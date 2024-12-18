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В Сочи ввели режим ЧС

В Сочи ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 18.12.2024

В Сочи ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Сочи из-за непогоды и оползней. Соответствующее решение принял глава города Андрей Прошунин, сообщает пресс-служба городской РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T17:42

2024-12-18T17:42

2024-12-18T18:17

сочи

режим чс

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новости

стихия

оползень

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Сочи из-за непогоды и оползней. Соответствующее решение принял глава города Андрей Прошунин, сообщает пресс-служба городской администрации.Отмечается, что локальный режим ЧС действует в населенных пунктах Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов.В администрации отметили, что в Хостинском районе на оползневых участках дорог работает 16 единиц техники. Кроме того, ликвидирован оползень на дороге в село Измайловка, а также открыт проезд в село Богушовка.В Калиновом Озере на двух оползневых участках работает пять единиц техники, движение по одной полосе планируется открыть до конца дня. По словам мэра, мониторинговые группы уже приступили к оценке ущерба, нанесенного инфраструктуре стихией. Для горожан, имущество которых пострадало от ливней и оползней, запустили горячую линию.Ранее в администрации сообщали, что в результате аномальных осадков в Хостинском и Адлерском районах Сочи сошли оползни и повредили дорожную инфраструктуру.На Кубань обрушилось аномальное количество осадков, в Сочи зафиксировано превышение месячной нормы. Сильные дожди стали причиной временного закрытия участка федеральной трассы Джубга – Сочи. В Адлерском районе Сочи река Херота вышла из берегов, зафиксированы подтопления придомовых территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощный шторм с холодным ветром обрушится на КрымСамый мощный за 90 лет циклон обрушился на остров Майотта"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит

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кубань

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, режим чс, погода, кубань, краснодарский край, новости, стихия, оползень