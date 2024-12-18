https://crimea.ria.ru/20241218/sledkom-predyavil-obvinenie-kapitanam-tankerov-volgoneft-1142737066.html
Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинение
Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинение
Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T21:25
2024-12-18T21:25
2024-12-18T22:10
танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
новости
крым
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_bf3754c94fdcad3279a3ce3c098dece9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших гибель члена экипажа. Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, оба фигуранта задержаны.15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения."Капитаны обоих судов задержаны следствием, они допрошены в качестве обвиняемых. Проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту следования судов, изъята имеющая значение для следствия документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза", - сказано в сообщении ведомства.Уточняется, что проведение осмотра места крушения судов, а также извлечение обломков для технической и экологической судебных экспертиз проведут после улучшения погодных условий.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Сейчас следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения. Расследование на контроле в центральном аппарате Следкома России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выход в море речных танкеров в Крыму предложили ограничить законодательноСтратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в КабминеДельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливе
крым
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_20:0:1711:1268_1920x0_80_0_0_c3ddde9020a213a57fd0380442ca985b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости, крым, керченский пролив
Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинение
Капитанам потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" предъявлено обвинение - СК
21:25 18.12.2024 (обновлено: 22:10 18.12.2024)