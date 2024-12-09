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Как в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакам - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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Как в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакам
Как в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакам - РИА Новости Крым, 09.12.2024
Как в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакам
Медведи и байбаки, которые содержатся в условиях неволи в Крыму, зимой пребывают в дремлющем состоянии, выходят из спячки на время потепления, поэтому по их... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T09:11
2024-12-09T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Медведи и байбаки, которые содержатся в условиях неволи в Крыму, зимой пребывают в дремлющем состоянии, выходят из спячки на время потепления, поэтому по их поведению можно "прогнозировать" погоду. Об этом РИА Новости Крым рассказала сотрудник по уходу за животными одного из крымских зоопарков Ольга Фадеева."У нас медведи полностью не ложатся в спячку, а пребывают в дремлющем состоянии. Так, есть у нас мальчик Степа, он бродяжный медведь, может на неделю залечь, поспать, потом вылезти, покушать и опять залечь. Потому что зима у нас теплая, и в условиях зоопарка пищи вдоволь", – сказала Фадеева.По ее словам, медведь чувствует, когда на улице теплеет, и просыпается. Так же ведут себя и байбаки."Байбаки на зиму полностью "закрываются". Натаскивают себе в нору листвы, сена, делают гнездо, в него зарываются и так зимуют. Но если будет потепление на несколько дней, то они могут вылезти, поесть. По ним можно определять погодные условия, будет тепло или холодно", – отметила специалист.Животные, очень хорошо чувствуют атмосферные явления, по ним можно делать прогноз погоды, говорит Фадеева.При этом в зоопарке живет молодая медведица Маша, которая зимой спать и не думает."Она у нас молоденькая, она не ложится, мы подготовили для нее берлогу, но она у нас очень активная, каждый год зимой приносит потомство", – делится собеседница.В зимний период все обитатели зоопарка потребляют пищи в два раза больше, чем летом. Вдвое больше съедают даже экзотические питомцы, такие как обезьяны, лемуры, которые живут в теплых помещениях. Со временем все адаптируются к местным условиям, и понимают, что зимой нужно есть больше, объясняет сотрудница зоопарка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети участников СВО на каникулах смогут бесплатно посетить зоопарк в ЯлтеКак будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники"Бьянка тут самая наглая": как живут обитатели заповедника Аскания-Нова
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крым, животные, новости крыма, погода, погода в крыму, крымская погода, прогноз, природа
Как в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакам

В Крыму на время потепления из спячки выходят медведи и байбаки

09:11 09.12.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Медведи и байбаки, которые содержатся в условиях неволи в Крыму, зимой пребывают в дремлющем состоянии, выходят из спячки на время потепления, поэтому по их поведению можно "прогнозировать" погоду. Об этом РИА Новости Крым рассказала сотрудник по уходу за животными одного из крымских зоопарков Ольга Фадеева.
"У нас медведи полностью не ложатся в спячку, а пребывают в дремлющем состоянии. Так, есть у нас мальчик Степа, он бродяжный медведь, может на неделю залечь, поспать, потом вылезти, покушать и опять залечь. Потому что зима у нас теплая, и в условиях зоопарка пищи вдоволь", – сказала Фадеева.
По ее словам, медведь чувствует, когда на улице теплеет, и просыпается. Так же ведут себя и байбаки.
"Байбаки на зиму полностью "закрываются". Натаскивают себе в нору листвы, сена, делают гнездо, в него зарываются и так зимуют. Но если будет потепление на несколько дней, то они могут вылезти, поесть. По ним можно определять погодные условия, будет тепло или холодно", – отметила специалист.
Животные, очень хорошо чувствуют атмосферные явления, по ним можно делать прогноз погоды, говорит Фадеева.

"Мы знаем, что, если вылезли байбаки или у проснулся Степа (медведь – ред.) и пошел есть, значит будет потепление", – уверена сотрудник зоопарка.

При этом в зоопарке живет молодая медведица Маша, которая зимой спать и не думает.
"Она у нас молоденькая, она не ложится, мы подготовили для нее берлогу, но она у нас очень активная, каждый год зимой приносит потомство", – делится собеседница.
В зимний период все обитатели зоопарка потребляют пищи в два раза больше, чем летом. Вдвое больше съедают даже экзотические питомцы, такие как обезьяны, лемуры, которые живут в теплых помещениях. Со временем все адаптируются к местным условиям, и понимают, что зимой нужно есть больше, объясняет сотрудница зоопарка.
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