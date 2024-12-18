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В Сочи ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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В Сочи ввели режим ЧС
В Сочи ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 18.12.2024
В Сочи ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Сочи из-за непогоды и оползней. Соответствующее решение принял глава города Андрей Прошунин, сообщает пресс-служба городской РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T17:42
2024-12-18T18:17
сочи
режим чс
погода
кубань
краснодарский край
новости
стихия
оползень
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Сочи из-за непогоды и оползней. Соответствующее решение принял глава города Андрей Прошунин, сообщает пресс-служба городской администрации.Отмечается, что локальный режим ЧС действует в населенных пунктах Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов.В администрации отметили, что в Хостинском районе на оползневых участках дорог работает 16 единиц техники. Кроме того, ликвидирован оползень на дороге в село Измайловка, а также открыт проезд в село Богушовка.В Калиновом Озере на двух оползневых участках работает пять единиц техники, движение по одной полосе планируется открыть до конца дня. По словам мэра, мониторинговые группы уже приступили к оценке ущерба, нанесенного инфраструктуре стихией. Для горожан, имущество которых пострадало от ливней и оползней, запустили горячую линию.Ранее в администрации сообщали, что в результате аномальных осадков в Хостинском и Адлерском районах Сочи сошли оползни и повредили дорожную инфраструктуру.На Кубань обрушилось аномальное количество осадков, в Сочи зафиксировано превышение месячной нормы. Сильные дожди стали причиной временного закрытия участка федеральной трассы Джубга – Сочи. В Адлерском районе Сочи река Херота вышла из берегов, зафиксированы подтопления придомовых территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный шторм с холодным ветром обрушится на КрымСамый мощный за 90 лет циклон обрушился на остров Майотта"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сочи, режим чс, погода, кубань, краснодарский край, новости, стихия, оползень
В Сочи ввели режим ЧС

В трех районах Сочи ввели режим ЧС из-за оползней

17:42 18.12.2024 (обновлено: 18:17 18.12.2024)
 
© Фото: Telegram-канал Сочи официальныйВ Сочи из-за непогоды ввели режим ЧС в трех районах
В Сочи из-за непогоды ввели режим ЧС в трех районах
© Фото: Telegram-канал Сочи официальный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Сочи из-за непогоды и оползней. Соответствующее решение принял глава города Андрей Прошунин, сообщает пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что локальный режим ЧС действует в населенных пунктах Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов.
"В Сергей-Поле разрушен участок улицы Черничной, в отрезанных домах проживают около 120 человек. Для них налажена доставка продуктов и предметов первой необходимости. В Бестужевском оползнем частично повреждены четыре строения и участок дороги, а также газопровод", - отмечается в сообщении.
В администрации отметили, что в Хостинском районе на оползневых участках дорог работает 16 единиц техники. Кроме того, ликвидирован оползень на дороге в село Измайловка, а также открыт проезд в село Богушовка.
В Калиновом Озере на двух оползневых участках работает пять единиц техники, движение по одной полосе планируется открыть до конца дня.
По словам мэра, мониторинговые группы уже приступили к оценке ущерба, нанесенного инфраструктуре стихией. Для горожан, имущество которых пострадало от ливней и оползней, запустили горячую линию.
Ранее в администрации сообщали, что в результате аномальных осадков в Хостинском и Адлерском районах Сочи сошли оползни и повредили дорожную инфраструктуру.
На Кубань обрушилось аномальное количество осадков, в Сочи зафиксировано превышение месячной нормы. Сильные дожди стали причиной временного закрытия участка федеральной трассы Джубга – Сочи. В Адлерском районе Сочи река Херота вышла из берегов, зафиксированы подтопления придомовых территорий.
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