч "квадратов" акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута обнаружены в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В очистке берега и акватории задействованы 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выброс мазута в Керчи – подробности от властейГеограф оценил риски попадания мазута на Южный берег КрымаСколько мазута утекло в море после крушения танкеров – ответ Минприроды
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севастополь, михаил развожаев, волонтеры, волонтеры крыма, общество, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, анапа, черное море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости крыма
Мазут в Черном море: из Севастополя в Анапу отправился экодесант

Из Севастополя в Анапу отправились волонтеры для расчистки пляжей от мазута – Развожаев

17:08 21.12.2024 (обновлено: 17:11 21.12.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевИз Севастополя в Анапу отправились волонтеры для ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе
Из Севастополя в Анапу отправились волонтеры для ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. 20 волонтеров отправились из Севастополя в Анапу для ликвидации последствий выбросам мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сегодня по моему поручению из Севастополя в Анапу отправился экологический десант: волонтеры будут помогать ликвидировать последствия разлива мазута. Часть волонтеров отправились на помощь в первый же день, как только началась работа экологов. Сегодня мы отправили еще 20 человек", - написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что севастопольцы приступят к работам в воскресенье и пробудут на Кубани неделю.

Крушение танкеров в Керченском проливе

15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.
Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны.
Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры "Волгонефть", и обработали сорбентом более 5 тысяч "квадратов" акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.
21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута обнаружены в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В очистке берега и акватории задействованы 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.
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СевастопольМихаил РазвожаевВолонтерыВолонтеры КрымаОбществоРазлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовАнапаЧерное мореТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеНовости Крыма
 
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