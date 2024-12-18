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Заявления главы Крыма и режим ЧС в Сочи: главное за день

Заявления главы Крыма и режим ЧС в Сочи: главное за день - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Заявления главы Крыма и режим ЧС в Сочи: главное за день

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, стоит ли ждать засухи в республике, а также оценил безопасность полуострова. В Мурманской области столкнулись... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T22:55

2024-12-18T22:55

2024-12-18T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, стоит ли ждать засухи в республике, а также оценил безопасность полуострова. В Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего 14 человек пострадали, одна женщина скончалась. В Сочи ввели локальный режим ЧС из-за последствий оползня. В Анапе продолжается работа по очистке пляжей от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. В Крыму в 2025 году могут повысить цены на проезд в общественном транспорте до 35 рублей наличными и 30 рублей безналичной оплатой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Главные заявления Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуострову не грозит засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала, и запасов воды в регионе, даже при отсутствии осадков, хватит на полтора-два года. По его словам, общий объем заполнения водохранилищ Крыма на сегодняшний день составляет почти 150 миллионов кубометров.Глава республики также заявил, что безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года. Он напомнил, что Крым всегда находился в центре внимания противника. При этом подчеркнул, что, несмотря на это, стабильность достигнута благодаря мерам на упреждение, которые были приняты еще в 2022 году. Также глава отметил, что в Крыму правоохранительные органы своевременно выявляют агентов украинских спецслужб и так называемых "ждунов", силовикам в этом помогают обычные крымчане.Аксенов также рассказал об укомплектованности медицинским персоналом государственных медучреждений Крыма, в том числе врачами, средними и младшими медработниками - от 92 до 96%. При этом, он отметил, что есть дефицит по некоторым специальностям – не хватает терапевтов, врачей скорой помощи, психиатров.Также глава республики сообщил, что стоимость топлива в Крыму расти не будет, отметив, что республиканские власти совместно с федеральным правительством прорабатывают вопрос стабилизации цен. По его словам, в ближайшее время будут изменены сроки доставки топлива в Крым и места загрузки, что позволит установить стоимость примерно на уровне Краснодарского края.Столкновение поездов в Мурманской областиВ среду вечером произошло столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области. В результате столкновения пострадали 14 человек, трое в тяжелом состоянии, среди раненых есть как минимум один ребенок. Одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу. Пострадавшие при столкновении поездов пассажиры получат денежные выплаты от 500 тысяч до миллиона рублей, остальным вернут стоимость билетов, сообщили в РЖД.Режим ЧС в СочиВ результате аномальных осадков в Хостинском и Адлерском районах Сочи сошли оползни и повредили дорожную инфраструктуру. В связи с этим мэр Сочи Андрей Прошунин принял решение ввести в городе локальный режим ЧС. Он будет действовать в населенных пунктах Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов. Уточняется, что в одном из сел разрушен участок улицы, в отрезанных домах проживают около 120 человек. Еще в одном селе оползнем частично повреждены четыре строения и участок дороги, а также газопровод.Спасение пляжей АнапыВ правительстве России сообщили, что нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона. Работы по ликвидации распространения нефтепродуктов продолжаются на береговом участке на протяжении 25–30 километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. К работам по очистке пляжей Анапы привлечены более четырех тысяч добровольцев. С центрального пляжа Витязево вывезли около 300 тонн нефтепродуктов и пораженного песка, работы продолжаются. По данным мэрии Анапы, на сегодняшний момент участок береговой полосы, протяженностью около километра практически очищен, идет работа по зачистке мелких вкраплений мазута.Повышение цен на транспорт в КрымуОбщественная палата Крыма одобрила инициативу Ассоциации автомобильных перевозчиков региона об индексации тарифов на проезд в городском, пригородном и междугородном общественном транспорте. В случае повышения тарифов проезд в городском транспорте обойдется крымчанам в 30 рублей при оплате картой и 35 рублей при расчете наличными. По словам главы Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, индексация тарифов на проезд является вынужденным решением, обусловленным рядом факторов, в первую очередь ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти, а также необходимостью увеличить зарплаты водителей, механиков и других специалистов. Отмечается, что вопрос индексации тарифов далее будет рассмотрен правительством республики.

https://crimea.ria.ru/20241218/intervyu-ilkhama-alieva-dmitriyu-kiselevu--glavnye-zayavleniya-1142720796.html

https://crimea.ria.ru/20241218/pozhar-v-sergievom-posade-v-moskve--chto-izvestno-1142735235.html

https://crimea.ria.ru/20241218/razliv-mazuta-v-kerchenskom-prolive-vdvoe-prevysil-obem-chp-v-2007-godu-1142735669.html

https://crimea.ria.ru/20241218/sledkom-predyavil-obvinenie-kapitanam-tankerov-volgoneft-1142737066.html

https://crimea.ria.ru/20241218/v-sevastopole-vaz-ne-propustil-skoruyu-na-perekrestke-1142737256.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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