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Крупные оползни повредили дорожную инфраструктуру в двух районах Сочи
Крупные оползни повредили дорожную инфраструктуру в двух районах Сочи - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Крупные оползни повредили дорожную инфраструктуру в двух районах Сочи
Оползни, сошедшие в результате аномальных осадков, повредили дорожную инфраструктуру в Хостинском и Адлерском районах Сочи. Об этом сообщает администрация... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T11:01
2024-12-18T11:01
2024-12-18T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Оползни, сошедшие в результате аномальных осадков, повредили дорожную инфраструктуру в Хостинском и Адлерском районах Сочи. Об этом сообщает администрация города-курорта.На местах работают спасатели, оперативные службы. Также продолжается заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативного штаба под председательством главы города Андрея Прошунина, уточнили в пресс-службе.Ранее в среду сообщалось, что в Краснодарском крае выпало аномальное количество осадков, в Сочи зафиксировано превышение месячной нормы. Сильные дожди стали причиной временного закрытия участка федеральной трассы Джубга – Сочи. Кроме того, уровень воды в реке Херота сохраняется высоким, река вышла из берегов и затопила близлежащие низины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозитУраганы и засухи в России происходят в два раза чаще - в чем причина
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сочи, оползень, краснодарский край, погода, происшествия, новости
Крупные оползни повредили дорожную инфраструктуру в двух районах Сочи
Крупные оползни повредили дорожную инфраструктуру в Хостинском и Адлерском районах Сочи