https://crimea.ria.ru/20241218/sledkom-predyavil-obvinenie-kapitanam-tankerov-volgoneft-1142737066.html

Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинение

Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинение

Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T21:25

2024-12-18T21:25

2024-12-18T22:10

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших гибель члена экипажа. Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, оба фигуранта задержаны.15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения."Капитаны обоих судов задержаны следствием, они допрошены в качестве обвиняемых. Проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту следования судов, изъята имеющая значение для следствия документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза", - сказано в сообщении ведомства.Уточняется, что проведение осмотра места крушения судов, а также извлечение обломков для технической и экологической судебных экспертиз проведут после улучшения погодных условий.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>Сейчас следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения. Расследование на контроле в центральном аппарате Следкома России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выход в море речных танкеров в Крыму предложили ограничить законодательноСтратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в КабминеДельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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