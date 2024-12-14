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"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит
"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит - РИА Новости Крым, 14.12.2024
"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит
Верхний слой Черного моря стал на 2 градуса теплее к смене сезонов, что очень опасно из-за рисков возникновения катастрофических атмосферных явлений при... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T10:15
2024-12-14T10:15
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климат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Верхний слой Черного моря стал на 2 градуса теплее к смене сезонов, что очень опасно из-за рисков возникновения катастрофических атмосферных явлений при наступлении циклонов. Об этом РИА Новости заявил руководитель Лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии им. Ширшова РАН, доктор физико-математических наук Андрей Зацепин.По его словам, в 2024 году июль был очень жарким, и даже осенью теплая погода, не свойственная для этого периода года, долго сохранялась. Из-за этого верхний слой Черного моря стал примерно на 1-2 градуса теплее.Риски катастрофических атмосферных явлений, которые уже имеют место из-за глобального потепления, появляются в связи с контрастом температур, пояснил он."Когда холодный воздух поступает с севера, а над морем – теплый воздух и возникает перепад атмосферного давления, который проявляется в сильном ветре", – уточнил Зацепин.По его мнению, эта проблема будет иметь место все то время, "пока идет процесс потепления климата". А значит, "шторм века", который Крым пережил в 2023 году, был далеко не последним, считает он."Все чаще и чаще будут такие катастрофические атмосферные явления, как в прошлом году, 27-28 ноября, когда ветер разогнал гигантские волны, которые уничтожили нашу автоматизированную станцию наблюдений, располагавшуюся на глубине 25 метров вблизи Геленджика", – предупредил ученый.Ранее, в июле, вода в Черном море у берегов Сочи, а также Туапсе и Ейска прогрелась до 28 градусов. Это событие научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал это "редчайшим".Также Вильфанд заявлял, что 2024 год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений, отметив, что среднеглобальная температура по всей поверхности земного шара была рекордно высокой.По словам эксперта, причиной потепления климата сегодня является не столько тихоокеанское явление Эль-Ниньо, сколько рекордное увеличение концентрации парниковых газов. 26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм.Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также приморских поселках В некоторых населенных пунктах до сих пор не восстановили полностью инфраструктуру пляжей и причалов после удара стихии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганы и жара: чем тихоокеанский Эль-Ниньо опасен для Крыма Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима Как в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакам
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новости, черное море, новости крыма, крым, погода в крыму, центр погоды "фобос", погода, климат, глобальное потепление
"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит

Потепление Черного моря грозит катастрофическими штормами – эксперт

10:15 14.12.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоШторм в Ялте
Шторм в Ялте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Верхний слой Черного моря стал на 2 градуса теплее к смене сезонов, что очень опасно из-за рисков возникновения катастрофических атмосферных явлений при наступлении циклонов. Об этом РИА Новости заявил руководитель Лаборатории экспериментальной физики океана Института океанологии им. Ширшова РАН, доктор физико-математических наук Андрей Зацепин.
По его словам, в 2024 году июль был очень жарким, и даже осенью теплая погода, не свойственная для этого периода года, долго сохранялась. Из-за этого верхний слой Черного моря стал примерно на 1-2 градуса теплее.
"И это очень опасная вещь, когда море к смене сезона находится в таком теплом состоянии. Из-за этого атмосферные циклоны, приходящие, как правило, с запада или северо-запада над морем могут усилиться и достичь штормовой силы", – сказал Зацепин.
Риски катастрофических атмосферных явлений, которые уже имеют место из-за глобального потепления, появляются в связи с контрастом температур, пояснил он.
"Когда холодный воздух поступает с севера, а над морем – теплый воздух и возникает перепад атмосферного давления, который проявляется в сильном ветре", – уточнил Зацепин.
По его мнению, эта проблема будет иметь место все то время, "пока идет процесс потепления климата". А значит, "шторм века", который Крым пережил в 2023 году, был далеко не последним, считает он.
"Все чаще и чаще будут такие катастрофические атмосферные явления, как в прошлом году, 27-28 ноября, когда ветер разогнал гигантские волны, которые уничтожили нашу автоматизированную станцию наблюдений, располагавшуюся на глубине 25 метров вблизи Геленджика", – предупредил ученый.
Ранее, в июле, вода в Черном море у берегов Сочи, а также Туапсе и Ейска прогрелась до 28 градусов. Это событие научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал это "редчайшим".
Также Вильфанд заявлял, что 2024 год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений, отметив, что среднеглобальная температура по всей поверхности земного шара была рекордно высокой.
По словам эксперта, причиной потепления климата сегодня является не столько тихоокеанское явление Эль-Ниньо, сколько рекордное увеличение концентрации парниковых газов.
26 ноября 2023 года на Крым и Севастополь обрушился сильнейший шторм.
Более всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также приморских поселках В некоторых населенных пунктах до сих пор не восстановили полностью инфраструктуру пляжей и причалов после удара стихии.
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