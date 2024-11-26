https://crimea.ria.ru/20241126/deti-uchastnikov-svo-na-kanikulakh-smogut-besplatno-posetit-zoopark-v-yalte-1142124222.html

Дети участников СВО на каникулах смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте

Дети участников СВО на каникулах смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Дети участников СВО на каникулах смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте

В Ялте вход в зоопарк для детей участников спецоперации будет бесплатным в течение месяца – с 19 декабря по 19 января. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T06:51

2024-11-26T06:51

2024-11-26T06:51

янина павленко

олег зубков

ялта

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льгота

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте вход в зоопарк для детей участников спецоперации будет бесплатным в течение месяца – с 19 декабря по 19 января. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко по итогам встречи с основателем зоопарка Олегом Зубковым.Кроме того, в ходе встречи были затронуты и проблемные вопросы, связанные с юридическим оформлением земельного участка, отметила мэр Ялты. По ее словам, власти города готовы оказать содействие и необходимую поддержку зоопарку, ставшему одной из визитных карточек города-курорта.Также обсуждалась тема реализации инвестпроекта по строительству многоуровневой парковки возле зоопарка. Сейчас готовятся предложения на согласование с главой Крыма Сергеем Аксеновым, уточнила мэр.Ранее директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что во время новогодних каникул Детский парк в Симферополе будет работать в обычном режиме.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем годуМесто встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"В Крым с новых территорий вывезли около двухсот животных

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янина павленко, олег зубков, ялта, новости крыма, зоопарк, новый год 2025, новый год в крыму, льгота