Заявления главы Крыма и режим ЧС в Сочи: главное за день
Заявления главы Крыма и локальный режим ЧС в Сочи - главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, стоит ли ждать засухи в республике, а также оценил безопасность полуострова. В Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего 14 человек пострадали, одна женщина скончалась. В Сочи ввели локальный режим ЧС из-за последствий оползня. В Анапе продолжается работа по очистке пляжей от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. В Крыму в 2025 году могут повысить цены на проезд в общественном транспорте до 35 рублей наличными и 30 рублей безналичной оплатой.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Главные заявления Сергея Аксенова
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуострову не грозит засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала, и запасов воды в регионе, даже при отсутствии осадков, хватит на полтора-два года. По его словам, общий объем заполнения водохранилищ Крыма на сегодняшний день составляет почти 150 миллионов кубометров.
Глава республики также заявил, что безопасность Крыма и его жителей полностью обеспечена, а стабильность в республике является главным достижением уходящего года. Он напомнил, что Крым всегда находился в центре внимания противника. При этом подчеркнул, что, несмотря на это, стабильность достигнута благодаря мерам на упреждение, которые были приняты еще в 2022 году. Также глава отметил, что в Крыму правоохранительные органы своевременно выявляют агентов украинских спецслужб и так называемых "ждунов", силовикам в этом помогают обычные крымчане.
Аксенов также рассказал об укомплектованности медицинским персоналом государственных медучреждений Крыма, в том числе врачами, средними и младшими медработниками - от 92 до 96%. При этом, он отметил, что есть дефицит по некоторым специальностям – не хватает терапевтов, врачей скорой помощи, психиатров.
Также глава республики сообщил, что стоимость топлива в Крыму расти не будет, отметив, что республиканские власти совместно с федеральным правительством прорабатывают вопрос стабилизации цен. По его словам, в ближайшее время будут изменены сроки доставки топлива в Крым и места загрузки, что позволит установить стоимость примерно на уровне Краснодарского края.
Столкновение поездов в Мурманской области
В среду вечером произошло столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области. В результате столкновения пострадали 14 человек, трое в тяжелом состоянии, среди раненых есть как минимум один ребенок. Одна из пострадавших скончалась по дороге в больницу. Пострадавшие при столкновении поездов пассажиры получат денежные выплаты от 500 тысяч до миллиона рублей, остальным вернут стоимость билетов, сообщили в РЖД.
Режим ЧС в Сочи
В результате аномальных осадков в Хостинском и Адлерском районах Сочи сошли оползни и повредили дорожную инфраструктуру. В связи с этим мэр Сочи Андрей Прошунин принял решение ввести в городе локальный режим ЧС. Он будет действовать в населенных пунктах Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов. Уточняется, что в одном из сел разрушен участок улицы, в отрезанных домах проживают около 120 человек. Еще в одном селе оползнем частично повреждены четыре строения и участок дороги, а также газопровод.
Спасение пляжей Анапы
В правительстве России сообщили, что нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона. Работы по ликвидации распространения нефтепродуктов продолжаются на береговом участке на протяжении 25–30 километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. К работам по очистке пляжей Анапы привлечены более четырех тысяч добровольцев. С центрального пляжа Витязево вывезли около 300 тонн нефтепродуктов и пораженного песка, работы продолжаются. По данным мэрии Анапы, на сегодняшний момент участок береговой полосы, протяженностью около километра практически очищен, идет работа по зачистке мелких вкраплений мазута.
Повышение цен на транспорт в Крыму
Общественная палата Крыма одобрила инициативу Ассоциации автомобильных перевозчиков региона об индексации тарифов на проезд в городском, пригородном и междугородном общественном транспорте. В случае повышения тарифов проезд в городском транспорте обойдется крымчанам в 30 рублей при оплате картой и 35 рублей при расчете наличными.
По словам главы Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, индексация тарифов на проезд является вынужденным решением, обусловленным рядом факторов, в первую очередь ростом цен на горюче-смазочные материалы и запчасти, а также необходимостью увеличить зарплаты водителей, механиков и других специалистов. Отмечается, что вопрос индексации тарифов далее будет рассмотрен правительством республики.