Рейтинг@Mail.ru
Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241218/sledkom-predyavil-obvinenie-kapitanam-tankerov-volgoneft-1142737066.html
Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинение
Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинение
Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T21:25
2024-12-18T22:10
танкер
танкер "волгонефть-212"
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
новости
крым
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_bf3754c94fdcad3279a3ce3c098dece9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших гибель члена экипажа. Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, оба фигуранта задержаны.15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения."Капитаны обоих судов задержаны следствием, они допрошены в качестве обвиняемых. Проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту следования судов, изъята имеющая значение для следствия документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза", - сказано в сообщении ведомства.Уточняется, что проведение осмотра места крушения судов, а также извлечение обломков для технической и экологической судебных экспертиз проведут после улучшения погодных условий.Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке &gt;&gt;Сейчас следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения. Расследование на контроле в центральном аппарате Следкома России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выход в море речных танкеров в Крыму предложили ограничить законодательноСтратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в КабминеДельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливе
крым
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_20:0:1711:1268_1920x0_80_0_0_c3ddde9020a213a57fd0380442ca985b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
танкер, танкер "волгонефть-212", танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, новости, крым, керченский пролив
Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинение

Капитанам потерпевших крушение танкеров "Волгонефть" предъявлено обвинение - СК

21:25 18.12.2024 (обновлено: 22:10 18.12.2024)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Двум капитанам танкеров "Волгонефть", потерпевших крушение в Керченском проливе, предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекших гибель члена экипажа. Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, оба фигуранта задержаны.
15 декабря в условиях штормовой погоды в акватории Керченского пролива потерпели кораблекрушение морские суда "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". Танкеры получили существенные повреждения и затонули, допущен разлив мазута в акваторию Черного моря. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.
"Капитаны обоих судов задержаны следствием, они допрошены в качестве обвиняемых. Проведены допросы свидетелей, обыски по маршруту следования судов, изъята имеющая значение для следствия документация. Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении членов экипажа судна, а также судоводительская судебная экспертиза", - сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что проведение осмотра места крушения судов, а также извлечение обломков для технической и экологической судебных экспертиз проведут после улучшения погодных условий.
Все о ситуации с терпящими бедствие танкерами в Керченском проливе читайте по ссылке >>
Сейчас следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения. Расследование на контроле в центральном аппарате Следкома России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выход в море речных танкеров в Крыму предложили ограничить законодательно
Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине
Дельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливе
 
ТанкерТанкер "Волгонефть-212"Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаНовостиКрымКерченский пролив
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:55Заявления главы Крыма и режим ЧС в Сочи: главное за день
22:47Погибли в ожесточенных боях: в Севастополе простились с героями СВО
22:40Рейд в Севастополе открыли
22:16Детям из крымских сел проведут экскурсию по Южному берегу
22:01Трое детей и 14 взрослых ранены при столкновении поездов под Мурманском
21:53В Севастополе закрыли рейд
21:36В Севастополе ВАЗ не пропустил скорую на перекрестке
21:25Капитанам танкеров "Волгонефть" предъявили обвинение
21:10Столкновение поездов под Мурманском – ситуация к этому часу
20:50Пожар в Сергиевом Посаде потушили
20:37Выход в море речных танкеров в Крыму предложили ограничить законодательно
20:35Разлив мазута в Керченском проливе вдвое превысил объем ЧП в 2007 году
20:31Столкновение поездов сегодня: одна из пострадавших скончалась в скорой
20:14Пожар в Троице-Сергиевой лавре – что известно
19:40В Севастополе могут отключать мобильный интернет днем
19:23Женщина подожгла банкомат в Краснодаре по заданию аферистов
19:01Ребенок пострадал при столкновении поездов в Мурманской области
18:46"Воспитали" силой: в Севастополе мужчины забили до смерти сводного брата
18:34Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине
18:27Запад провоцирует Россию на ядерный конфликт – МИД
Лента новостейМолния